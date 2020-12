Un abuso en su infancia, tres novios plantados en el civil y un casamiento de negro: 60 datos y anécdotas desconocidas de Moria

Moria Casán

1. Su nombre es Ana María Casanova. Nació el 16 de agosto de 1946 a las 9 de la mañana, en el Hospital Militar ubicado en el barrio de Belgrano. Fue la única hija de Rosa Fraga, actriz y ama de casa, y de Juan Casanova, oficial del ejército. Su mamá le quería poner Moria Elizabeth, pero como no la dejaron terminaron llamándola Ana María.

2. Tenía nueve años cuando escuchó su primer acoso callejero disfrazado en piropo. Caminaba con su madre por Ciudadela y desde un camión escuchó que le gritaban a su mamá: “Señora guárdela bien que la pasamos a buscar”.

3. “Siempre me he analizado sola, con claridad total. Me pienso todo el tiempo y por eso a veces quedo hecha bolsa y tengo que desenchufar. Lo hago desde que debuté en el 74 y no paro” (Gente, septiembre de 1987).

4. “Mi madre ha sigo una mujer muy enérgica, pero ahora es un poco negativa. Algunas veces me dijo que yo era una maravilla pero otras que tenerme había sido un sufrimiento bárbaro. Yo no voy a hacer eso con mi beba. Libertad total y nada de culpa”. (Gente, septiembre de 1987)

5. Estudiaba abogacía y era profesora de danza y piano cuando en 1969 una compañera la invitó a ver una obra en el teatro Nacional. Impactado con su porte, se le acercó el coreógrafo, Carlos Petit, que le comentó que precisaban una vedette. A desgano aceptó hacer una prueba a la que llegó tarde, algo que Petit le hizo notar. Luego, le marcó cuatro pasos y al verla solo dijo: “Esta noche debuta”. Le dieron una hora para probarse la ropa, bañarse, peinarse, maquillarse y ¡depilarse! Fue el comienzo de su carrera artística.

Trabajó con todos los capocómicos. En su contrato establecía que no podían realizar chistes burlándose de ella

6. Después de su debut en la revista, Héctor Ricardo García la contrató para trabajar en el Astros. Hizo una temporada y se fue a Europa un año y medio. Al volver trabajó en La revista de Esmeralda y brillantes junto a Tato Bores y Carlos Perciavalle.

7. Dejó a tres novios clavados en la entrada del civil. El primero se llamaba Rubén y vendía cueros. Ya habían fijado fecha y tenían las invitaciones impresas. Pero cuando llegó el primer regalo, Moria tuvo una especie de pánico y se borró. Con el segundo, ella tenía 19 y él 40, era un hombre dueño de campos y con mucha plata. Pusieron fecha pero cuando él quiso encargar las participaciones, Moria lo dejó. El tercero era un abogado de la misma edad que ella, 20. Muy celoso, así que “me encantó plantarlo a último momento”.

8. A los 21 se casó con Juan Bojanich. Fue el primero pero no el último también estuvo en pareja con Carlos Sexton, Mario Castiglione y Luis Vadalá. El año pasado de comprometió con el arista plástico Humberto Poidomani en Italia.

Moria Casán y Luis Vadalá. Fueron parejas más de diez años pero se separaron de manera conflictiva

9. “Yo pude haberme casado con tipos de plata y quedarme en casa onda geisha. Pero decidí ser yo. Y ese es un trabajo que hacés equivocándote, cayéndote, levantándote. Lo fundamental es que al final estés entera”. (Teleclic, septiembre 1991).

10. En 1992 tuvo una pelea a los gritos con Alejandro Romay. Estuvo tres horas grabando el saludo institucional de fin de año y luego apenas apareció unos segundos en el spot. Le pareció una falta de respeto y se encargó de decírselo. Lejos de despedirla, el entonces zar de la televisión le mandó flores y un telegrama de disculpas.

11. “Fui una pionera en todo. Cuando nadie se hacía cirugía yo me la hice primero de nariz y después para agrandar los pechos. Ahora es una moda. Todas las pendejas se hacen las lolas. Pero en mi época era un escándalo. No tengo miedo a nada, ni siquiera al papelón”. (Teleclic, octubre 1992)

Su desenfado y porte (mide 1,75) la hicieron brillar en el teatro de revistas

12. Sea el canal más importante, el portal más visitado, la radio más chica de una ciudad del interior o un periodista que recién empieza, Moria siempre responde todos los pedidos de entrevistas, algo por la que todos los trabajadores de prensa la respetan y le agradecen. A veces canaliza los pedidos con la ayuda del infatigable Maxi Cardacci. Figuras como Lizy Tagliani la toman como modelo de amabilidad con los periodistas.

