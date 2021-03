Fuerte pelea entre Fabián Doman y Gerardo Romano por la cobertura mediática de la vacunación de los jubilados en el Luna Park: “Es falso, falso, falso”

El enfrentamiento entre Doman y Romano (Video: Intratables, América)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvió a otorgar turnos para las personas mayores de 80 años que se anotaron para recibir la vacuna contra el covid-19 y que quedaron fuera de las primeras 40.000 dosis administradas el mes pasado. Además, habilitó el Luna Park como centro vacunatorio.

El 9 de marzo, decenas de personas se acercaron hasta el tradicional estadio cubierto ubicado en la manzana que rodean las calles Bouchard, Lavalle, Corrientes y Eduardo Madero, en pleno bajo porteño. Hubo largas filas, donde no se respetaba mucho el distanciamiento de 2 metros recomendado para prevenir contagios de coronavirus, aglomeraciones y quejas. El Gobierno porteño reconoció los problemas con el operativo de vacunación y decidió sumar cinco nuevos centros de vacunación.

En el ciclo Intratables, Gerardo Romano se quejó por la “gravedad” de lo ocurrido en el Luna Park y lo comparó con la conflictiva reapertura bancaria ocurrida en 2020 en plena cuarentena obligatoria en la que los jubilados realizaron largas colas para poder cobrar su jubilación.

En el Luna Park hubo largas colas sin distanciamiento

“Lo de ayer fue mucho más grave, porque ayer tenían todos 80 años para arriba, el promedio deber haber sido 87, 88. Era lastimoso ver a los viejos con andadores, los que eran asistidos y los que estaban solos... yendo a buscar el salvoconducto para no morir y encontrarse con las condiciones favorables para morir”, manifestó el actor a través de una videollamada.

Luego, el artista agregó: “La distancia social rota, el sol partiéndole las cabezas a todos los viejos, ni una puta silla y ni un puto diario reflejando, ni ustedes tampoco, nadie...”. Rápidamente, Fabián Doman, conductor del ciclo político de América, lo interrumpió a su entrevistado y aseguró con un tono de voz elevada: “Es falso, falso, falso, falso”.

“Este programa le dedicó ayer media hora al tema y hoy el tema es tapa de diarios, como en La Nación. Si vas a acusar, Gerardo, seamos concretos”. El actor le respondió: “No sé qué leíste”. El periodista ratificó su postura: “No, no sé qué leíste vos, si querés te cuento la cantidad de minutos que le dedicó este programa al tema. Yo no acepto que se mienta”.

Romano admitió que no había visto Intratables. Furioso, Doman le respondió: “Entonces no digas que no se tocó el tema... Vos dijiste que ningún medio y resulta que este programa le dedicó media hora. Estás diciendo cosas que son inexistentes y atacaste al programa... Yo dije lo que vos acabás de decir, que me robaste a mí la frase, de que faltaban sillas, porque lo dije yo anoche...”.

“Sabés que soy tu amigo, pero no me gustan esas actitudes. Hecha esta aclaración, continuemos”, dijo Doman. “Bueno, listo, ya está aclarado el tema, yo no tengo nada que continuar, creo que el tema grave es ese”, le respondió Gerardo. “Para nosotros también y por eso le dedicamos media hora anoche”, agregó el conductor. Tras no querer admitir su error, el actor cambió de tema: “Lo grave es Lula y el lawfare...”. Por último, Débora Plager aseguró: “Lo grave es la falta de vacunas”

