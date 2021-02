Moria Casán habló del escándalo del vacunatorio VIP: de la parodia a Alberto Fernández y Ginés González García a la “carrera de ratas”

Moria Casán, tan filosa como siempre, volvió a hablar de la vacunación VIP (@moria_laone)

A principios de febrero, Moria Casán sorprendió al anunciar que desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires la habían convocado para aplicarle la vacuna Sputnik V. Se trataba de un plan de la cartera sanitaria, que buscaba inocular a diferentes personalidades de la cultura y el espectáculo para concientizar sobre la importancia de la vacunación. La iniciativa surgió luego de que algunas voces dudaran de sus efectos o directamente se manifestaran en contra.

“Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, señaló en diálogo con Susana Roccasalvo para Implacables (El Nueve).

Sin embargo, ante la falta de dosis y el reclamo de algunos sectores gremiales como docentes y trabajadores de la salud, desde el gobierno provincial pusieron un freno a la iniciativa, que finalmente dieron de baja cuando llegaron menos vacunas de las esperadas. A esa altura, los dichos de La One, como suele ocurrir, habían causado revuelo, mucho más en un tema tan sensible como el de la salud en tiempos de pandemia. Ante las críticas, Moria publicó un furioso descargo en sus redes sociales, en el que acusaba a sus detractores “de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama”.

El saludo del vacunatorio del Teatro Colón a Moria Casán

Claro que todo esto sucedió antes de que estallara el escándalo del vacunatorio VIP, que terminó en la renuncia del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. La olla se destapó a partir de un comentario del periodista Horacio Verbitsky, y con el correr de los días comenzaron a circular diferentes listados sobre supuestos vacunados del mundo del espectáculo, -en el que no figuraba el nombre de Moria-, quienes salieron a desmentirlo de manera categórica.

En este contexto, la actriz de Brujas habló a través de la ironía y el fotomontaje. Apeló a uno de los títulos más recordados de su filmografía picaresca, Expertos en pinchazos, la película de Hugo Sofovich que protagonizó con Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Sobre el afiche original de 1979, reemplazó la cara de Olmedo por la del presidente -bautizado Alverso Fernández- y la Porcel por la del ex ministro, referenciado como Ginebra García.

Cada uno de los protagonistas con su respectiva jeringa en mano, ya que según el guion del filme, Olmedo y Porcel son empleados de una farmacia, y a partir de una inyección mal dada, comienzan los enredos. Al pie de la foto y simulando las habituales recomendaciones de la crítica, la actriz se refirió al mandatario ruso: “Dijo PUTIN: Me cago de risa con estos dos”.

La parodia de Moria a Alberto y Ginés

Pero allí no terminaron los dardos de la actriz. En otro posteo, compartió un video que le había enviado Mara, una trabajadora de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en funciones en el centro de testeo y vacunación que funciona en el Teatro Colón. “Te admiro mucho, te amo y espero verte por acá. Sos lo más”, saludó la mujer, mientras dos compañeros suyos saludaban a la diva.

En su posteo, la jurado del Cantando se mostró agradecida, aunque sin embargo rechazó la oferta, fiel a su estilo, con palabras filosas. “Thanks (gracias) por la onda pero soy del conourbano (sic) bonaerense, una morocha sin privilegios y no sé si tengo ganas de anotarme en una carrera de ratas” sentenció Moria, que se crió en la localidad de Ciudadela, en el oeste del Gran Buenos Aires. “THANKS por la cortesía y amabilidad”, completó la actriz, que cerró con emojis de besos y arco iris.

"Gracias, pero no". La respuesta de Moria Casán en su Instagram

