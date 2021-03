Masterchef Celebrity: el método poco ortodoxo de Andrea Rincón para aplastar papas que desató el enojo de Damián Betular

Andrea Rincón

Separadas por un muro que no les permitía verse, Andrea Rincón y Candela Vetrano tuvieron que pasarse indicaciones para realizar un ojo de bife con papas aplastadas, pero ante ciertas cosas que no sabían cómo hacer, la primera de ellas decidió improvisar de una manera poco ortodoxa, desatando el enojo del jurado.

“Las papas aplastadas, hay que pisarlas”, le dijo la ex Casi Ángeles a la ex Gran Hermano, que se lamentó: “No puedo aplastarlas, ¿cómo hiciste para aplastarlas? ¿te paraste arriba?”. Y sin saber cómo hacer debido a que las papas estaban duras, decidió hacerlo con un método nada convencional: las puso sobre una placa en el piso, luego las tapó con otra placa y ¡las pisó!

Andrea Rincón pisando papas con los pies en Masterchef Celebrities

“¡Me paré arriba, están ahí como rulo de estatua, no se mueven”, dijo Andrea que ni siquiera de esa forma pudo aplastar las papas. Mientras lo hacía, se acercó Damián Betular a su estación de cocina y no tomó nada bien su accionar. “¿Me voy a tener que comer algo que pisaste con el pie?”, la increpó y ella se justificó: “No, no es que lo pisé”. Él le explicó por qué no podía aplastarlas: “Está crudo, por más que lo pises con el pie o te tires encima, está crudo”.

Luego, llegó el momento de la devolución que no fue nada buena ni para ella ni para su compañera de dupla, Candela Vetrano. “Una papa aplastada es una papa con una cáscara dorada que se va rompiendo y se ve abajo que hay como una crema, es como un mármol de papa, esto es un cascote”, describió durísimo Germán Martitegui.

El enojo de Damián Betular con Andrea Rincón

Antes de probar, Betular preguntó si esa era la papa que había aplastado con sus borcegos o era otra. Ella negó haberla aplastado con los zapatos y el jurado explicó a sus colegas en el tribunal: “Se paró arriba de las papas”.

“No, puse una base, una plancha”, intentó justificarse y Martitegui preguntó si todo eso lo había hecho en el piso, error fatal en la cocina. Su compañera intentó defenderla: “Probamos con muchas cosas, le dije ‘dale con lo que sea, aplastá esa papa’”.

“Hubo golpes pero nunca esto”, dijo Donato de Santis, asombrado porque fue una de las cosas más raras que vio en las dos ediciones del ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefe y la actriz aclaró: “Para mi defensa la papa nunca tocó el piso ni mi zapato”. La dupla de actrices pasó al jueves de última chance, donde deberá defender su lugar par ano ir al domingo de eliminación.

En la primera edición del concurso, el actor de El Marginal, Nacho Sureda sirvió un plato de fideos caseros con la mano en una gala de eliminación y por ese motivo el jurado no tuvo dudas a la hora de expulsarlo del reality.

Anoche María O’Donell fue la primera en elegir a su compañera por haber obtenido la medalla de oro y la afortunada fue Claudia Fontán. Las otras dos parejas quedaron conformadas con Alex Caniggia y Dani La Chepi por un lado y Candela Vetrano y Andrea Rincón por el otro.

En primer lugar, determinaron que Álex y La Chepi no estuvieron a la altura y fueron los primeros en obtener el delantal gris. De esta forma, el boleto ganador quedaría entre María y La Gunda, y Candela y Andrea. Finalmente, los chefs decidieron que fuera la pareja comandada por la periodista quien obtuviera el mejor lugar.

