El descargo de Dalma Maradona tras la fallida marcha del #10M: “La prensa se nos tiró encima y fue difícil seguir”

Dalma Maradona llegó a la marcha "Justicia por Diego" junto a su hermana Gianinna y a su madre Claudia Villafañe, pero se retiraron a los pocos minutos

Este miércoles a las 6 de la tarde se convocó en el Obelisco a la marcha “Justicia por Diego”: un enfático pedido por el esclarecimiento en las causas de la muerte de Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre.

Semanas antes, tanto Dalma y Gianinna –las hijas mayores del Diez– como Claudia Villafañe –ex mujer– habían confirmado su presencia. Pero al llegar a la plaza del Obelisco, con una bandera que exclamaba “condena social y judicial para los culpables”, la gente se apiñó, el clima se desbordó y las mujeres decidieron retirarse.

Una hora más tarde, Dalma utilizó su Instagram para aclarar por qué se fueron del lugar. “Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima, fue imposible seguir avanzando PORQUE LA PRENSA también empezó a empujar a la gente y nos pareció que no era la forma”, comenzó Dalma en su descargo, textual, vía Instagram Stories. “No fuimos a dar notas porque EL OBJETIVO NUESTRO NO ERA ESE”, enfatizó sobre la retirada.

El descargo de Dalma Maradona tras la marcha por Diego Maradona (Foto: Instagram @dalmaradona)

“Nadie insultó a mi mamá como quieren INVENTAR (todo lo contrario) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel, sino que habíamos dejado nuestros autos en ese estacionamiento ”, aclaró sobre la entrada que realizaron al Hotel Presidente, a pocas cuadras del Obelisco, rodeadas por fanáticos del Diez.

En la story siguiente aprovechó para agradecer “a mis amigos que me acompañaron y gracias a toda la gente que fue genuinamente a pedir justicia por mi papá”. “Por suerte no tengo que dar notas para explicar nada porque como todos saben fuimos SOLO A PEDIR JUSTICIA! Hoy no era el día para NADA MÁS”, cerró.

En su descargo, Dalma Maradona también le agradeció la presencia a sus amigos (Foto: Instagram @dalmaradona)

Además de Dalma y Gianinna, a la marcha también asistió su hermano menor, Dieguito Fernando. El niño, de 8 años, estuvo acompañado por su mamá Verónica Ojeda y por Mario Baudry, pareja de Ojeda y representante legal de ambos.

“Dieguito pidió venir. Nosotros no queríamos, Verónica no quería y la psicóloga vino a hablar con Verónica para decirle que Dieguito quería venir y que no era bueno prohibírselo, porque después se iba a quedar viéndolo por televisión y se lo iba a reclamar. Entonces, Verónica decidió venir. Llamamos a los que nos habían invitado, que es toda esta gente que nos dijo que iban a cuidar a Dieguito”, le dijo Mario Baudry a Teleshow.

“Los que lo están cuidando son los maradonianos, que organizaron esto. Esto es todo por cariño, nada más que cariño por Diego, ni por Verónica, ni por Dieguito ni por nadie”, agregó el letrado.

Dieguito Fernando estuvo en la marcha "Justicia por Diego", acompañado por su madre Verónica Ojeda y su representante legal Mario Baudry

Por su parte, Verónica Ojeda dijo: “Estoy acá porque soy la mamá de Dieguito Fernando, siempre cuando me necesite me hijo, voy a estar, él me lo pidió”, según le contó a Teleshow.

Los asistentes a la marcha comenzaron a congregarse antes de las cinco de la tarde en la Plaza de la República, frente al Obelisco. Poco antes de las seis de la tarde llegaron Dalma y Gianinna Maradona junto a su madre. Pero apenas cinco minutos después, y en medio de un tumulto de gente, tanto la ex esposa del Diez como sus dos hijas se alejaron del Obelisco.

“A partir de ese momento la movilización cobró otra magnitud”, dijo a Infobae Diego Coelho (35), uno de los fundadores de Pueblo Maradoniano, una agrupación que se desprendió de la Iglesia Maradoniana a finales de 2020. “Venimos a pedir justicia, a cantar y gritar por Diego para que los jueces y los fiscales vean que el pueblo necesita respuestas. En paz, con barbijos y respeto”, apuntó.

