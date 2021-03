Luciana Salazar le respondió a Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado: “Lo que para él es una injuria, para mí es violencia de género”

El momento en el que Luciana Salazar cruzó al aire a Fernando Burlando (Video: "Los Ángeles de la Mañana", El Trece)

La relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado sigue sumando capítulos por el lado de las disputas. Esta mañana la modelo interrumpió una entrevista que le estaban haciendo a Fernando Burlando, abogado del economista, en Los Ángeles de la Mañana, por ElTrece. Y, mientras el letrado daba argumentos en favor de su defendido, le envió mensajes a Pía Shaw, miembro del panel, para dar su versión de los hechos.

Burlando explicó que la estrategia judicial consiste en revivir “una medida cautelar de hace unos años atrás”, obviamente, por los mismos motivos. “No habría por qué variar la decisión de un juez si por aquel entonces vio determinadas circunstancias que afectaban a la dignidad de una familia, que ahora frente a los mismos hechos no decida exactamente lo mismo. Hay varias medidas que se adoptaron y, entre ellas, lo que pretendemos ahora es revivir la circunstancia”, explicó el abogado.

Y agregó: “Redrado va a querellar a toda persona que de alguna manera afecten a su buen nombre y honor: si hay una calumnia, una injuria, si hay algún tipo de circunstancia que genere algún tipo de perjuicio, va a iniciar acciones judiciales, a ella o a cualquiera. (...) El proceso que se inicia, entre otros, es el de desobediencia. Esa fue la directiva precisa de Martín Redrado”.

Burlando consideró que el economista se había comportado de manera contraria. “Mantuvo un perfil muy bajo, nunca salió a expresarse o a dar respuestas vinculadas a tuits o a mociones que han tratados los medios, a partir de la ignición de la llama que hace Salazar. Martín en ningún momento ha ofendido, ni ha salido a responder con injurias ni calumnias. Jamás hizo ninguna aparición mediática, él entiende que eso lo hizo Luciana. No podemos hablar de un hostigamiento de una persona que está ausente, que está desaparecida”, dijo.

Luciana habló de "violencia de género" y Redrado la demandaría por "daño al honor"

En ese momento, Shaw leyó un mensaje que le envió Luciana. “Por supuesto que si usted me va a llevar a la Justicia, también tengo todas las pruebas y las quiero presentar en el momento que usted decida”, dijo la modelo. “Es lo que va a tener que hacer”, le respondió Burlando. Y agregó: “Lo que pasa es que para defenderse de una injuria, acá no hay ningún tipo de justificativo para los ataques al honor o a la dignidad de una persona. Esto es tan disvalioso como agredir físicamente. Si no hay un justificativo claro, que en este caso, no lo hay, nadie puede cometer un delito de estas características”.

Por otra parte, Burlando consideró: “Me parece que Luciana está equivocando los conceptos. Hay cosas que se resuelven en determinados ámbitos. Si vos injurias o calumnias, listo. Excepto que se rectifique en una audiencia de conciliación establecida por la Justicia penal, lo que de alguna manera puede extinguir lo que es la causa. Si no, va a juicio oral”. En ese punto, llegó otro mensaje de Luciana, esta vez vía audio: “Decile a Burlando que lo que para él es una injuria, para mí es una violencia de género”.

“¿Violencia de género? si quien insulta es Luciana”, respondió el abogado de Redrado. “No entiendo a qué le llama violencia de género. Explicámelo, porque es parte de toda esta situación que no tiene una línea de seriedad”, dijo. Y, en favor de su defendido, agregó: “Martín es un tipo de educado y un caballero. Él ha tratado de cuidar desde lo mínimo a lo máximo para que no hayan otras interpretaciones, para que esto no suceda. Ha cuidado de más situaciones en la que él no es protagonista”.

Por último, cerró: “Esto es parte del pasado y el pasado no puede estigmatizar a una persona toda la vida. Sí puede haber lindos momentos, puede estar en la memoria los buenos momentos, pero no puede ser que, permanentemente, se esté desangrando esta situación cuando realmente no existe una relación”.

