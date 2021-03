Masterchef Celebrity 2: el ataque de ira de Donato de Santis con Fernando Carlos por un error ¿imperdonable?

El ataque de furia de Donato de Santis con Fernando Carlos (Video: "Masterchef Celebrity 2", Telefe)

Donato de Santis tuvo un llamativo ataque de ira en la emisión del miércoles de Masterchef Celebrity 2. El desafió era en duplas y consistía en que los dos participantes tenían que llegar a un acuerdo y cocinar el mismo plato, con los mismos ingredientes. Además, el menú debía ser pastas. Y si hay alguien que sabe de pastas en el programa que conduce Santiago del Moro es justamente el chef italiano.

Antes de comenzar la competencia, hubo un juego en el que cada dupla debía adivinar los dibujos que realizó su compañero en el menor tiempo posible. De esa forma, adquirían más minutos para poder cocinar sus platos. María O’Donnell y Hernán El Loco Montenegro lograron el mayor tiempo: 60 minutos; Dani La Chepi y Daniel Aráoz alcanzaron los 50 minutos; mientras que el dúo restante, Fernando Carlos y Gastón Dalmau obtuvo tan solo 45 minutos.

VER TAMBIÉN Masterchef Celebrity 2: ¿Qué pasa entre María O’Donnell y El Loco Montenegro?

Antes de comenzar la gala, Fernando Carlos mostró que llevaba puesta una remera con un meme de Donato

Con las reglas planteadas, el jurado dio comienzo a la competencia de la noche. Y el periodista y el actor no solo tuvieron que cocinar a contrarreloj. También lidiaron con un particular reto de Donato de Santis al columnista de Telefe Noticias por un error que no dejó pasar.

Al ver que Fernando Carlos ya le había puesto sal al agua antes de colocar las pastas en la olla, el chef comenzó a los gritos y llamó a su colega Damián Betular para que lo contuviera. “¡Damián! ¡Damián! Agarrame fuerte de los brazos”. Su compañero le hizo caso, y entonces, el italiano explicó: “¡No va la sal ahora! ¡Va después! -exclamó- La sal va con la pasta porque sino se pone muy dura y muy salada”.

Antes de finalizar lo que podría llamarse como un paso de comedia para Donato y el resto de los participantes, pero un gran susto para Fernando Carlos, intervino Paula Chaves, que estaba invitada al ciclo y fue testigo de todo lo que sucedió. Incluso ella misma se sorprendió por la reacción de De Santis ya que asintió que el agua va antes de poner las pastas en la cacerola. “Estoy al borde del desmayo. No sé vos...”, le comentó al periodista deportivo, quien admitió: “Y yo estoy con 18 de presión”.

VER TAMBIÉN Luego del éxito de Casi Ángeles se fue a Estados Unidos y trabajó con Scarlett Johansson para Marvel: la vida de Gastón Dalmau antes de Masterchef Celebrity

Finalmente, Fernando Carlos debió tirar el agua y comenzar todo de cero, mientras su compañero Gastón Dalmau también tomó apuntes de las palabras que Donato había dicho -o gritado- segundos antes. De todas formas, ni el plato del periodista deportivo ni el del ex protagonista de Casi Ángeles convencieron al jurado y ambos fueron sentenciados a la gala de eliminación del próximo domingo. En la emisión que se verá esta noche de jueves se sabrá quiénes son los compañeros con los que competirán por continuar en el programa más visto de la televisión argentina y poder seguir probando suerte con sus dotes culinarios.

SEGUIR LEYENDO: