Luciana Salazar aseguró que Martín Redrado “empezó a confundirse” cuando retomaron el vínculo y que no quiere “quedar como una loca”

Luciana Salazar habló con Catalina Dlugi sobre su vínculo con Martín Redrado

Durante los últimos días, se recrudeció el vínculo tirante entre Luciana Salazar y Martín Redrado, desde un aspecto jurídico pero, por sobre todas las cosas, mediático. En distintos programas de televisión y radio, la mamá de Matilda contó desde su perspectiva lo que considera un destrato por parte del economista. “Cuando nos empezamos a ver a escondidas por el tema de Matilda, él me pidió tiempo para contárselo a su entorno y a su novia. Al principio lo entendí, nos encontrábamos a escondidas en su oficina y en su casa”, contó en Intrusos (América).

Este sábado por la mañana, en una entrevista con Catalina Dlugi para el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez), Salazar aseguró ser “una mujer súper estable”. Después de que circulara una foto del economista con otra mujer, se desató una especie de guerra dialéctica. “Lo único que me duele es Matilda”, lamentó. A lo que lanzó: “No quiero estar en el lugar de tercera en discordia porque no lo soy”.

Redrado y Salazar habían decidido revincularse, principalmente, por Matilda. Luciana aclaró que si bien la relación iba “paso a paso”, “él me pidió que lo hagamos en la intimidad y no exponerlo es también cuando veía a Matilda. Él necesitaba al mismo tiempo solucionar una situación con su entorno, entonces yo le di un tiempo prudencial pero después todo tiene un límite. Y le dije: ‘Si no aclaras los tantos con tu entorno, me perdes’. Ahí fue cuando el optó”.

“La pongo a la nena en el medio no porque quiera ponerla: la puso él. Él quiso ser la figura masculina, tener un vínculo con ella. Si venís entras, se encariña. Un día aparece otro no aparece. Eso es lo que el pidió. Y lo que no mide”, describió Luciana respecto a esa situación. Y agregó más detalles: “Empezamos a vernos de vuelta los tres. Y empezó a confundirse. Empezó a ver si de vuelta tenía sentimientos conmigo. Le dije: ‘Bueno, pará. Poné las cosas en tu cabeza. Vos estás de novio. Sé prolijo. Si no estás enamorado de tu novia, decíselo en la cara. No juegues a esto’”.

Martín Redrado y Luciana Salazar cuando eran pareja

“No quiero estar en el lugar de tercera en discordia porque no lo soy, no voy a ser la culpable de que él esté lastimando a alguien. Lo peor de todo, más allá de la foto que estaba preparada, Martín estaba con un barbijo en Miami, con una persona que no es conocida. Yo salí en Miami con él millones de veces y no mandaron fotos, porque yo no lo difundo. Esto estuvo arreglado, o de parte de Martín o ella, pero con ella no me voy a meter. Siempre me pongo del lado de la mujer. A mí me llegaron pruebas de que estaba armada”, recalcó sobre la foto de la discordia.

Además, Salazar aseguró que “yo no voy a dejar que me manchen. No tengo ganas de seguir con este tema. Cuando me injurian o dicen barbaridades y me ponen en el rol de mentirosa, no me gusta, el mentiroso es él, me hace quedar como la loca y no lo voy a permitir ”.

“Lo único por lo que me duele es por Matilda. Me da pena, es mi hija, soy la madre y la tengo que proteger, pero desde el lado como pareja ya está, ya no me duele. Él quiere tener todo bajo su control y a mí no me puede controlar nadie”, subrayó.

“Cuando fui pareja de él, nunca me ocultó. Fui a vivir afuera con él, hicimos tapas de revistas juntos. Me empezó a ocultar cuando habíamos terminado la relación, y él estaba con otra relación o tenía que mostrar algo al entorno que no le trajera problemas”, agregó. Y respecto a la medida cautelar que el abogado Fernando Burlando pidió a la justicia, por indicaciones de su defendido Redrado, Salazar volvió a recalcar: “Lo que para Martín es hostigamiento, para mi es violencia de género”.

SEGUIR LEYENDO: