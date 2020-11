La revancha de Damián Betular contra Germán Martitegui, por un episodio de hace 15 años

Al igual que el artístico, el mundo gastronómico es muy chico y todos se conocen entre sí desde hace años. Como es el caso de Germán Martitegui y Damián Betular que hoy comparten junto con Donato de Santis un espacio en el jurado de Masterchef Celebrity. Ambos chefs tienen una historia en común que el pastelero sacó a la luz en la última emisión del reality.

El miércoles hubo un cambio de roles y el jurado tuvo que realizar en quince minutos un plato con los ingredientes de la caja misteriosa y Belu Lucius, Leticia Siciliani y Rocío Marengo debieron elegir al mejor. Como si fueran participantes, los cocineros profesionales se tomaron muy en serio la competencia, tanto que hasta revivieron antiguas diferencias.

El reproche de Damián Betular a Germán Martitegui sobre el pasado

“Le quiero demostrar a Germán", dijo Betular y explicó: “Quiero que sepan que fui a una entrevista cuando estaba por abrir un restaurante hace quince años y no me tomó”. Desde la otra cocina, muy seguro Martitegui, que no recordaba el episodio respondió: “Por algo habrá sido”.

"¡Y lo peor es que no se acuerda! Así que le quiero demostrar lo que se perdió”, dijo Damián convencido de hacer todo para ganar la prueba y luego de que su compañero y contrincante le retrucara que no le tenía miedo, él cerró: “Que gane el mejor”.

Los tres chefs continuaron cocinando con los ingredientes que había en la caja sorpresa: lenguado, uvas, lima, limón, panko y almendras, entre otros. A los quince minutos presentaron sus platos ante el tribunal compuesto por Leticia Siciliani, que imitó a Germán Martitegui, Belu Lucius que se puso en la piel de Damián Betular y Roció Marengo, que actuó como Donato de Santis.

Así, los tres salieron de su zona de confort y cocinaron en poco tiempo y con ingredientes que no eligieron. El primero en pasar al frente fue Martitegui. Presentó un caldo de lenguado y bromeó con Leticia diciéndole que había soñado que ella era su mamá. Luego fue el turno de Betular y su tiradito de lenguado con uvas y contó que a pesar de dedicarse a la pastelería se sintió cómodo con la prueba ya que sus inicios en el mundo culinario fueron realizando entradas. Por último, Donato presentó Gnudis en dos texturas y Marengo lo imitó diciendo que su plato estaba “¡Espectacular!”.

Pero uno solo podía ganar y luego de deliberar y en una votación dividida, las tres participantes decidieron que lo mejor de la noche había sido el tiradito de Damián. “Cuando dicen mi nombre dije: ‘¡Tomá!’”, reconoció. De Santis, en tanto, aseguró que pensaba que también iban a evaluar “la dificultad”. Y Martitegui señaló que lo de su colega “era casi un postre”. Así pudo tener su revancha y ganarle a su compañero, a quince años de que lo rechazara en una entrevista laboral.

Luego, el juego regresó a la normalidad y Analía Franchín, Boy Olmi, Iliana Calabró, Rocío Marengo, Belu Lucius y Leticia Sicioliani tuvieron que cocinar con ingredientes sorpresa que cada integrante del jurado se encargó de prepararles.

Mintras que Damián armó para Lucius y Marengo unas canastas con ingredientes asiáticos y les dijo que eran ideales para hacer gyozas, Martitegui le dio a Siciliani y Franchín costillas de cordero, alcauciles y polenta blanca y Donato a Boy y a Calabró los provisionó con pato y masa filo, lo que generó enojo en Iliana que se negó a cocinar el pato y lo tuvo que hacer a último momento obligada por el italiano.

