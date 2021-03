Tamara Pettinato habló sobre la internación de su hermano Felipe luego de sufrir un brote psicótico: “Es un tema de salud muy delicado”

Tamara está enojada porque la Policía filtró la internación de su hermano Felipe

Felipe Pettinato habría sufrido un brote psiquiátrico y habría agredido a su hermana, Tamara, y a su madre, Cecilia Dutelli, en su domicilio del barrio de Saavedra. Además, el joven de 27 años se habría mostrado violento con un médico que lo asistía y por eso debió intervenir personal de la Policía de la Ciudad. Finalmente, fue trasladado al Hospital Pirovano, donde quedó internado.

Todo comenzó cuando la Comisaría Vecinal 12 A habría recibido varios llamados que alertaban sobre la presencia de un hombre con alteraciones psiquiátricas en el domicilio de la calle Crisólogo Larralde al 3500, según le indicaron fuentes policiales a Noticias Argentinas. Los efectivos se trasladaron a la vivienda y un doctor enviado por la empresa de medicina prepaga les indicó que se había retirado del lugar por la actitud agresiva del paciente. Frente a esta situación y al notar que la puerta de acceso a la vivienda estaba cerrada, la policía ingresó por la terraza y encontró a Felipe en buen estado.

Este lunes por la mañana, la periodista Karina Iavícoli habló con Tamara sobre la internación de su hermano. En el ciclo Nosotros a la mañana leyó el mensaje que le envío la ex panelista de Cortá por Lozano: “Es un tema de salud muy delicado y privado. No queremos contar nada, ni debatirlo en los medios. Es una vergüenza que la policía haya filtrado toda la información cuando son los que deberían cuidarnos”.

El caso tomó intervención de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 7, a cargo del fiscal Matías de Sanctis, quien decidió ordenar el traslado del hijo de Roberto Pettinato al Hospital Pirovano. Tanto la hermana como la madre de joven declararon haber sufrido heridas en sus brazos. Y la psiquiatra que atendió a Felipe indicó que se trató de un “brote psiquiátrico agresivo controlado”, por lo que se decidió que debía realizar un tratamiento en el centro médico.

La panelista del programa conducido por el Pollo Álvarez aseguró que el joven está pasando por un momento difícil y recordó que esta no es la primera vez que está involucrado en un problema con la Justicia. “Viene mal hace mucho tiempo y me imagino que la familia ya no sabe qué hacer. No es solo el tema de las adicciones, que él dice que no pero sí le paso eso, sino que pesa sobre sus espaldas una causa de abuso sexual de una chica que era parienta de la que, estimo, sigue siendo su pareja y la mamá de su hija de dos años”, aseguró Iavícoli en el ciclo de El Trece.

Cabe recordar que en octubre de 2019, en una fiscalía de Vicente López se realizó una denuncia por abuso sexual simple contra Felipe, según el relato de una menor que, cuando habría ocurrido el hecho, tenía 14 años y era hermanastra de Sofía Colosante, la madre de su hija, Juana Michela. En ese momento, el joven aseguró: “Me río para no llorar... por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir. Lo que haya para decir lo dirá mi abogado”.





