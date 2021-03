Don Osvaldo, la banda de Pato Fontanet, tuvo que parar dos veces su show para pedirle al público que cumpla con los protocolos

Don Osvaldo





Don Osvaldo, la banda del ex líder de Callejeros, Pato Fontanet, tuvo que suspender varias veces su show del sábado en el estadio Antel Arena de Montevideo, Uruguay, para pedirle a los espectadores que cumplieran con los protocolos sanitarios establecidos para prevenir la propagación del coronavirus.

“La banda tocaba la canción ‘9 de Julio’, cuando se había descontrolado todo. En ese momento, los músicos tuvieron que parar y le represente entró al escenario para pedir orden. En ese momento, la banda decidió tocar temas no tan movidos y se fueron sin despedirse”, dijo un testigo al sitio uruguayo Subrayado.

Dicho testigo dijo que al principio cuando comenzó a tocar la banda se respetaba el protocolo y que todo estaba tranquilo, pero que luego, con canciones más movidas el público comenzó a pararse y a saltar en el lugar.

José Palazzo, representante del grupo, explicó: “La decisión que tomé yo de interrumpir una canción, ‘9 de Julio’ y después otra más, fue porque la gente se paró, no hubo descontrol no e salieron de los lugares, no se cumplieron los protocolos en ese momento que significaban estar sentados. Cuando vi que se habían parado, paramos, pedimos que se sentaran y se sentaron, la seguridad pedía que la gente se sentara y lo hacía. Al final pasó lo mismo y pedimos que se sentaran”.

Además, el empresario dijo que “el recital terminó cuando había que terminar” y desmintió que los músicos se hubieran ido de manera abrupta o antes de lo previsto: “El tema que se usa habitualmente para cerrar se usó para abrir y los temas que se frenaron, cuando se terminó se siguió con otro tema, pero no hubo salida abrupta. No hay bises por el formato de protocolo”.

Para poder ir a Uruguay a tocar, la banda fue en micro y tuvo que hisoparse. Durante su estadía en Montevideo estuvieron alojados en un hotel del que solo pudieron salir para hacer los shows del sábado y del domingo.

Desde su cuenta de Instagram la banda compartió un comunicado con el listado de protocolos para el show que realizaron en el Arena. Ente las condiciones para el ingreso estaban: control de temperatura, sanitización de manos, uso de tapabocas. Además, no se permitía el ingreso una vez comenzado el show y otro punto establecía: “Se harán controles aleatorios de espirometría a modo de evitar el ingreso de personas en estado de embriguez”.

Las condiciones durante el show: “Se deberá permanecer sentado en las butacas asignadas en los tickets; uso correcto del tapabocas en todo momento;, el acceso al baño deberá ser con el ticket y respetando el aforo autorizado; en caso de incumplimiento con las responsabilidades individuales, el espectador podrá ser retirado del recinto sin derecho a reembolso de la entrada; en caso de incumplimiento masivo de las condiciones aquí expresadas el espectáculo podrá ser suspendido sin derecho a reembolso de la entrada”.

“Apoyemos a nuestro artista favorito cumpliendo con estos protocolos”, aclaraba el comunicado del estadio y explicaba que además no habría expendio de alimentos y bebidas en el interior del lugar y que con el ingreso al espectáculo, se daban por aceptadas las condiciones.

