Tatiana Schapiro anunció su embarazo: “Fue de sopetón, en cambio con mi hija mayor hice dos años de tratamiento”

Las primeras fotos de Tatiana Schapiro embarazada

Tatiana Schapiro, periodista de Teleshow y de Todas las Tardes, por El Nueve, dio una gran noticia este jueves en el programa de Maju Lozano. “Hoy es un día de buenas noticias y yo voy a decir a cámara que Todas las Tardes se agranda, y no porque volvemos a las dos horas, es porque alguien de acá que no voy a decir el nombre, que se llama Tatiana, nos va a hacer tías”, anunció la conductora ante el aplauso de todo el estudio. Acto seguido, la futura mamá tomó la palabra: “Habemus bebé, me gusta mucho que seamos siete, ocho con Lío (Pecoraro), así que tenemos un día para cada uno, lo van a tener que cuidar”, expresó risueña, a lo que Maju agregó entre risas: “Felicitaciones, muy, muy, felices sobre todo porque, quiero decirlo a cámara, es mi sobrino”. Conmovida, Tatiana detalló: “Es varón, están todos muy contentos en casa con la noticia”.

Tatiana Schapiro anunció su embarazo (Video: "Todas las tardes" - El Nueve)

En diálogo con Teleshow, la periodista, que ya está finalizando el primer trimestre de la dulce espera, contó cómo se enteró de la noticia. “Me enteré y me sorprendí un montón porque no estaba buscando, fue como una sorpresa, con mucha alegría pero fue una sorpresa. Fue con un evatest muy rápido porque yo soy muy regular y dije ´uy, qué raro´. Incluso con mi hija anterior hice dos años con tratamiento de fertilidad y con este, nada, así que fue como un sorpresón”. Y reveló cómo fue el momento en el que le dio la noticia a su pareja: “Él estaba comiendo con los chicos, esperé que terminaran, y cuando subí, le conté, se puso re contento. A los chicos esperamos un poquito más para decirles para ver que estuviera todo bien, y cuando lo supieron, también, re contentos. La mía que es la más chiquita, está chocha y feliz de la vida que es varón”.

En uno de sus mejores momentos, Schapiro detalla que tiene una familia ensamblada con su hija Malena, de ocho años, y su pareja, Gabriel, que es abogado, tiene dos hijos, Lara y Sebastián, de 12 y 15 años respectivamente, fruto de una relación anterior. Además, se le suman tres perros. ”Hay como una superpoblación, estamos súper felices, acomodando planes”. Justamente, el año pasado, tenía fecha para casarse el 25 de abril, pero la pandemia lo impidió. “Lo tuve que posponer al 10 de octubre, que tampoco pudo ser y apostamos por el 13 de marzo, pero tampoco fue posible, y la próxima fecha que tengo es muy cercana a lo que va a ser la fecha de parto, entonces tampoco va a ser. Casi que con tal de no casarme, ya cualquier cosa”, dijo entre risas. “Se hará cuando se pueda, no tenemos urgencia”, dijo sobre la fiesta de boda.

Tatiana Schapiro con su hija Malena

En cuanto al nombre del bebé en camino, expresó: “Hay votaciones en casa, todavía no está definido, si era nena lo teníamos más claro, pero hay una lucha ahora, hay varios dando vueltas”. Sin embargo, este no es el tema más controversial en torno a la llegada del bebé. “¡No! Uh, me estás generando un conflicto. De hecho yo tengo la teoría de que el nombre lo tiene que poner la mamá porque el papá pone el apellido, ya es medio viejo eso porque ahora el apellido lo ponemos ambos, pero en cuanto a los padrinos no tenía ni el escenario en vista”, finalizó.

