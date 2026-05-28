Desarticularon una organización criminal ligada a Los Menores tras el hallazgo de un arsenal y cocaína en Rosario

Paneles de cocaína secuestrada a la banda criminal Los Menores, mostrando diferentes marcajes y presentaciones, en un operativo reciente en Rosario (Rosario3)

Cuatro hombres acusados de integrar una organización criminal dedicada al procesamiento y venta de cocaína en Rosario fueron imputados ayer miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, según informó fiscales.gob.ar.

La investigación, que se desprende del hallazgo de un arsenal oculto en un terreno de Roldán, permitió a los fiscales federales Matías Scilabra y Santiago Alberdi atribuir a los imputados la coautoría del delito de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas.

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Entre los señalados se encuentran Lautaro Noriega, Héctor Daniel P. y César Adrián Ch., a quienes se les suma Mauricio Iván V., imputado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Además, la fiscalía imputó a Noriega, César Adrián Ch. y a una mujer identificada como Tamara F. por el delito de lavado de activos, vinculado a la compra de una camioneta de alta gama presuntamente adquirida con dinero proveniente del narcotráfico.

El juez federal de garantías Román Lanzón tuvo por formalizada la investigación en los términos planteados por la fiscalía y dispuso prisión preventiva por 90 días para Noriega, Héctor Daniel P. y César Adrián Ch., mientras que para Mauricio Iván V. ordenó la misma medida por 30 días. Respecto de Tamara F., quien tiene a su cargo una hija de nueve meses, el magistrado resolvió imponer medidas no privativas de la libertad, como la obligación de presentarse cada 15 días ante la Oficina de Gestión Judicial durante seis meses.

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De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, el proceso judicial tiene su origen en una articulación entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, dentro del marco de las mesas de intercambio de información. El 3 de marzo pasado, personal de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizaron allanamientos en la localidad de Roldán, donde secuestraron un arsenal oculto en un pozo acondicionado especialmente para ese fin.

Entre las armas incautadas había dos fusiles calibres 5.56 y .223, carabinas y pistolas de última generación. Los elementos secuestrados fueron atribuidos por la fiscalía a cabecillas de la organización criminal conocida como la banda de Los Menores. Durante estos procedimientos fue detenido Lautaro Noriega, a quien el MPA acusa de integrar una asociación ilícita vinculada a la mencionada banda. Al momento de su arresto, se le secuestró un teléfono celular cuya pericia forense permitió obtener información clave para el inicio de la pesquisa federal.

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De acuerdo con la fiscalía, en el dispositivo se hallaron conversaciones, imágenes y videos que evidenciaban el funcionamiento de una estructura criminal organizada, con continuidad en el tiempo, dedicada al tráfico de estupefacientes en Rosario y zonas aledañas.

El avance de la investigación quedó reflejado el 14 de mayo, cuando se realizaron 18 allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Rosario. En estos procedimientos, a cargo de la Ciope y la TOE, fueron detenidas cinco personas y se secuestraron diversos elementos de interés, entre los que se destacan casi un kilo y medio de cocaína, una prensa hidráulica de 12 toneladas utilizada para compactar droga y balanzas digitales de precisión.

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En uno de los allanamientos, en Gaboto al 5200, se arrestó a César Adrián Ch. y se incautó la mencionada cantidad de cocaína distribuida en un ladrillo compacto y varias bochas fraccionadas. Por su parte, en Camilo Aldao al 3400, donde fue detenido Mauricio Iván V., se secuestraron 24 gramos de cocaína, 141 comprimidos de éxtasis (MDMA), 1,3 gramos de cristal MDMA, 2,7 gramos de marihuana, dos balanzas digitales y un cuaderno con anotaciones.

Fuerzas de seguridad realizan allanamientos en Rosario para desarticular a la banda criminal Los Menores, implicada en diversos delitos (Rosario3)

Lautaro Noriega, también conocido como “El Gordo”, permanece detenido desde marzo tras el procedimiento realizado por la Ciope en María Teresa al 700 de Roldán, donde fue hallado el arsenal atribuido a Los Menores.

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La investigación permitió detectar presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a las ganancias obtenidas del narcotráfico. Entre ellas, la adquisición de una camioneta Dodge RAM 1500 5.7 V8 Laramie 4x4, valuada en 66.150.000 pesos (equivalente a 191 salarios mínimos), cuyo titular registral es César Adrián Ch. Según la imputación, el esquema de simulación y transferencia de fondos quedó documentado en mensajes hallados en el teléfono secuestrado a Noriega. El vehículo fue localizado en las cocheras subterráneas del condominio Puerto Norte.

Las medidas judiciales incluyeron la prisión preventiva para los principales acusados y restricciones no privativas de la libertad para Tamara F., pareja de Lisandro Contreras, señalado como mano derecha del cabecilla de Los Menores, Matías Gazzani, quien permanece prófugo. Contreras se encuentra detenido desde diciembre de 2024.

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La estructura criminal investigada operaba con una logística que incluía el acopio de armas de fuego, la compra de vehículos de alta gama y la utilización de tecnología para el manejo de las operaciones de tráfico de drogas. La causa se originó tras la colaboración entre organismos judiciales y policiales, que permitió desarticular una parte significativa de la red y secuestrar elementos de prueba que refuerzan la hipótesis del funcionamiento organizado y prolongado de la banda.