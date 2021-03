El susto de Hernán Drago: su camioneta fue impactada por otro vehículo y terminó volcada

Hernán Drago (Foto: @hernandrago)

Este lunes por la noche Hernán Drago vivió un tenso momento mientras estaba en una reunión en un bar de Palermo y vio que su camioneta, que estaba estacionada en las inmediaciones de El Nueve, fue impactada por otro vehículo. Afortunadamente, el hecho no dejó heridos.

El modelo había salido hace un par de horas de grabar Bienvenidos a Bordo, el programa que conduce Guido Kazcka en El Trece y que lo tiene como una de sus figuras fijas todas las noches. “Estaba en una reunión de trabajo y me avisó por teléfono un periodista que conoció mi camioneta, porque yo grabo acá a una cuadra. Me avisó que había una camioneta que acababa de volcar y le pegó a mi camioneta. Terminó volcada esa camioneta con las cuatro ruedas para arriba. Tuvo que venir los bomberos y la policía. Del empujonazo que le pegó mi camioneta terminó arriba de la vereda”, expresó en diálogo con Primicias Ya. Y agregó: “Yo estoy bien porque no estaba en la camioneta, estoy embroncado por la situación pero no pasó nada más que eso”.

Las primeras imágenes del accidente

Por otra parte, contó qué fue lo que le dijo el conductor que provocó el accidente. “Es un día de lluvia, él dijo que quiso esquivar algo, que le patinó la camioneta y así sucedió”. Y le pidió a los medios de comunicación: “No pongan ’se accidentó Hernán Drago´, por favor, hay familias atrás. Por mí y por la otra persona, que no le pasó nada. Tengo el celular estallado de mensajes de familiares y amigos preocupados por mí. Ojo con la información que dan”.

En los últimos días, Drago había sido noticia por los rumores de romance con Celeste Muriega, con quien comparte las grabaciones del programa de Guido Kazcka. Lo que llama la atención entre tanta incertidumbre es que ambos están solteros. A ella, luego de su ruptura con el empresario Alejo Clérici, no se le conoció ninguna pareja y él, por su parte, terminó hace un tiempo su matrimonio de casi dos décadas con Bárbara Cudich, la madre de sus dos hijos. “Nos separamos desde el amor, nos seguimos queriendo muchísimo y seguimos viviendo un contexto de felicidad. La vida continúa y juntos o separados seguimos siendo un equipo”, aseguró el modelo.

El jueves pasado, el notero de Intrusos Pablo Layus abordó a la bailarina en la puerta de los estudios de la productora y le preguntó por la indefinición de Drago: “Es muy tibio, no dice nada. Fue como decirle, ‘dale, decí quién te parece que gana’. Después cada uno lo interpreta como quiere”, agregó. Cuando el cronista la consultó sobre si ese era un mensaje para alguien, Muriega se diferenció de su ¿pareja? al definirse como frontal: “No es para tirarle palos a nadie, yo voy de frente, y si tengo que decirle algo a alguien, se lo digo en la cara”.

“Cómo está la relación entre ustedes”, preguntó Layus, y la conductora no fue muy efusiva. “Está normal, tranquila. Si le tengo que poner un título hoy en día, es ‘solo compañerismo de trabajo’. Quizás, un poquito de amistad pero nada más que eso”, definió Muriega, y se permitió bromear con aquel aventón que le dio Drago: “Remisero con derecho a mates”. Por último, y algo más seria, la conductora señaló que a partir de que la relación empezó a viralizarse, los encuentros con el modelo de a poco fueron perdiendo. “Hay buena onda, pero son cosas que pasan o no pasan, suceden o no suceden”, cerró.





