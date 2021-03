Darío Barassi se “peleó” al aire con su productora: “¿Qué estás viendo en tu celular?”

Darío Barassi se "peleó" con su productora (Video: "100 argentinos dicen" - El Trece)

Darío Barassi no tiene ningún tipo de filtro a la hora de conducir 100 argentinos dicen y es a eso quizás a lo que le debe su éxito. Su humor cargado de ironías hizo que su faceta como conductor guste tanto como la de actor. Por eso, en varias oportunidades no sólo tiene divertidos idas y vueltas con los participantes, sino que también a veces incluye a su productora.

Así lo hizo en esta oportunidad, cuando un concursante respondió que un bebé de un año pesa “2 kilos”. Sin poder creer esa afirmación, el conductor le preguntó a su productora: “¿Cómo va a pesar 2 kilos? ¿No hay ningún sobrino en esta familia? ¿Rita cuánto pesa ya, Gise?”. Al no obtener respuesta, Barassi se molestó y fue hasta el backstage a consultarle nuevamente. “¡Hablá, hablá! ¿Qué te pasa? Si te hago una pregunta, ¿por qué no me la contestás, Gisella? ¿De qué te reís? ¿Qué es lo gracioso?”, le dijo con un dejo de humor. “Es que no sé, no es un ser humano. No entiendo. ¿Cuánto está pesando tu bebé?”, volvió a preguntarle, pero como continuó sin obtener una sola palabra, concluyó en chiste: “No lo puedo creer, en serio. ¿Qué estás viendo en tu celular? Ya no es buena madre. No es buena madre”.

El pasado 27 de enero, el popular actor anunció por las redes sociales que se había contagiado de coronavirus. A través de su cuenta oficial de Instagram, les escribió a sus seguidores: “Hace dos segundos me enteré y ya se filtró. Me impresiona. Sí, di covid positivo. Por ahora sin síntomas, espero seguir así. Aislados con mi mujer y mi hija”. Luego, continuó: “Un poco angustiado y un poco preocupado, pero con la fiel convicción de que hay que transitarlo y enfrentarlo con el mayor cuidado y conciencia posible, pero enfrentarlo en fin. A cuidar a mis chicas, a cuidarme a mí mismo y ustedes a cuidarse también. Abrazo”

El mensaje de Barassi al enterarse que tenía coronavirus

A mediados de febrero, había regresado a la televisión luego de poder recuperarse de la enfermedad y haber sido reemplazado por Monchi Balestra. “Buenas, buenas... bienvenidos a una nueva edición, qué lindo estar de vuelta, por favor, qué placer. Me tomo dos segundos para agradecerle sobre todo al canal, a Boxfish por el aguante, por bancarme, por ayudarme, acompañarme en el tránsito de esta enfermedad que la verdad que es un garronazo, la saqué liviana...”, dijo Darío en el arranque del programa de entretenimientos. “Gracias a Dios, gracias a la vida, mi mujer, mi hija también. A ustedes, al público, que nos siguió haciendo el aguante todo el tiempo, de verdad gracias por estar, por hacerme el aguante, por tirarme la mejor”, señaló emocionado.

Barassi volvió a trabajar, tras haber tenido coronavirus (Video: 100 argentinos dicen, El Trece)

“No sé si merezco ese amor, sobre todo a Monchi. Un fuerte aplauso para el señor Monchi Balestra, conductor original de este formato, que se puso la diez y vino a hacernos el aguante. ¡Gracias Monchi por esos programas que me estuviste cubriendo!”, aseguró. Luego, en tono de broma, señaló: “Si me tomo vacaciones lo puedo llamar a Monchi también ¿no? Inventamos alguna enfermedad y que venga Monchi a hacerme la segunda... Trato de meterle humor para tratar con liviandad al tema, pero sepan que me lo tomo en serio, más allá de todo”.

