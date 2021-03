Mirtha Legrand recibió la vacuna contra el coronavirus: “Estoy muy agradecida”

Mirtha Legrand vacunada

Mirtha Legrand finalmente fue vacunada contra el coronavirus. “Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!”, expresó la conductora en su cuenta de Twitter.

El pasado 4 de marzo, la Chiqui se había mostrado molesta porque todavía no le habían dado el turno correspondiente, a pesar de ser una persona de riesgo por su edad. “Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, respondió cuando el conductor Adrián Pallares le preguntó si ya tenía fecha para darse la vacuna. “Ayer mi suegra de 90 años se vacunó y está perfecta, sin ninguna reacción adversa”, le contó el periodista en una charla a través de WhatsApp que mostraron en Intrusos.

“Hay que tener un poco de paciencia”, afirmó Pallares. Enojada, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le contestó: “Sí, pero ya debería estar vacunada”. Luego, especuló sobre el motivo por el que todavía no le dieron un turno: “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”. “Que le den fecha ya, que no jodan...”, dijo Pallares. Legrand aseguró: “Tiene razón, con la salud no se juega”.

El pasado 23 de febrero, la diva cumplió 94 años y lo celebró en la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque. Hasta allí se acercaron sus nietos, Juana y Nacho Viale, junto a sus respectivas parejas, Agustín Goldenhorn y Lucia Pedraza. Quienes completaron la muy reducida lista de asistentes fueron sus bisnietos, Ringo y Silvestre, el padre de Juana, Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot , los diseñadores Gino Bogani y Héctor Vidal Rivas, y las amigas más íntimas de la diva. En total, y a diferencia de otros años, solo hubo 19 personas en el evento, que fue en el jardín de la exclusiva propiedad.

Noticia en desarrollo...





