Evelyn Von Brocke salió a bancar a Andrea Taboada en su pelea con Yanina Latorre: “Cuando hay mala intención no podés negociar nada”

Evelyn Von Brocke bancó a Andrea Taboada en su pelea con Yanina Latorre

El viernes de la semana pasada y en medio del descargo que Yanina Latorre hacía frente a un informe que Beto Casella le había dedicado en Bendita, por El Nueve, Andrea Taboada se despachó asegurando que su compañera de Los Ángeles de la Mañana, por ElTrece, era “una mala persona”. Y recordó que en otro tiempo habían sido amigas, pero que ya no lo eran, aunque se negó a revelar en el programa los motivos privados que desembocaron en su pelea.

Entonces, recordando a las colegas que pasaron por el programa de de Britoos ciclos dedicados a la farándula. Y así fue como este lunes, una ex angelita decidió sentar su posición en Intrusos, por América. ¿Quién? Ni más ni menos que Evelyn Von Brocke, quien participó del ciclo conducido por Ángel De Brito entre los meses de noviembre de 2018 y marzo de 2019, pero decidió abandonar su silla luego de mantener un conflicto con la esposa de Diego Latorre.

“Yo fui la única angelita que renunció al aire”, comenzó diciendo la periodista. ¿El motivo? “Fue público y la verdad que no quiero volver a hablar de la cuestión. Pero con mi familia no se mete nadie. Y cuando sentí que se metieron con mi familia, era un buen momento como para retirarme. Y me fui”, explicó al ser indagada por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Evelyn contó que, después de ese episodio, recibió varios llamados para volver al programa, pero que ella se negó sistemáticamente. “Yo no voy a permitir que se hable de mi familia de una determinada manera. Tengo mis límites. Es más, en mi Twitter dice: ‘Con los hijos no’”, remarcó. Y dejó en claro que nunca más volvería a trabajar en ningún lugar en el que esté Yanina.

Evelyn y Yanina compartieron el panel de LAM

En esa línea, Von Brocke aseguró que estaba del lado de Taboada. “Porque la considero una profesional del caraj..., porque se labura todo, porque está presente, porque trata de entender los temas, porque trata de darle la vuelta y de entender. Me parece que no podés hacer las cosas con espasmos”, dijo. Y luego agregó: “Cuando vos abrís la boca, en algún momento tenés que utilizar también el cerebro”.

Entonces, recordando a las colegas que pasaron por el programa de De Brito, aseguró: “Nancy Pazos no la pasó bien, Graciela Alfano no la pasó bien, Nequi Galotti no la pasó bien, Karina Iavícoli no habló nunca, se fue de un día para el otro...”. Y contó que también ocurrían situaciones que no se veían al aire, como “las peleas por maquillaje o por quién entraba rápido al baño”.

Finalmente, Evelyn confesó que “no tendría el mejor recuerdo” de su experiencia como “angelita”. Y, sobre la apreciación de Taboada sobre la mujer de Latorre, aseguró: “Vos cuando tenés un conflicto podés hacer una mediación y podés charlar. Pero cuando hay una mala intención, cuando hay ca..., no podés negociar nada”. “¿Vos compartis que es una mala persona?”, le preguntó entonces Lussich. “¡Totalmente! Lo hizo con mi familia, por supuesto. Estoy diciendo la verdad. No se puede catalogar a una persona como buena o mala, porque es de acuerdo a cada uno. Hay malas intenciones, hay traiciones”, concluyó Von Brocke.

