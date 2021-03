Osvaldo Laport: “Está instalado que si sos actor de telenovela no podés hacer cine o teatro”

Osvaldo Laport habló sobre los prejuicios a los galanes de telenovela (Audio: "Mientras tanto" - Mucha Radio)

En un gran momento profesional, Osvaldo Laport está feliz con su nueva película Bandido, que abrió este miércoles la 22da. edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) y se estrenará este jueves a las 20 por Cine.ar TV y en salas locales. En diálogo con Marcela Coronel, en su programa Mientras Tanto por Mucha Radio, el actor contó todo sobre su personaje y habló sobre el tema de los prejuicios que le pesan por haber sido considerado “galán”.

“He sido víctima de episodios personales poco felices, como la discriminación al ser protagonista de un género. El bullying no es solamente al gordo, al flaco, al racismo, también está instalado en que si sos actor de telenovela no podés hacer cine o teatro. Sin embargo, yo históricamente arranqué haciendo teatro y dirijo”, expresó. Y detalló: “Recuerdo haber estado en la primera lectura del guión de un film con artistas internacionales. El director se desarmaba en calidez hacia los demás, y a mí me salteaba la mirada. Hasta que en un momento me sentí incómodo y le pregunté si ele pasaba algo conmigo. Y luego me contó que no me quería en el elenco. Me dijo ´mi miedo es que hiciste personajes muy fuertes, y no quiero que el público venga al cine a ver qué está haciendo Catriel o qué está haciendo Guevara´. Entonces le agradecí la sinceridad, me levanté y me fui, no hice la película”. Y agregó: “Yo siempre estoy abierto, lo que pasa es que la sociedad está cerrada”.

El nuevo film en el que participa gira en torno a la historia de un músico popular que agobiado por su carrera pierde la motivación para cantar. “Es una película chiquita, simple, sin pretensiones, pero es un producto genuino, realizado íntegramente en Córdoba. La película tiene que ver con amigarse con uno mismo, algo que nos pasa a todos, no solo a los artistas, a la humanidad toda. Que estamos enemistados con uno mismo. Y a veces no encontramos la posibilidad de sentir la calma. A este personaje le sucedió eso”, señaló.

Trailer de "Bandido", de Luciano Juncos

En febrero, el ex Campeones de la vida había dialogado con Teleshow sobre la polémica por la vacunación de los artistas. “Se corrió (el rumor de) que posiblemente nos iban a vacunar. Simplemente es eso: no me llamó nadie, no me pusieron contra la pared”, expresó. Sin embargo, afirmó que esta misma posibilidad fue puesta a disposición de “todos los elencos que están en situación de riesgo (como Rotos de amor, la obra que protagoniza junto a Roly Serrano, Antonio Grimau y Víctor Laplace) y expuestos públicamente, haciendo teatro”. “Pero fue simplemente un comentario. Después, no apareció nadie a decirnos: ‘Acá estoy con la vacuna, ¿te querés vacunar?’”.

Laport no puedo aseverar si quien les hizo la consulta fue una persona vinculada con el Ministerio de Salud o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Honestamente: no lo sé. Tal vez quien debería darte esta información sería la prensa de Javier Faroni (productor de Rotos de amor). Tú sabes muy bien que los actores, en mi caso en particular y doy fe de quienes comparto escenario, vamos, laburamos, ‘Parate aquí, parate allá’, ‘¿Dónde?’, ‘Aquí’... Es eso lo que hacemos. Ni idea de dónde venía esa idea de la posibilidad de vacunarnos. Ahora me veo en el medio del circo...”, lamentó, a modo de conclusión.

Desde la producción de Faroni desmienten que se haya realizado algún tipo de consulta a los artistas sobre la vacunación, tanto desde la empresa como de parte de un organismo público. “Ningún productor de la obra está al tanto de que alguna persona haya pasado por los camarines para hablar con los actores sobre esta posibilidad”, le aseguraron a este medio.





SEGUIR LEYENDO: