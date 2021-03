Rocía Oliva explicó el motivo de su renuncia a Polémica en el Bar: “El caso de Diego Maradona no tuvo nada que ver”

Rocío Oliva explicó las razones por las que se fue de Polémica en el bar (Video: América)

La abrupta renuncia de Rocío Oliva a Polémica en el Bar, el programa que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América, dio lugar a todo tipo de especulaciones. Después de que Claudia Villafañe mantuviera un discusión con ella vía telefónica y el doctor Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado patrocinante de Dieguito Fernando, participara de la escucha de unos audios en los que se aseguraba que la futbolista seguía manejando la casa de Diego Maradona luego de su separación, la joven no volvió a sentarse a la mesa. Y el mismo productor del ciclo, Gustavo Sofovich, aseguró que a su entender esto se debía a “todo lo que se viene” con respecto a la causa que investiga las causales de la muerte del astro.

Sin embargo, en la noche del lunes, Oliva decidió apersonarse en el clásico de la televisión argentina para explicar las razones de su alejamiento. Para empezar, señaló que era una decisión que ya había charlado con Liliana Parodi, gerenta de programación del canal, y con la producción del ciclo el lunes de la semana pasada. Y que, si bien no se sentía cómoda ni podía ser imparcial hablando de quien fuera su ex pareja, los conflictos derivados de la muerte del Diez no tuvieron nada que ver con su dimisión.

“Para mí es muy importante aclarar por qué me voy, aunque ustedes ya lo saben pero quizá alguno de los chicos no y la gente tampoco. El 22 de marzo comienzo a estudiar la carrera de Periodismo Deportivo, que para mí es lo más importante. Me encanta el deporte y la estudio en River, que es mi segunda casa. Ya presenté todos los papeles y estoy muy entusiasmada con eso. Porque sé que me va a servir para mi futuro. Y yo quiero seguir creciendo”, comenzó explicando la futbolista.

Rocío piensa estudiar periodismo deportivo

Rocío aclaró que para ella no se trataba de una despedida, ya que esperaba que la siguieran invitando al programa. “Y el día de mañana quién sabe las cosas como se dan”, dijo. Entonces, Iúdica le aclaró que su ausencia el día viernes, después de haber anunciado que no iba a asistir el miércoles y tener el jueves libre, había despertado suspicacias tanto entre ellos como entre los periodistas. Y que, por ese motivo, él había hecho un chiste preguntando si alguien sabía dónde estaba.

“Fue ese día que falté. Uno viene con gusto a trabajar. Y no es un trabajo porque lo hago contenta. Yo salía de casa temprano, venía acá, me preparaba, estaba con las chicas...”, explicó Oliva. ¿Cuánto la condicionó el caso Maradona en cuanto a su desenvolvimiento? “Antes era más espontánea. Y cuando se trataba el tema de Diego, me pinchaba inconscientemente un poquito”, le respondió al conductor.

Y enseguida agregó: “Yo no puedo ser tan objetiva en el caso de Diego porque fue mi pareja siete años e, internamente, me pasan muchas cosas”. Pero recalcó que no se alejaba del programa para evitar tener que hablar de este tema. “No tuvo nada que ver. El punto es que yo comienzo a estudiar periodismo deportivo. Ahora, si después le sumamos algunas cositas...Y sí”, señaló. Y dijo que su cruce con Claudia tampoco incidió en su decisión sino que, simplemente, los horarios de sus cursadas no le permitían seguir yendo al canal.

SEGUIR LEYENDO: