Natalia Oreiro y Gustavo Santaolalla cantan en ruso por “los tiempos difíciles que se viven en el mundo”

Bajofondo & Natalia Oreiro - Будем танцевать» Listo Pa Bailar

Un pop arrabalero cantado mitad en español, mitad en ruso... ¿puede ser posible? Si se juntan Bajofondo y Natalia Oreiro, claro que sí. Este viernes se estrenó «Будем танцевать» Listo Pa’ Bailar, una nueva canción del proyecto neo tanguero comandado por Gustavo Santaolalla, con la colaboración de la cantante uruguaya que es furor en Rusia.

“Encerrada, sola y en la cama, siento un ritmo que me llama / Ya empilchada y enmascarada, a la calle voy / A distancia veo a tus ojos y te vuelvo a encontrar / Como no te puedo dar ni un beso, te invito a bailar”, entona Natalia en la primera estrofa, valiéndose tanto del lunfardo como del mood pandémico del 2020. Después, larga su lengua en ruso y la música toma otro color.

Es el adelanto del EP que Bajofondo editará el próximo viernes 26 de marzo y según cuentan desde la banda, esta colaboración “ nace después de una serie de coincidencias entre la agrupación rioplatense y la cantante y actriz, pues ambos provienen de esa mezcla de culturas entre Uruguay y Argentina, además de ser amigos y cómplices de hace tiempo ”.

Natalia Oreiro cantó en ruso y en español para la nueva canción de Bajofondo

Otra de las coincidencias entre Oreiro y el proyecto que Santaolalla capitanea desde 2001, es Rusia: por un lado, Natalia cuenta con una gran trayectoria en ese país, donde cada una de sus presentaciones se vuelve furor. Así quedó reflejado en el documental Nasha Natasha, estrenado el año pasado . En tanto, la música de Bajofondo supo ser la banda sonora oficial del equipo femenino de gimnastas rusas en los Juegos Olímpicos.

“La canción nace en estos tiempos tan difíciles que se viven en el mundo y echa una mirada positiva y esperanzadora a través de la música y el baile”, explicaron por el lado de Bajofondo. Respecto a la realización del tema, revelaron que “fue compuesta en medio de la pandemia y grabada en cinco distintos estudios ubicados entre Buenos Aires, Montevideo y Los Ángeles, que son retratados en su video oficial y del que pronto conoceremos nuevas versiones”.

"Listo Pa' Bailar" fue compuesta en medio de la pandemia y grabada en cinco distintos estudios ubicados entre Buenos Aires, Montevideo y Los Ángeles, que son retratados en su video oficial

Recientemente, Natalia también fue noticia durante el último Día Internacional de la Mujer, cuando en sus redes sociales difundió un mensaje en contra de la violencia de género. “Feliz día será cuando no falte ninguna”, escribió en un posteo con traducción al ruso. Y lo acompañó con un video en el que se la ve entonando una canción mientras su marido, Ricardo Mollo, la acompaña con los acordes de su guitarra.

Claro que el tema elegido por la actriz y cantante para esta ocasión no fue al azar. Se trata de Canción sin miedo, de la artista mexicana Vivir Quintana, cuya letra se ha convertido en un verdadero himno del feminismo. Fue compuesto en febrero de 2020 a raíz de una iniciativa de la cantante chilena Mon Laferte. Y, según reveló la propia autora, lo que busca es que no se olvide a las mujeres que murieron como víctimas de femicidios.

Natalia Oreiro cantó un himno feminista junto a Ricardo Mollo (Video: Instagram @nataliaoreirosoy)

En tanto, Bajofondo se prepara para los próximos premios Grammy, que se celebrarán este domingo 14. El grupo está nominado en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo, por su trabajo AURA. Los otros contendientes en el mismo rubro son Fito Páez (por el disco La Conquista del Espacio), la chilena Cami (por Monstruo), los boricuas de Cultura Profética (Sobrevolando) y Lido Pimienta (Miss Colombia).

Además, Gustavo Santaolalla participará de la premiere de los Grammy con una interpretación de Mercy, Mercy Me (The Ecology), un clásico de Marvin Gaye, como parte de la celebración por los cincuenta años del icónico álbum What’s Going On.

SEGUIR LEYENDO: