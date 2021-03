Lali Espósito muestra su lado más rudo en el nuevo tráiler de Sky Rojo: cuándo se estrena la serie

El trailer de Sky Rojo (Video: Netflix)

Radicada en España desde hace ya varios meses, Lali Espósito estuvo abocada en el último tiempo al rodaje de Sky Rojo, la serie de Netflix que se estrena el 19 de marzo. A mediados de enero, ya se había difundido un adelanto y, ahora, para clamar la ansiedad de sus fans, este martes se conoció el trailer de la ficción protagonizada, además de por la ex Casi Ángeles, por los españoles Miguel Ángel Silvestre, Enric Auquer, Asier Etxeandia, Verónica Sánchez y Yany Prado.

Con una combinación perfecta de humor negro, grandes dosis de acción y pura adrenalina, la trama cuenta la historia de tres chicas que escapan de un prostíbulo llamado Club Las Novias y que son perseguidas por su proxeneta y sus secuaces. Ellas se enfrentarán a todo tipo de peligros para lograr su único objetivo: seguir vivas y conseguir su libertad. Hecha por los creadores de La Casa de Papel, cuenta con dos temporadas confirmadas de 8 episodios de 25 minutos cada una, y fue rodada en varias locaciones de Madrid y Tenerife.

El póster Sky Rojo

Wendy, el personaje que interpreta la ex de Peter Lanzani, es impetuosa, decidida y desafiante. Llega al Club sabiendo que estará en situación de prostitución y desconoce que está entrando voluntariamente en un secuestro. Necesita salir de la pobreza en la que vive y sueña con poder establecerse con su pareja y tener una buena situación económica. Es fuerte y no pierde el tiempo, solo actúa. No tiene miedo e intenta contagiar a las demás este espíritu valiente. Es desconfiada y una fuerza de la naturaleza.

Soltera desde septiembre, cuando anunció su separación de Santiago Mocorrea, su novio durante casi cuatro años, la también cantante fue vinculada sentimentalmente con su colega Miguel Ángel Silvestre, algo que ella se encargó de desmentir personalmente, y con el director de la ficción, David Victori, con quien la prensa española la fotografío muy de cerca. “Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna...eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres”, había detallado en exclusiva para Teleshow. Lo cierto es que, hasta el momento, ella no hizo pública ninguna relación.

En febrero, la actriz había sorprendido con un radical cambio de look. Aprovechando el final de las grabaciones, se cortó el pelo por encima de los hombros y apostó por el flequillo, aunque mantuvo el color platinado que caracteriza a su personaje en la ficción española. Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, la artista decidió mostrar el resultado en sus stories. “Hola, amores, sí, me corté las mechas, Marcela”, dijo.

El cambio de look de Lali Espósito

El pasado 27 de febrero, tras la muerte de Gipsy Bonafina, la también cantante se había mostrado conmovida por la noticia. “Preciosa Gipsy. Que descanses en paz”, escribió en una story. Bonafina había compartido con Lali en Esperanza Mía. Ella había interpretado a Suplicio, una de las monjas de la ficción de Pol-ka. La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores, por medio de un comunicado. “Lamentamos el fallecimiento de la actriz y cantante Gipsy Bonafina, abrazando a sus familiares y amistades en este duro momento. Llevó adelante una nutrida y destacada trayectoria artística en teatro, cine, televisión y música”, comunicó la asociación en su página de Facebook. Tenía 63 años y falleció en el Hospital Alemán, víctima de un cáncer.

