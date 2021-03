Damián Betular y Germán Martitegui revelaron otra vieja disputa en Masterchef Celebrity: “Pudiste ser mi mentor”

Germán Martitegui y Damián Betular recordaron viejas rencillas en Masterchef Celebrity

Cada capítulo de Masterchef Celebrity es una aventura en sí misma. El reality gastronómico conducido por Santiago del Moro en las noches de Telefé tiene ingredientes que exceden la realización de cada receta. Las pruebas, las consignas y los desafíos suponen una exigencia extra para los participantes y un aporte fundamental para los atractivos del programa.

En este martes, las cocinas más famosas del país se tiñeron de estética británica. Con el estudio ambientado con todos los elementos característicos del ceremonial del té -el tradicional five o’clock tea-, los participantes tuvieron que preparar dos tortas típicas para acompañar la infusión, algunos una Victoria, otros una Carrot. Como invitado especial, un hombre de mundo, como Guillermo Cóppola. Y a la hora de la verdad, cada uno de los cocineros tuvo que esforzarse al máximo para realizar su preparación.

La influencer Dani La Chepi estaba en plena tarea, luchando simultáneamente con la cocción del bizcochuelo y el punto de la crema, cuando recibió la recorrida del jurado, esta vez a cargo de Germán Martitegui y Damián Betular, quien objetó el batido que estaba realizando la participante. “Con movimientos envolventes, que ahora Germán te va a enseñar cómo son”, señaló el jurado, con algo de picardía y dejando el trabajo en manos de su colega.

El dueño de Tegui tomó la espátula y enfatizó los movimientos necesarios para que el batido adquiera la consistencia deseada. “Eso es un movimiento envolvente”, sentenció Betular, elogiando el estilo de su colega. “Eso es un movimiento envolvente perfecto, te faltó decir”, corrigió Martitegui, para deslizar una vieja interna ante los ojos y oídos de la influencer, que continuaba su preparación, esta vez con el espectáculo menos pensado ante sus ojos.

El reproche de Damián Betular a Germán Martitegui en la primera temporada

Por un rato, los jurados parecieron olvidarse de su rol y siguieron un ida y vuelta de larga data. “Perfecto de mi mentor”, señaló el pastelero, pero recibió un desplante de su colega: “Yo no soy tu mentor”, respondió Martitegui. “En un momento pudiste serlo, pero después no quisiste”, insistió Betular, mientras la Chepi parecía disfrutar de la interna: “Uhh, trapitos al sol”, se entusiasmó la participante, pero la discusión quedó ahí y ninguno dio más precisiones de aquella oportunidad frustrada. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Martitegui no quiso ser el mentor de Betular?

El cruce entre los jurados remitió a otro choque que habían protagonizado durante la primera temporada del reality. Fue durante un desafío de roles invertidos, en el que el jurado debía cocinar y los participantes, evaluar su performance. Lejos de relajarse, ambos chefs junto a Donato De Santis se tomaron en serio la actividad, seguramente movilizados por los recuerdos de los comienzos y, por qué no, para zanjar viejas rencillas.

Algo de esto pasó por la cabeza de Betular seguramente mientras realizaba su preparación. “Le quiero demostrar a Germán. Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó”, relevó el pastelero. Desde la otra cocina, muy seguro Martitegui, que aseguró no recordar el episodio, respondió: “Por algo habrá sido”.

“¡Y lo peor es que no se acuerda! Así que le quiero demostrar lo que se perdió”, dijo Damián convencido de hacer todo para ganar la prueba y luego de que su compañero y contrincante le retrucara que no le tenía miedo, él cerró: “Que gane el mejor”. El improvisado jurado integrado por Rocío Marengo, Belu Lucius y Leticia Siciliani decidió que lo mejor de la noche había sido el tiradito de Damián. “Cuando dicen mi nombre dije: ‘¡Tomá!’”, reconoció. De Santis, en tanto, aseguró que pensaba que también iban a evaluar “la dificultad”. Y Martitegui señaló que lo de su colega “era casi un postre”. Así pudo tener su revancha y ganarle a su compañero, a quince años de que lo rechazara en una entrevista laboral.

SEGUR LEYENDO: