Pampita Ardohain está de 22 semanas y volvió a la tele: “El embarazo dura 10 meses y no 9, como te dicen”

Pampita Ardohain embarazada de su quinto hijo (Foto: Instagram: @robergmoritan)

“Vengo acompañada este año. Somos dos. Acá está creciendo. Estoy de 22 semanas. No sé si cuatro meses o si cinco meses... Yo cuento por semanas. Y me volví a acordar que el embarazo dura 10 meses, no 9, como te dicen. Así que estoy por la mitad. Vamos a crecer todos juntos”, aseguró Pampita Ardohain de arranque en esta nueva temporada de Pampita Online, su ciclo por Net Tv. Quien sí cuenta el embarazo a la antigua, en función de los meses y no por semanas, es Roberto García Moritán que para celebrar el momento que están viviendo subió una foto de ambos con ropa de casa y contra el espejo, en la que a Pampita se le ve la panza al desnudo. “5M”, escribió el empresario gastronómico para que su esposa le conteste con corazones y además comparta el posteo en sus historias.

Pampita Ardohain fue sorprendida por sus hijos Beltran y Benicio Vicuña (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Con un minivestido súper sensual en negro –uno de sus colores favoritos para las grandes fechas–, la conductora volvió a la tele el lunes por la noche, como tenía planeado, pero sin imaginar que para el cierre dos de sus hijos le darían una sorpresa. De atrás del decorado aparecieron Beltrán (8) y Benicio Vicuña (6), sus hijos más chicos, para entregarle un ramo de flores blancas, principalmente fresias. “Te amo mucho”, le contestó Beltrán después de que su mamá le preguntara si tenía algo para decir. Y Benicio, que en un principio no había querido hablar, agregó: “Te amo hasta donde llega el espacio”. Todo ocurrió ante un panel renovado y con Nancy Duplaá como invitada de lujo.

Pampita Ardohain volvió a la conducción de su programa (Foto: Instagram: @pampitaoficial)

Hace unos días, en Nosotros a la mañana, el programa del Pollo Álvarez por El Trece, Pampita había contado: “Ya pasaron las náuseas y estoy muy tranquila. Feliz de trabajar”. La beba en camino es su primera hija con el economista y empresario gastronómico Roberto García Moritán, que tiene dos hijos más, Santino y Delfina, de su matrimonio con Milagros Brito, hija de Jorge, el banquero que falleció el año pasado. “Es mi quinto embarazo, voy al doctor y ya sé lo que me va a decir”, agregó la conductora que además tuvo a Blanca –su hijita que falleció en 2012– y a Bautista (10). “Tengo mucho sueño, después del almuerzo me da pachorra y me duermo en cualquier lado”, se sinceró entre risas.

Consultada en relación al nombre de la nueva integrante de la familia contó: “No tenemos nombre (como trascendió en los medios), nunca puse nombre antes de que nacieran mis hijos. Tenemos una lista y cuando nace le mirás la carita y ahí ves cuál sentís que tiene que ser”. Además, aclaró que no será un nombre exótico sino uno común y señaló que la lista es larga porque participan todos los hijos y familiares de la pareja.

La modelo además integrará La Academia de ShowMatch (Foto: Instagram: @pampitaoficial)

En este sentido, en las últimas horas y después de su debut en televisión, tuvo que volver enfatizar que aún no definió el nombre de la bebé luego de una confusión en las redes. Después de escucharla decir “somos dos. Acá está creciendo”, algunos entendieron “somos dos: “Cata, creciendo”. Y dieron por sentado que a Pampita se le había escapado el nombre de su hija: Catalina. La conductora aclaró que puede haber sonado así, porque habló rápido, pero que no tiene definido cómo se llamará su hija.

A partir de abril, la conductora también será jurado en “La Academia”: el nuevo formato de Marcelo Tinelli que combinará baile, acrobacia, canto y artes plásticas. Sus compañeros serán Ángel de Brito, Jimena Barón y Hernán Piquín. Pampita ya dijo que tiene previsto reincorporarse muy rápido al trabajo. “Voy a tratar de darle el pecho antes, pero si llega a llorar y tiene que surgir (durante algún programa), no pasa nada. Tengo una mantita divina que me pongo y seguimos”, le contó al Pollo Álvarez.

Además, en el programa de Ángel de Brito, habló en relación a aquello que había dicho de que se tomará solo una semana después del parto fue por más: “Ni siquiera, porque no sé qué día va a ser el parto: voy a tratar de que sea parto natural. Va a depender de eso: si nace un viernes, un sábado o un domingo, y cuánto tardo en recuperarme. Pero no va a ser más de una semana”. Y sumó: “Siempre me gustó estar embarazada, siempre me gustaron mucho los chicos. Tengo mucha paciencia, lo mejor de mi vida son mis hijos. Para mí los chicos son una bendición”.

Sobre el amor que la une a García Moritán, detalló: “Somos unos valientes, porque nos conocimos y desde el primer momento fue todo muy natural. Tenemos los mismos sueños, las mismas ganas, apostamos al casamiento y rápido dijimos ‘seamos papás de vuelta’. Teníamos ganas y nos tiramos a la pileta. Fue así, todo muy rápido porque teníamos esta sensación de que éramos el uno para el otro, esa certeza la sentimos desde el primer minuto”.

SEGUIR LEYENDO: