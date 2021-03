El desopilante mensaje de Florencia Peña a su hijo, que llegó a la mayoría de edad: “Te dejé la valija armada en la puerta”

Una de las imágenes que publicó Florencia Peña junto a su hijo Toto Otero

Este lunes, Florencia Peña estuvo de festejo porque su hijo mayor, Toto, fruto de su anterior relación con Mariano Otero, cumplió 18 años. Y, en esta fecha especial, la conductora no quiso dejar de saludarlo a través de las redes sociales, donde le dejó un divertido mensaje, fiel a su estilo.

“¡Felices 18 hijo querido! Ahora que sos mayor de edad te dejo un listado de las cosas que tenés que hacer: mantener a mamita, mantener a mamita, mantener a mamita. Sabés que contas conmigo... ¡para NADA! Y que ya te dejé la valija armada en la puerta”, le escribió en tono de humor. Y agregó, ya con un mensaje más amoroso: “Tenés el corazón más lindo del mundo mundial. Te admiro, te banco y sabes que acá estoy siempre para ser tu mejor aliada en esta aventura de vivir ¡Te amo!”.

Junto a ese texto, Flor publicó emotivas postales y un particular video de cuando lo presentó por primera vez en televisión con Marley. “Me enganchás en el momento justo, porque este chico llora, llora, duerme dos minutos, llora, llora. Es el castigo por tanto movimiento”, le dijo al conductor en aquél entonces.

El momento en el que Florencia Peña presentaba a su hijo en la televisión (Video: Instagram)

A fines de 2017, se supo que el joven estaba de novio con Juanita Tinelli, con quien tuvo una relación hasta mayo de 2019. En ese tiempo, la actriz había revelado cómo se enteró de la noticia. “Un día me dijo: ‘Mamá, te quiero decir que me enamoré’. Y me contó”, había dicho sin vueltas, quien además se definió como “la mejor suegra del planeta”.

“Toto siempre fue muy tímido y despotricó contra mi profesión. Le daba mucha vergüenza que la gente me saludara (…) Y ahora se enganchó con una famosísima. Me encanta que haya elegido a una mujer fuerte. Juana es muy libre, una pendeja divina, de una familia híper famosa. ¡Y le saca una cabeza!”, contó. “Nosotros lo sabíamos pero ellos no querían hacerlo público. Está contento Marcelo (Tinelli) y adora a Toto. Y ella es lo más: nos divertimos mucho cuando viene a casa, charlamos un montón”, había agregado.

Juanita Tinelli y Toto Otero, en tiempos en los que eran pareja (Foto: Instagram)

En una entrevista que había brindado en septiembre a Teleshow, la conductora de Flor de Equipo había hablado sobre su rol como mamá y la exposición en los medios. “Mis hijos ven una madre libre. Pero eso tiene un costo. Tengo un hijo que va a cumplir 18 años, uno de 11 y otro que va a cumplir tres. Los mayores son los que más reciben lo que su mamá hace, y eso siempre está criticado porque yo voy pa’ el frente, y eso tiene lo bueno y lo malo. No debe ser fácil ser hijo de Florencia Peña: los chicos han tenido que madurar ciertas cosas que por ahí otros chicos no han vivido de sus padres”, había señalado.

Florencia Peña y sus impresiones sobre la muerte de su padre, la maternidad y el poliamor (Fotos y videos: Lihueel Althabe / Teleshow)

Y había agregado: “El lado A de eso es que soy una madre que está a la altura de sus libertades. Y así como ellos pueden pasar por ciertas situaciones, porque ‘mi mamá así o asá', lo entienden como ‘mi mamá es libre, esta es mi vieja’. Y yo estoy ahí para que ellos elijan qué quieren ser, cuál es su destino, desde lo sexual hasta lo que se te ocurra. Yo estoy a la altura de la circunstancia. Mis hijos respetan mi libertad porque ven a su mamá siendo feliz como es”.