13. Su hija, Sofía Gala nació el 24 de enero a las 11.40. Su mamá en apenas dos días recibió más de 60 llamados de felicitación. Oscar Lobera, uno de los bailarines de su programa le regaló un oso de dos metros de alto. Pero el llamado que más la sorprendió fue el de las empleadas de una confitería de la zona. Luego de felicitarla le pidieron que repita el “chiribi chiribi” característico de Rita Turdero, su personaje.

El nacimiento de Sofía Gala fue portada de las revistas de actualidad

14. En verano, los periodistas de espectáculos se pelean por entrevistarla en su casa de Parque Leloir. Es que después de la nota, Moria suele invitarlos a darse un chapuzón en la pileta y se encarga de proveer mallas, toallas y bebidas.

15. De chica era muy celosa. Se metía en la cama de sus padres porque no quería que durmieran sin ella.

16. Estudió en la escuela número 13 en Villa Devoto. Era muy buena alumna y además tomaba clases de piano y danza. Aunque es muy buena actriz nunca tomó clases de actuación.

17. Tuvo su primer novio a los 8 años lo que provocó un gran reto en la escuela porque se mandaban cartitas y se besaban en los recreos.

18. Uno de los episodios más traumáticos de su vida fue el abuso sexual que sufrió en su niñez. Lo relató en su autobiografía MeMoria. “Mi abuelo abusaba de mí sin penetrarme. Lo hacía todas las tardes, mediante un juego bastante simple y efectivo: yo lo tocaba, él me tocaba a mí. Cuando empezó a hacerlo yo tenía 9 años, y creo recordar que la costumbre se extendió hasta que cumplí los 12. Tres largos años, sí, de una rutina muda, sucia y erotizante que jamás llegó a ser sexo explícito. Porque tengo que admitir que yo lo vivía con una mezcla de placer y rechazo”. Tiempo después, en una entrevista, se explayó sobre el tema. “Fue una situación de abuso que la pude superar, o no, no sé… Nunca fui a un psicólogo, nunca me victimicé. ¿Por qué no me habría de pasar?”.

Aunque protagonizó un centenar de portadas y producciones fotográficas no las guarda porque prefiere vivir el presente

19. En junio de 1971, a los 24 años de edad, Moria se casó con Juan Carlos Bojanich, un fabricante de ropa de origen yugoslavo. Estuvieron tres años de novios, pero duraron solo uno como marido y mujer. Mucho tiempo después, Moria reveló que Bojanich la había golpeado cuando eran pareja.

20. Sin tapujos con el sexo desmintió que haya participado en orgías aunque sí reconoció haber participado en tríos y que la autosatisfacción “es muy cómoda”.

21. En julio de 2012, fue a un evento de promoción en Asunción, y antes de subir al avión que la traería de regreso a Buenos Aires fue detenida por la policía, acusada de haberse llevado un collar de zafiros valuado en 80 mil dólares. Nunca se supo qué fue lo que pasó ni dónde quedó el collar, pero Moria tardó casi cinco años en librarse de la causa. Su imagen esposada, fue impactante. Pasó la noche en un penal, al que regresó tiempo después para fotografiarse con sus amigas convictas. La situación tuvo un final “moiresco” . Netflix la eligió para promocionar el lanzamiento de una temporada de Orange is the new black, la famosa serie estadounidense que cuenta la historia de unas mujeres reclusas.

22. La primera vez que salió semidesnuda al escenario lo único que sintió fue “ardor”. Minutos antes se había tenido que depilar con una maquinita de afeitar y “el ardor me tapó el pudor”. Se enorgullece de su cuerpo talle 42. “Siempre estuve feliz con mis formas, mi pancita y mi rollo”.

