Leticia Brédice contó que está enamorada de un “chico del rock nacional” y que lo conoce desde su juventud

Leticia Brédice contó que está enamorada de un "chico del rock nacional"

En septiembre del año pasado, Leticia Brédice confirmó que estaba definitivamente separada, después de haber tenido una relación con varias idas y vueltas. Ahora, la actriz admitió estar enamorada “de un chico del rock nacional”.

Aunque no reveló su nombre, dijo que conoció “a una persona que es de esa gente que te hace despertar algo en la glándula pituitaria... hay gente que te la acomoda, te la acaricia, y yo lo tomo de esa manera. No tengo ningún problema en decir que estoy enamorada . Y a mi edad me gusta que me pase algo tan lindo con alguien”, dijo en entrevista con Catalina Dlugi para el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez).

“Es una persona que yo conozco desde muy chica, es del barrio, y que.. ¡tengo un miedo de hablar! Tiene mi edad, lo conozco desde muy chica, porque es un chico de mi barrio: yo soy de Villa Urquiza y él es de Villa Pueyrredón. Pero es un chico del rock nacional, que hace rock nacional... y no te digo más, porque no me conviene. Porque es lo que me pasa es a mí, ¡qué sé yo lo que le pasa a él! Yo lo estoy gozando sin parar, no tengo ningún problema”, dijo sin querer dar a conocer la identidad del hombre en cuestión.

Y agregó: “Es un músico que me despierta una parte mía sana, mediterránea: me dan ganas de cantar, y de cantar fuerte, de despertar la honestidad con uno mismo, de poderse amar y querer más. Además, con la música, que es algo que siempre estuvo en mi vida... si tengo a alguien que amo, admiro y lo llamo todo el tiempo para saber como está, es Charly García. A mí, la música, me ha regalado ser compañera de la vida de grandes artistas argentinos”, dijo Brédice, feliz de sentirse en estado de enamoramiento.

“Es un músico que me despierta una parte mía sana, mediterránea: me dan ganas de cantar, y de cantar fuerte", contó Leticia Brédice sobre su nuevo romance

Respecto a la llegada del amor, dijo que “la verdad es que debe existir, sin dudas, gente que es milagrosa y que ni ellos lo saben. Siempre pensaba algún día me gustaría sentirme feliz y contarlo como mujer. Y ahora, la verdad, sí. Por más que no aparezca, me encanta que haya pasado”.

Por otra parte, Leticia dio un detalle de cómo se sintió durante el confinamiento: “La pandemia me metió en un lugar muy femenino, muy para adentro”, describió, lo que dio pie a contar, hasta donde pudo, hasta dónde quiso, en qué está involucrada: una nueva tira creada y producida por Polka. “No sé si quieren que cuente tanto, pero te puedo decir que estoy con mucha alegría por volver a tener trabajo, es algo impresionante, es de niños, se vive en el cuerpo. Ayer fui a hacerme una prueba y estaban todos tan contentos de volver a juntarse, de volver a trabajar. Me encontré con directores que conozco hace un montón y ese lugar, que es tan especial”, contó Leticia.

“¡No te puedo contar nada de la serie, es lo que me dijeron! Pero sí, se sabe que transcurre en la villa 31 y son historias que tienen que ver con un lugar de la sociedad mucho más abierto, que los roles que yo venía haciendo. Para mí, como actriz, es un desafío importante, interesante, y es algo que yo no abarco. Me llamaban mucho para hacer mujeres refinadas. Yo tengo 46 años y sin dudas me pasan otras cosas como mujer, diferentes a cuando tenía 18″, describió sobre lo que vendrá.

