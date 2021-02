Se conoció el primer parte médico de Karina Gao tras ser inducida al coma farmacológico: “Es momento de seguir rezando”

Karina Gao

La noticia conmocionó a todos. En la madrugada del viernes, Karina Gao compartió un estremecedor comunicado desde su cuenta de Instagram. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió la cocinera que actualmente acompaña a Florencia Peña en Flor de tarde, por Telefé.

La mujer, quien se encuentra transitando su quinto mes de embarazo, debió ser internada en el Sanatorio Otamendi tras haber contaído coronavirus. Y, después de pasar cuatro días con fiebre muy alta, había sido trasladada a la terapia intensiva, dónde le comenzaron a suministrar oxigeno. Sin embargo, su cuadro se complicó en las últimas horas, por los que los médicos decidieron inducirla al coma para poder intubarla.

Lo cierto es que, tras pasar las primeras veinticuatro horas en esa situación, desde las dos cuentas de la cocinera, la personal y la laboral, sus allegados dieron a conocer cómo había sido su evolución. “¡Gracias a todos por el amor y la paciencia! Kari está estable y pasó una buena noche. Es momento de seguir rezando y enviando buena energía. Cualquier otra novedad, la comunicaremos por este medio”, señalaron bajo el hastag #FuerzaKari, que utilizaron sus seguidores para hacerle llegar las buenas vibras.

En el día de ayer, Flor Peña había comenzado su mágazine visiblemente consternada. “Hoy es un día un poco triste para este grupo. Nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días hermosos de mucha alegría, no la está pasando nada bien. Ella está embarazada, se le complicó muchísimo su cuadro de COVID-19. Acaba de entrar en coma inducido”, dijo en el arranque de su programa.

La cocinera, que ya es madre de mellizos, está transitando la semana 25 de su gestación. Y, según explicó Nancy Pazos, columnista del ciclo, la decisión de los médicos tuvo que ver con evitar el sufrimiento de ella y de su bebito por nacer. “La última ecografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones era muy complejo, están muy atacados. Y decidieron inducirla a un coma para poder intubarla”, señaló.

La periodista, además, remarcó que los médicos creían que la cocinera había sido afectada por “una cepa del virus bastante compleja”, ya que su marido presenta fiebre desde varios días y uno de sus hijos (ambos contagiados de coronavirus) también tuvo temperatura.

Kari junto a Flor Peña

“El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque hasta ahora habíamos escuchado que es un virus que no ataca a las embarazadas. Está en un cuadro muy grave”, dijo la conductora del ciclo, quien contó que toda la familia de la cocinera estaba pasando por un momento difícil. Y explicó que, si no habían hablado al respecto antes, había sido para preservar la intimidad de Gao.

Karina se formó en Economía Empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella, donde recibió su licenciatura. Luego obtuvo un Master en Management en HEC París, Francia, en donde vivió tres años y trabajó para empresas de marketing y comercio exterior, y como interculturalista en el desarrollo de estrategias y negociación con clientes chinos. Allí conoció a su marido, Dominique Croce, a quién apodó El Franchute y con quien hoy espera su tercer hijo.

SEGUÍ LEYENDO

Julieta Ortega habló de la posibilidad de formar pareja con otra mujer: “Siento que me perdí de algo”

El Pájaro de Vilma Palma e Vampiros recordó una divertida anécdota con Gustavo Cerati: “Le tiré un cassette”

Quique Sacco, a tres años de la muerte de Débora Pérez Volpin: “El día anterior tuvimos una charla que hoy se podría decir que fue una despedida”