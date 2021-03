Los mensajes de los famosos por los incendios en el Sur: “Nuestra Patagonia, en llamas”

Guillermina Valdés, Zaira Nara, Facundo Arana y Natalia Oreiro

Con un link para donar dinero y un apelativo: “¿Dónde podemos donar?”, Zaira Nara es una de las personalidades que se conmovió con los incendios que desde hace días azotan la Comarca Andina, en localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Cholila y el Maitén. Desde su cuenta de Instagram, la modelo compartió una foto de los bomberos trabajando en la Patagonia y no sorprende teniendo en cuenta que está casada con Jakob von Plessen un hombre de campo que tiene una estancia en Neuquén, donde juntos pasaron buena parte del verano.

Los posteos de Juanita Tinelli y Zaira Nara

Claro que no fue la única. Comprometido siempre con causas vinculadas a la naturaleza, Facundo Arana eligió Twitter para hablar del tema y reproducir un escrito: “La tristeza arde en el alma. El Hoyo ya no existe y seis pueblos enteros de la comarca andina están prendidos fuego al mismo tiempo. Los pocos aviones y brigadistas disponibles en la zona están dando sus vidas salvando del fuego a las personas que allí se encuentran, cuando deberían estar conteniendo el incendio. No hay recursos. Desesperante. Nuestra Patagonia, en llamas”.

Las reflexiones de Eugenia Tobal y Laurita Fernández

En el mismo tono, Natalia Oreiro, conmovida por las grandes causas medioambientales, escribió: “Ecocidio. Urgente, incendios en Chubut y Río Negro”. Como Guillermina Valdés y Juanita Tinelli, del clan del conductor, que, como Zaira, aman la zona y suelen ir a descansar al campo del conductor en Esquel, que compartieron mensajes para colaborar y orar por el cece del fuego. En este sentido, también se expresó Laurita Fernández: “Por favor, les pido de corazón #SalvemosLaPatagonia”.

Guillermina Valdés y Natalia Oreiro se comprometen con las causas medioambientales

Mientras que con el hashtag #PatagoniaEnLlamas, Eugenia Tobal compartió imágenes del fuego en Instagram. Y Sofía Morandi, nacida y criada en Neuquén, escribió en Twitter: “El Sur no es solo es solo para vacacionar en veranito. Están evacuando familias. Se incendia nuestra flora, nuestra fauna, nuestra Patagonia. ¡Loco, qué triste!”. En tanto Sofía Zámolo subió imágenes muy fuertes de un auto atravesando la ruta entre el fuego, que luego reposteo Nicole Neumann.

¿Cuál es la situación en actual en la zona? En las provincias de Chubut y Río Negro las llamas llegaron hasta zona urbana. Luego de más de 40 días de trabajo, el domingo se declaró controlado el incendio forestal en Cuesta del Ternero que se inició el pasado 24 de enero. Sin embargo, el 6 de marzo las alarmas se volvieron a encender por un nuevo foco en la zona del kilómetro 21 de la ruta provincial 6, en Río Negro, que requirió la movilización de unos 65 miembros del Servicio de Prevención de Incendios y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de brigadistas de Chubut y Bomberos Voluntarios de El Bolsón. Se calcula que el fuego arrasó con una superficie aproximada de 1.400 hectáreas. Desde el SNMF reportaron este martes que en la zona se encontraban trabajando 28 brigadistas, tres autobombas, una camioneta Traffic, tres aviones hidrantes (uno con base en El Bolsón y dos con base en Bariloche), un helicóptero con base en Bariloche y un avión observador perteneciente al organismo.

Los tuits de Facundo Arana y Sofía Morandi

En tanto, en la localidad Las Golondrinas, ubicada a pocos kilómetros al sur de El Bolsón, se desató un nuevo foco que obligó a que familias de la zona evacuen sus viviendas. Algunas casas y chacras fueron arrasadas. Las primeras llamas se originaron cerca de las 16 horas y se expandieron a gran velocidad a raíz de los vientos intensos y las altas temperaturas. Para las últimas horas de este martes, la preocupación se extendió a todo Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila, con cinco incendios de interfase que alcanzaron viviendas y vehículos. En El Hoyo y en las afueras de Cholila y El Maitén, el fuego avanzó hacia zona urbana afectando más viviendas. Un panorama desesperante que conmueve y compromete a famosos de todos los ámbitos.

