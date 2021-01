Las polémicas declaraciones de Damián De Santo sobre las vacunas: “El mundo nos usa como conejillo de indias”

Las polémicas declaraciones de Damián De Santo sobre las vacunas (Video "Intrusos" - América)

Tras un 2020 angustiante en el que luchó contra los incontrolables incendios en Córdoba, Damián De Santo dio en la tarde del jueves un móvil a Intrusos en el que habló de todo. Uno de los temas en los que se explayó fue la pandemia, en el que tuvo una postura polémica que lo convirtió en tendencia en las redes.

“Yo quiero salir a trabajar y contagiarme, y que sea lo que Dios quiera, que quedarme en casa y morirme de angustia y arruinarle la vida a toda mi familia por mi amargura, por mi falta de proyectos, por mi falta de sueños, por mi falta de futuro, y la falta de futuro que yo le genero a mis hijos”, declaró.

En esa línea, Rodrigo Lussich le consultó sobre su postura en relación a las vacunas y el actor fue contundente. “A mí me gustaría un poco más de información con respecto a la ANMAT y la Organización Mundial de la Salud, incluso la organización de los médicos argentinos, que se hagan las pruebas pertinentes, y bueno, si es obligatorio vacunarse, me vacunaré. Voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos porque creo que tienen más futuro que yo y quiero que esperen por lo menos a ver qué me pasa a mí”, señaló. Y agregó: “Los efectos adversos de la vacuna van a tardar en manifestarse, entonces es probable que empiecen a pasar cosas a mitad de este año de los que se vacunaron a principios de año o casi a fin de año. De alguna manera, el mundo nos usa a Latinoamérica como conejillo de Indias. No me extrañaría que seamos el sector del mundo donde se prueben las primeras vacunas”.

Por otra parte, el ex Amor mío también recordó los incendios en Villa Giardino, lugar donde reside desde hace más de veinte años. “Lo que más se perjudicaron fueron los vidrios, que con el calor algunos se quebraron y otros se humedecieron, por suerte eran doble vidrio, así que no hubo riesgo de que se cayera durante el incendio”. Y continuó, resaltando la labor de la gente que lo ayudó. “Acá había 200 personas en las cabañas tratando de combatir el fuego, y abajo estábamos mi hijo Joaquín y yo con un montón de gente más, pero obviamente el avión hizo bien su trabajo y evitó que la casa se prendiera fuego”.

Damian de santo apagando los incendios en Córdoba (InfoCordoba)

Afortunadamente, el intérprete destacó que ya casi no quedan secuelas del incendio. “En muy poco tiempo, toda la parte que estaba negra, después de las primeras lluvias de octubre y noviembre, todo se puso verde como si nada hubiese pasado. Si vos no estabas enterado que acá hubo un incendio, de verdad pensás que es mentira. Después del incendio, florecieron todos los cerezos”.

Cabe recordar que justo en el momento en el que se produjeron los incendios en sus cabañas, De Santo fue denunciado por usurpar un terreno en Córdoba. El denunciante, Lucas Berubi, aseguró en el ciclo Nosotros a la mañana que uno de los lotes donde el actor tiene su emprendimiento turístico le pertenece a su familia: “Mi abuelo tiene 93 años y ese lugar era algo que él quería y se lo sacaron”. En una nota que el actor brindó a Teleshow , explicó lo sucedido. “Estoy muy tranquilo, en la zona suele haber este tipo de conflictos. Nosotros ya tuvimos un encuentro con esta persona y hace tiempo que pedimos que nos llame para sentarnos y hablar. Está todo en la Justicia, donde se debe resolver, y no en el ámbito mediático”. El actor aclara que le ofrecieron varias alternativas a esta persona “pero no aceptó ninguna”, había asegurado.

En el plano laboral, contó que en abril comenzará a grabar El primero de nosotros, la ficción que prepara Telefe para este año.





