El mea culpa de Fanny Mandelbaum al hablar de la maternidad y el periodismo: “El tiempo que no le dediqué a mi hija se lo dediqué a gente del ambiente”

La emoción de Fanny al hablar de la relación con su hija

Las mujeres que tienen hijos y trabajan muchas horas deben hacer malabares para ejercer la maternidad. La periodista Fanny Mandelbaum reconoció que le hubiera gustado pasar más tiempo con su familia, especialmente con su hija Claudia, pero debido a las demandas de su profesión llegó a pasar largas jornadas fuera de su casa.

“Quizás el tiempo que no le dediqué a mi hija se lo dediqué a la gente del ambiente”, afirmó Fanny en una entrevista con el ciclo Vino para vos, que conduce Tomás Dente por la pantalla de Net TV. Luego, se emocionó al expresarle su amor a su hija: “Claudia te amo... Pero a veces la vida te presenta cosas que hace muy difícil hacer todo al mismo tiempo”.

Durante la charla, la periodista hizo un análisis sobre su familia y su rol de abuela: “Claudia es una excelente hija, una esposa que cualquier hombre envidiaría, una madre perfecta... Yo fui una buena abuela, tenía a mis nietos lejos pero cuando venían a Buenos Aires trataba de estar todo el tiempo con ellos. Ellos tampoco aman mi profesión, me decían que cuando iban al teatro venia todo el mundo a saludarme y ese día era dedicado a ellos”.

“Claudia me dio cuatro nietos y un yerno que son maravillosos. Y ahora mi nieta mayor, Yanina me dio tres bisnietos que son para morfárselos. Uno hace lo que puede... Soy muy llorona y he llorado en las notas también muchas veces”, explicó Mandelbaum, muy emocionada en el programa producido por KZO.

En ese mismo programa, el periodista Rodolfo Barili también se puso a llorar cuando vio un video que le grabaron sus hijos Dante y Benicio. “¡Hola, pa! Grabamos este video juntos porque nos da algo de vergüenza, pero así lo estamos llevando bien: estábamos pensando que el año pasado fue bastante malo en todos los sentidos, en todo el mundo. Pero para nosotros fue bueno porque pudimos estar muchísimo tiempo con vos, compartimos mucho con vos: pudimos ver muchas series, películas y charlar mucho, aprendimos a convivir juntos en Buenos Aires... Y fue muy divertido todos los días. ¡Te amamos, pa!”.

Sin poder ocultar las lágrimas, el conductor de Telefe contestó lleno de orgullo: “Cuando el ‘te amamos’ sale de ellos es...”, dijo y no pudo terminar la frase por la emoción. Pero pudo continuar: “Son hijos, pero son personas. Vuelan. Aprendí que en la vida hay que darles los elementos para que ellos puedan volar, puedan ser libres, puedan ser felices. Y que lo que abracen, lo abracen con pasión. Que dejen la vida en cada jugada. La pasión es, como digo yo, la sal para las papas fritas. Son papas fritas, pero tienen otro sabor”.

Respecto a la importancia de la paternidad, Barili dijo: “A veces siento que solo vine acá por ellos. Yo nunca le tuve miedo a la muerte y siempre decía: ‘Si me agarra ahora, qué macana, porque me quedan unos cuántos proyectos que hacer’. Siempre tuve esa sensación. Y cuando nacieron ellos fue: ‘Uh, me tengo que quedar acá, tengo que cuidarme, tengo que ir al gimnasio, tengo que dejar de fumar, porque tengo que acompañarlos... al costado, pero yo estoy acá. Quiero tratar de acompañarlos en este mundo frágil y estar ahí”.





