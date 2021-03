Polémica por un consejo sexual de Mercedes Morán: “Ante una palmadita en la cola, ¡una patada en los h...!

Mercedes Morán y un polémico consejo sexual

Mercedes Morán es una de las actrices que más activa se muestra en Twitter. Con más de 270 mil seguidores, muchas veces genera polémica con sus opiniones y se enfrenta con varios usuarios que disienten con ella. En esta oportunidad, la ex Gasoleros revolucionó la red social del pajarito con un inesperado consejo sexual.

“Que no te diga ‘mamita’ ni ‘cosita’ ni ‘putita’ mientras tienen sexo. Y ante una ‘palmadita en la cola’: ¡una patada en los huevos!”, escribió sin filtro. Rápidamente, el tuit se viralizó y, hasta el momento, generó miles de retuits y comentarios, algunos a favor y otros en contra.

“¿Pero de dónde sale esta gente? Ahora también se meten en las fantasías y prácticas acordadas entre adultos”, “Soy mujer, empoderada, autosuficiente e independiente. Creo que no quisieras escuchar las cosas que me gustan que me digan. Menos aún, las que digo. Creo, además, que no distinguís ´fantasía´ de ´pasar al acto´. Diciendo qué me tiene que gustar, casi como mi abuelito”, fueron algunas de las respuestas que recibió. Incluso, hasta algunos dudaron de que realmente sea la cuenta de la actriz: “¿Será la Morán de verdad? ¿Cómo puede ser tan obtusa? El acto sexual, privado y consentido es de cada pareja, me niego a creer que sea la verdadera, viste que hay un Gastón Pauls trucho, por ahí ésta cuenta es fake”.

El tweet de Mercedes Morán que generó polémica

En abril del año pasado, la prestigiosa actriz había contado cómo atravesaba la cuarentena. “Por supuesto que no estoy feliz. Estoy bien asustada –aclaró Mercedes, poniéndose seria–. Esto de vivir sin el futuro, sin esa ilusión que nos hacemos de que podemos proyectar algo, es bastante angustiante... (Pero) intento reemplazar el miedo por la curiosidad. Estoy trabajando para no bajonearme”, dijo en una videollamada que hizo con Miguel Granados y Martín Garabal, en Últimos cartuchos.

Por otra parte, contó que estaba viendo por primera vez la exitosa serie Breaking Bad. “La estoy disfrutando mucho”. Entonces, el hijo de Pablo Granados quiso saber más detalles del look de la actriz, a la hora de sentarse frente al televisor. “Imaginame en pijama”, es lo primero que contó Morán, haciendo referencia a esta época en la que solo sale de su casa para ir a hacer las compras. Luego aseguró que es diurna, por eso prefiere ver las series de día y no por las noches. “Soy fumatina”, agregó. “¿Flores?”, le preguntaron. “Sí, de Bach”, respondió, con una sonrisa pícara. Y continuó con el relato de su rutina: “Después de almorzar, un poco de tranquilidad, y al ratito un tecito, un fasito y a ver un poco de series o alguna peli”.

En el plano familiar, en septiembre pasado la intérprete sufrió la pérdida de su madre, que murió luego de 15 días internada por coronavirus. “Hoy se fue mi madre. Después de batallar contra el COVID 15 días, con 97 años. Mi agradecimiento eterno al personal médico del Hospital Italiano. Gracias también por todos los mensajes de amor”, escribió en Twitter en aquél entonces. Su hija, la actriz Mercedes Scapola también la despidió en las redes, respondiendo el tweet de su mamá: “¡Gracias a todos por les mensajes hermosos! ¡Y siempre gracias a los médicos que dan la vida por sus pacientes! ¡Besos al cielo, abuela KuKA!”, escribió Mey.

SEGUIR LEYENDO: