Yanina Latorre le respondió a Evelyn Von Brocke: “Habría que plantearse por qué dura muy poco en todos los trabajos”

Sigue la guerra mediática entre Evelyn y Yanina

Yanina Latorre y Evelyn Von Brocke fueron compañeras de panel en el ciclo Los Ángeles de la Mañana (LAM) a finales de 2018 y comienzos de 2019. Pero la ex esposa de Fabián Doman renunció al programa de El Trece luego de tener una fuerte pelea con su colega. Aunque pasaron varios años, ahora se volvieron a enfrentar. ¿El motivo? Evelyn salió a criticar a Yanina tras una discusión que tuvo con Andrea Taboada.

La mala relación entre las panelistas comenzó en 2013 cuando la esposa de Diego Latorre trató de “bobita” a la hija de Von Brocke. En ese momentos ambas estaban participando en el Bailando. “Pedí disculpas en ShowMatch y en Este es el show. Después ella vino acá y laburamos juntas, hasta que nos traicionó... Le pedí disculpas y estaba todo aclarado... Habría que plantearse por qué Evelyn dura muy poco en todos los trabajos. No tiene un programa de 2 o 3 años como nosotras. En todos lados se va mal”, aseguró Yanina en LAM.

Yanina Latorre le contestó a Evelyn Von Brocke (Video: LAM, El Trece)

Luego, le pidió a sus compañeras que contaran por qué la actual panelista de Intrusos se fue del ciclo conducido por Ángel de Brito. “Ella dio vuelta las cosas para victimizarse. Encima es boba porque pasó al aire. El día que se murió Natacha (Jaitt), la producción dio una bajada de decirnos que no nos desubiquemos porque era un tema muy delicado que no lo podíamos banalizar con la situación que vivió Yanina...”, dijo Cinthia Fernández respecto al escándalo por el affaire ocurrido entre Natacha Jaitt y Diego Latorre.

La mamá de Lolita Latorre continúo dando más detalles de ese episodio: “No estaba Ángel y conducía un día cada una. Fallece Natacha y en Twitter pongo: ‘Buen día rufianes...’. Yo hice un descargo y dije que la respetaba y que le mandaba un beso a los hijos. No quería hablar y meterme por lo que había pasado hace dos años (del escándalo). La gente me empezó a bardear diciendo: ‘Vos sos la culpable y le deseaste la muerte’...”.

Andrea Taboada siguió con el relato de lo que ocurrió mientras estaban al aire: “Ese día le tocó conducir a ella (Evelyn) y había un acuerdo con la producción que no se hacía. Cuando ella le pregunta: ¿por qué pusiste buen día rufianes? Yo salté porque era una traición”. Mientras que Mariana Brey señaló: “Durante seis meses demostró que no tuvo buenos comportamientos y que le gustaba el show mediático, le sale súper bien”.

Un repaso de Evelyn como panelista de LAM (Video: El Trece)

En Intrusos, Von Brocke había recordado su paso por LAM y el conflicto que tuvo con Latorre: “Yo fui la única angelita que renunció al aire... Fue público y la verdad que no quiero volver a hablar de la cuestión. Pero con mi familia no se mete nadie. Y cuando sentí que se metieron con mi familia, era un buen momento como para retirarme. Y me fui”.

La periodista contó que, después de ese episodio, recibió varios llamados para volver al programa, pero que ella se negó sistemáticamente. “Yo no voy a permitir que se hable de mi familia de una determinada manera. Tengo mis límites. Es más, en mi Twitter dice: ‘Con los hijos no’”, remarcó. Y dejó en claro que nunca más volvería a trabajar en ningún lugar en el que esté Yanina.





