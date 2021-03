Duro mensaje de Gianinna Maradona contra la prensa: “Qué lindo sería un mundo sin periodistas que te empujen, te griten y te exijan”

Gianinna Maradona se mostró molesta con el trato recibido por los medios durante la marcha para pedir justicia por la muerte de su padre

El miércoles por la tarde, los fanáticos y seguidores de Diego Maradona se autoconvocaron en el Obelisco con el objetivo de pedir que se esclarezca su muerte, ocurrida el pasado 25 de noviembre mientras cumplía una internación domiciliaria en una casa alquilada en un barrio de la localidad bonaerense de Tigre.

En dicha movilización, estuvieron presentes Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, quienes minutos más tarde se tuvieron que alejar del lugar en medio de un tumulto de gente. En este contexto, este jueves quien tomó la palabra fue la ex del Kun Agüero. “Qué lindo sería un mundo sin periodistas que te empujen, te golpeen, te juzguen, te griten, te peguen y te exijan. El respeto se gana respetando al otro y tus derechos de trabajo terminan donde empiezan los míos como ser humano”, señaló en una story de Instagram. Acto seguido, compartió varias postales de la marcha que los usuarios que asistieron compartieron.

La furia de Gianinna Maradona contra la prensa (Foto: Instagram)

Ayer, fue la mayor de las hijas del Diez quien también aclaró lo sucedido: “Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima, fue imposible seguir avanzando PORQUE LA PRENSA también empezó a empujar a la gente y nos pareció que no era la forma”, comenzó Dalma en su descargo, textual. “No fuimos a dar notas porque EL OBJETIVO NUESTRO NO ERA ESE”, escribió.

El descargo de Dalma Maradona tras la marcha por Diego Maradona (Foto: Instagram @dalmaradona)

“Nadie insultó a mi mamá como quieren INVENTAR (todo lo contrario) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel, sino que habíamos dejado nuestros autos en ese estacionamiento”, aclaró sobre la entrada que realizaron al Hotel Presidente, a pocas cuadras del Obelisco, rodeadas por fanáticos del Diez.

En la story siguiente aprovechó para agradecer: “A mis amigos que me acompañaron y gracias a toda la gente que fue genuinamente a pedir justicia por mi papá”. “Por suerte no tengo que dar notas para explicar nada porque como todos saben ¡fuimos SOLO A PEDIR JUSTICIA! Hoy no era el día para NADA MÁS”, cerró.

Quien también fue parte de la movilización fue Verónica Ojeda, que fue acompañada por su hijo, Dieguito Fernando, y su pareja y abogado, Mario Baudry. “Lo único que queremos es Justicia. Creo en los jueces, están haciendo las cosas bien”, dijo ella frente a las cámaras. Y ante la consulta sobre si cree que se sabrá quién mató al Diez, fue contundente: “La Justicia va a decir quién fue”, dijo. En diálogo con Infobae, añadió: “Estoy acá porque soy la mamá de Dieguito Fernando, siempre cuando me necesite me hijo, voy a estar, él me lo pidió”.

Verónica OJeda y Mauro Baudry presentes en la marcha para pedir justicia por Diego Maradona (Video: TN)

El letrado también se expresó ante la multitud y se refirió a la presencia del menor de los hijos de Maradona. “Él pidió venir, habló con la psicóloga y ella lo autorizó. Él está contento porque cantan las canciones de su papá, está empezando a entender quién era su papá. Nosotros vinimos a agradecer a toda la gente que apoyó a Diego y a la gente que está dando una mano para pedir justicia”, dijo.

En la causa que investiga el presunto delito de homicidio culposo, la Justicia imputó al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni (coordinador). A pedido de la Justicia, el lunes 8 de marzo se reunió una junta médica de 20 especialistas en la Dirección de Policía Científica para analizar la muerte del ídolo. Sus resultados serán clave para definir los pedidos de indagatoria e imputaciones de los especialistas que lo trataron.

