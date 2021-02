Osvaldo Laport y la polémica por la vacunación de los artistas: “Nos dijeron que posiblemente lo harían con los elencos de riesgo”

Osvaldo Laport con Víctor Laplace, Roly Serrano y Antonio Grimau, sus compañeros en la obra Rotos de amor

La comunidad artística, a través de distintas personalidades del teatro y al televisión, fue la primera en verse involucrada en la polémica por los vacunados vip. Si bien nunca se trató de manera oficial, en enero se barajó una alternativa: que los famosos recibieran la dosis contra el COVID-19 para incentivar al resto de la población a aceptar la vacuna rusa, en una especie de campaña de concientización. Por caso, Moria Casán anunció que lo haría, aunque esto quedó sin efecto. La doctora Mariana Lestelle criticó duramente a Nancy Dupláa, quien se mostró a favor de esta iniciativa. Y hasta Mirtha Legrand debió explicar que no se vacunaría en su casa, como habían trascendido.

La controversia se reavivó el viernes pasado cuando el periodista Horacio Verbitsky reconoció que se había vacunado en el Ministerio de Salud, gracias a su cercanía con el ex ministro Ginés González García, y de manera paralela al calendario organizado por el Estado. Aunque el escándalo atraviesa a toda la clase política, de nuevo la farándula quedó empantanada al difundirse en las redes sociales un listado falso de famosos que habrían recibido -o estaba en vista que lo harían- la vacuna Sputnik V.

Tres semanas atrás Osvaldo Laport le concedió al periodista Cecilio Flematti para el ciclo Vivo el domingo, de A24. Además de aclarar que estaba dispuesto a ser vacunado contra el coronavirus, el actor uruguayo aportó: “Es más: me lo ofrecieron”. En aquellos días su testimonio pasó inadvertido; el reportaje continuó por otros tópicos. Pero hoy el escenario -tratándose justamente de teatro- es bien distinto. Y en medio de una polémica de proporciones, sus palabras adquieren otro significado.

Desde el 6 de enero Laport protagoniza en el Multitabarís, ubicado sobre la Calle Corrientes, la obra Rotos de amor junto a Roly Serrano, Antonio Grimau y Víctor Laplace. “Fue el primer espectáculo que salió como juglares (artistas callejeros de la Edad Media) a allanar caminos, en esta especie de acto de sensibilidad para con el teatro argentino, ya que en otros países todavía no se han abierto los teatros, como en Italia”, destaca el actor de 64 años, en diálogo con Teleshow .

“Y así como tuvimos que hacer de artistas, también hicimos de informadores para concientizar al público teatrero que podía volver a las salas”, agrega Osvaldo sobre las distintas medidas que se pusieron en marcha para asistir a las salas, como la ubicación en las salas y el uso de tapabocas. Los actores también deben cumplir con normas estrictas: tienen que hisoparse cada diez o 15 días.

En ese “marco del protocolo de salud”, como lo define Laport, habría sucedido otro hecho. “Se corrió (el rumor de) que posiblemente nos iban a vacunar -advierte, en torno a la respuesta que dio en aquel reportaje con A24-. Simplemente es eso: no me llamó nadie, no me pusieron contra la pared”. Sin embargo, afirma que esta misma posibilidad fue puesta a disposición de “todos los elencos que están en situación de riesgo (como Rotos de amor) y expuestos públicamente, haciendo teatro”. “Pero fue simplemente un comentario. Después, no apareció nadie a decirnos: ‘Acá estoy con la vacuna, ¿te querés vacunar?’”.

Laport no puedo aseverar si quien les hizo la consulta fue una persona vinculada con el Ministerio de Salud o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Honestamente: no lo sé. Tal vez quien debería darte esta información sería la prensa de Javier Faroni (productor de Rotos de amor). Tú sabes muy bien que los actores, en mi caso en particular y doy fe de quienes comparto escenario, vamos, laburamos, ‘Párate aquí, parate allá', ‘¿Dónde?’, ‘Aquí'... Es eso lo que hacemos. Ni idea de dónde venía esa idea de posibilidad de vacunarnos. Ahora me veo en el medio del circo...”, lamentó, a modo de conclusión.

Desde la producción de Faroni desmienten que se haya realizado algún tipo de consulta a los artistas sobre la vacunación, tanto desde la empresa como de parte de un organismo público. “Ningún productor de la obra está al tanto de que alguna persona haya pasado por los camarines para hablar con los actores sobre esta posibilidad”, le aseguraron a Teleshow .

“Lo que sí ocurrió que una charla informal que se dio cuando Moria contó que se vacunaría. ‘¿Ustedes, lo harían?’, se le preguntó al elenco, pero no de manera oficial, ni tampoco pidiéndoles que hicieran consulta alguna. Fue apenas una conversación, como podría ocurrir en cualquier otro ámbito laboral. Tampoco existe plan alguno de vacunación”.

SEGUÍ LEYENDO