La icónica imagen que Dalma y Gianinna registraron de Diego Maradona: por qué ese dibujo y qué pasa con el resto de los herederos

Dalma, Gianinna y Diego Maradona

La figura de Diego Maradona es sin dudas una de las más conocidas -si no la más- en el mundo. Sin embargo, sin él presente, no cualquiera puede hacer uso de su imagen, que corresponde ahora a sus herederos universales: Diego (Junior), Dalma Nerea, Dinorah Gianinna, Jana Maradona y Diego Fernando Maradona.

A mediados de febrero, a través de su apoderado Federico Guntin, las hijas de Claudia Villafañe solicitaron en Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el registro de una icónica imagen del ídolo deportivo. En los últimos días, el pedido gestionado por Diego Mayol, el abogado encargado de la sucesión, tuvo curso y el dibujo con la cara del Diez fue finalmente registrado en el Boletín de Marcas.

La solicitud de registro de la imagen

El comprobante de registro de marca, por la imagen de Diego Maradona

Así, bajo las actas 3.984.241, 3.984.242 y 3.984.243 el dibujo en blanco y negro del ídolo quedó registrado en tres categorías: clase 14 (metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos), clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y 41 (educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales).

Aunque el registro fue realizado solo por Dalma y Gianina, a quienes en se les atribuye un 50 por ciento de los derechos a cada una, según los documentos publicados por el Boletín de Marcas, no son ellas las únicas quienes pueden explotar dicha imagen.

El dibujo de Diego Maradona

“Lo pueden usar todos los herederos de Maradona. Como al momento de acudir al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial aún no había declaratoria de herederos fueron ellas (las hijas de Villafañe) quienes realizaron el trámite, pero después de esos derechos irá un proporcional a cada uno “, explicó Diego Mayol a Teleshow, por lo que el hecho de que ellas hayan registrado la marca, no excluye de ninguna manera a sus medio hermanos Diego Junior, Jana y Dieguito, incluso este último, por ser menor, no podía realizar el registro.

¿Por qué registraron esa imagen y no otra? “Tenían la oportunidad de una propuesta comercial y esa es una imagen emblemática de Diego y esta impresa en una joya que él le regalo a las chicas”, explicó y dijo que si cualquiera de los hijos del ídolo quisiera -salvo el hijo de Verónica Ojeda por ser menor de edad- podría registrar otra imagen de su padre, ya que “le pertenece a ellos”.

Dalma, Gianinna, Jana, Junior y Dieguito Fernando Maradona

Esto no quiere decir que ya no pueda usarse dicha imagen en las categorías antes mencionadas, sino que de explotarse, se deberán pagar derechos. Según la página Argentina.gob, al registrar una marca se obtienen derechos como la exclusividad del uso o a impedir que un tercero sin autorización la use, entre otros.

La imagen es un dibujo en blanco y negro realizado a partir de una fotografía tomada en la previa de uno de los partidos del mundial de México ‘86 en el que Diego se consagró campeón del mundo. Incluso dicha foto fue la elegida para el proyecto impulsado a partir de las redes sociales para ilustrar los billetes de 10 pesos.

Hace unos días además, Dalma y Gianinna presentaron una demanda contra Matías Morla a quien acusan por “defraudación” y por haberse quedado con la marca “Maradona”. Además, solicitaron al juez que se le prohíba a Morla que “ceda, venda, transfiera o disponga de cualquier modo de todas o de alguna de las marcas MARADONA de las que ilícitamente se apoderó o apropió”.

