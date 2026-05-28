Detuvieron a un hombre en Córdoba por manipular el cableado de un domo policial

Un hombre fue detenido en Córdoba mientras intentaba robar cables, siendo captado por una cámara de seguridad municipal. (El Doce.tv)

Un hombre fue detenido ayer miércoles por la mañana en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, tras ser sorprendido cuando manipulaba el cableado de un domo policial.

El hecho se registró en calle Acoyte al 200, luego de que un operador de cámaras detectara la maniobra y diera aviso inmediato al personal policial.

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El procedimiento policial se inició a partir de la observación remota realizada por el operador, quien identificó movimientos inusuales en el cableado del domo de vigilancia ubicado en una esquina del barrio. Al advertir la situación, el empleado dio el alerta a una patrulla cercana para que acudiera al lugar de manera urgente. La intervención rápida permitió organizar un operativo cerrojo en las inmediaciones, lo que facilitó la localización del sospechoso.

Según comunicó la Policía de Córdoba, instantes antes de su detención, el individuo había sido visto en la intersección de calles 25 de Mayo y Gavilán, donde fue observado violentando el cableado de un poste que sostiene uno de los domos de seguridad instalados en la zona. La descripción física y las características aportadas por el operador resultaron clave para la identificación y seguimiento del presunto autor.

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El despliegue policial contempló la circulación de varias unidades por los alrededores del sector, lo que finalmente derivó en la aprehensión del hombre en Acoyte al 200. Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de un rollo de cable que, de acuerdo a la información oficial, habría sido sustraído en el mismo sector momentos antes. El material incautado fue examinado a fin de determinar su procedencia y la magnitud del daño ocasionado al sistema de videovigilancia.

El hombre fue esposado y trasladado de inmediato a la Comisaría de la jurisdicción, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. El material secuestrado fue incorporado como evidencia en la causa, mientras los técnicos municipales evaluaban el estado del domo afectado y los posibles riesgos en la transmisión de imágenes de seguridad.

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De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, la investigación se centró en determinar si el detenido actuó en solitario o si podría estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en el mismo barrio o sectores aledaños. Hasta el momento, no se reportaron daños adicionales en otros dispositivos de videovigilancia ni nuevos episodios de sabotaje, según indicaron las autoridades.

La Policía de Córdoba subrayó la importancia del sistema de cámaras y la colaboración entre operadores y patrullas para la rápida resolución de incidentes. El caso será analizado por la unidad judicial correspondiente, que determinará si existen elementos para ampliar la imputación o vincular al detenido con otros episodios recientes.

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De acuerdo a fuentes policiales, la manipulación o el robo de cables destinados al funcionamiento de domos de videovigilancia constituye un delito que afecta tanto los recursos municipales como la prevención del delito en la vía pública. Este tipo de hechos suele investigarse bajo la figura de daños y robo, con agravantes en función del perjuicio a bienes de uso público.

La Policía acudió al lugar alertada por el operador del domo

Detuvieron a cinco personas por robar cables de cobre bajo tierra en Villa Devoto

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Días atrás, la Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas tras ser sorprendidos en el momento preciso en que sustraían cables de cobre tendidos bajo tierra en el barrio de Villa Devoto. Según informó la fuerza, el operativo permitió desarticular una acción delictiva vinculada al robo de infraestructura urbana.

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres sospechosos de robo de cables en Villa Devoto, con imágenes de los detenidos, los cables recuperados, una escalera y la boca de un registro subterráneo.

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El procedimiento se inició a partir de una denuncia que alertó sobre un robo en la intersección de las calles Navarro y Segurola. Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Vecinal 11B advirtieron que una camioneta Ford F100 se desplazaba a alta velocidad por la zona. Tras una breve persecución, la policía logró interceptar el vehículo y detener a dos de los sospechosos a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Durante la inspección de la camioneta, los efectivos hallaron varios tramos de cable de cobre pertenecientes a una empresa de telefonía y listos para ser trasladados. En paralelo, otro equipo policial que permanecía en la escena observó a un hombre saliendo de una cámara subterránea ubicada en Navarro y Sanabria, actitud que despertó sospechas y motivó su inmediata demora.

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a Policía incautó una camioneta Ford en la que se trasladaban los delincuentes

Al revisar dicha cámara, los oficiales encontraron a otros dos individuos junto a una importante cantidad de cables cortados y preparados para su extracción. En total, fueron secuestrados 61 tramos de cable de aproximadamente dos metros cada uno, una escalera metálica plegable, seis vallas metálicas, la camioneta utilizada por los imputados y cinco teléfonos celulares.

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Los efectivos sorprendieron a tres de los delincuentes bajo tierra, mientras sustraían cables

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8 dispuso la detención de los cinco involucrados, así como el secuestro de todos los elementos recuperados durante el procedimiento.