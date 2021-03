Tini Stoessel, Lali Espósito, Pampita y Flor Peña: los mensajes de las famosas por el Día Internacional de la Mujer

Tini, Lali, Pampita y Flor Peña fueron algunas de las figuras que dejaron sus mensajes por el Día de la Mujer

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y fueron muchas las famosas que quisieron expresarse en las redes sociales, luego de un comienzo de año en el que ya se denunciaron más de 60 femicidios. Una de ellas fue Lali Espósito, quien publicó en su Instagram algunas imágenes de carteles alusivos a esta fecha. “Feliz va a ser el día que no falte ninguna”, “Disculpe las molestias, pero nos están asesinando”, fueron las frases de las pancartas que subió a la red social. Tini Stoessel, por su parte, también subió frases similares: “Feliz será el día en el que podamos caminar sin miedo”, decía una de ellas.

Uno de los posteos que más se destacó fue el de Karina Gao, recientemente dada de alta tras su internación por COVID-19, en el que cuenta una historia familiar. “Mi abuela nació al comienzo del siglo, en donde las mujeres en China aún tenían que atarse los pies capas y capas de gasas, desde que eran niñas aprendían a atarlos para inhibir su crecimiento, de esta manera, se mantenían dentro del parámetro de belleza: pies chicos y, cuando caminaban, daban pasitos chicos bien de Lady.⁣⁣ Ella lo hizo durante la infancia porque no tenía opción, pero cuando ya era más grande, decidió no hacerlo más. Para la época, era totalmente inadmisible”, relató. Y agregó: “Un día como hoy, me hace recordar a mujeres como ella, que rompieron con el estereotipo”.

Florencia Peña, fuertemente cuestionada por la reciente tapa de la Revista Gente que habla sobre los femicidios, también dejó su mensaje: “Mujer, mujeres, sigamos siendo quienes queremos ser, sin prejuicios. Sororas conquistando derechos. Lindas, libres y locas. 8 de marzo. Hoy y siempre”, señaló en un extracto de su extenso texto.

Carolina Pampita Ardohain, transitando a pleno su embarazo, también dijo lo suyo en una story: “Porque siempre dicen lo que piensan, por cómo luchan por sus sueños, porque aman con todo su corazón, ¡Porque son libres!”, escribió.

Julieta Prandi, que está en medio de un conflicto con su ex marido, también se convirtió en los últimos tiempos en una referente para muchas mujeres que viven situaciones parecidas a las que hoy está atravesando ella. “Nos pusieron la fecha, aún falta que nos den el mismo trato, el mismo espacio y el mismo derecho. Para vos que lees esto y te importa, cuidá a las mujeres de tu vida, sin por eso, hacerlas sentir vulnerables”, expresó junto a varias postales de ella misma.

En un posteo muy emotivo, Cathy Fulop publicó varias imágenes de las mujeres que marcaron su vida, entre ellas, sus hijas Oriana y Tiziana Sabatini: “Hoy especialmente pienso en ellas y doy gracias a la vida por tenerlas. Y cuando me dicen por qué un día de la mujer, cuando deberían ser todos los días o por qué no hay un día del hombre, les digo que tiene que haber un día en que las mujeres celebremos nuestra historia porque, lamentablemente, nos pusieron a jugar un juego en desigualdad de condiciones”, fueron algunas de sus palabras.

Griselda Siciliani, ferviente militante feminista, también dijo lo suyo: “8 M. Mural en el barrio de la Boca, Buenos Aires, Argentina. 2018″, escribió para acompañar una foto suya junto al graffiti en cuestión, que resaltaba la frase “Vivas nos queremos”.