Con Nacha Guevara protagonizó “La gran depresión”, una comedia ácida y absurda sobre la amistad,(Dario Batallán/ Teleshow)

23. Segura se hace cargo de todo lo que hizo. Admitió sin culpa haber intercambiado sexo por dinero. En MeMoria escribió: “Mi vida era la de una chica más hasta que un día, mientras estudiaba, tuve la necesidad de salir a la calle para levantarme a un tipo por plata. Entonces me bañé, me vestí, me maquillé, me perfumé y, sin pensarlo, salí a caminar derechito para el Centro. Seduje a un señor que no me gustaba, me acosté con él por plata, me pagó, y la experiencia completa me encantó. Me excitaba mucho saber que podía usar mis atributos para obtener dinero y, además, cada vez que lo hacía lo pasaba muy bien sexualmente”.

24. “Mis mejores amigos son varones y homosexuales porque tienen una sensibilidad muy especial”, (Clarín, octubre de 1991).

25. “Estoy incorporada al paisaje. Soy como el Obelisco. El Obelisco con tetas”. (Clarín, noviembre de 1992).

26. En sus inicios tenía un recontra fan que la iba ver a todos los estrenos, siempre en primera fila, jamás pidiendo entradas. Moria fue a hacer temporada a Europa y él le dijo que la vería en Madrid. Y así fue. Había trabajado pelando papas en un barco para poder viajar.

Crió a su hija Sofía con una libertad total

27. Hace unos años estaba en un hotel cinco estrellas con un grupo de amigos. Se le acercó un hombre joven, guapo que le dijo era su fan. Le contó que se acababa de ganar un millón de dólares mientras se abanicaba con los billetes. Después de comprarle un champagne a ella y sus amigos le preguntó qué le podía regalar y Moria le pidió un perfume que no se conseguía y era carísimo. Como él se iba al otro día y no se lo podía comprar, Moria divertida le dijo que podía hacerlo sola. Él agarró su abanico de billetes y se lo metió en la cartera. Tomó el champagne y dejó en la mesa cerca de cinco mil pesos de propina.

28. La anécdota no terminó ahí. Moria le preguntó si el reloj que lucía era el modelo Presidente de una reconocida marca suiza, lujosa, exclusiva y costosa. Ante la respuesta afirmativa, una desenfadada Moria le preguntó, pícara: “¿Me imagino que me lo vas a regalar?”. “Por supuesto, guapa”, e inmediatamente se lo sacó y se lo puso en la cartera. “Así que me dejó un reloj que cuesta ocho mil dólares y cien lucas. Todo durante una situación que no duró más de diez minutos”.

29. Siempre destaca la devoción que genera en torno a sus fans y sobre todo recalca el afecto que siente por todos los artistas transexuales o drag que la imitan. A muchos de ellos los conoce personalmente como a Martín Foxs, Gustavo Moro, Raúl Gala y tantos otros.

Verónica Guerman / Teleshow

30. La conmueven mucho los seguidores que viajan en colectivo, aviones o lo que sea solo para verla. “Y nunca piden nada a cambio. Me los encuentro en el teatro, con su entrada comprada en primera fila. No les puedo devolver la plata, pero los agasajo y les regalo para otras funciones y siempre en las mejores ubicaciones”, relató en Infobae.

31. Cuando nació Sofía, las enfermeras le preguntaron: : ‘¿Quiere que le traigamos a la beba?’. Respondió: ‘¡Nooooo! No quiero nada, hasta que se me pase el dolor. Quiero dormir un rato más y, cuando me despierte, que mi hija no me vea con cara de dolor, ni transpirada, ni nada. Quiero que vea a una madre divina’”, pronunció, logrando asombro y carcajadas en los presentes. Programó la cesárea para un sábado para poder ir a la peluquería el viernes.

32. “Cuando me traen a la beba, me peino, me perfumo, me maquillo, toda divina, estupenda. La nena, cuando me mira, ¡sonrisa! ¡Cómo un chico que lo sacás de acá, va a tener que ver a una madre toda llena de transpiración, pujando! Ya la primera imagen que tiene tu hija tuya es un horror. Además es un lugar muy feo de dónde salen. Para mí, dar a luz es un hecho maravilloso. Pero que salga una persona por ahí es lo más antinatural del planeta”, finalizó Moria, su relato en Intrusos.

A los 6 años su hija, Sofía se sabía la letra completa de Brujas, el éxito teatral que interpretó Moria durante buena parte de los años noventa. A los 8 participó de un sketch en Moria Banana, que iba por Canal 9. A los 11 fue notera del ciclo Atorrantes, por América. A los 14, se desnudó junto a su madre para una producción fotográfica.

33. Solía pintar sus uñas de naranja flúo. La del meñique era de oro con un diamante engarzado.

34. “Soy tan querida como odiada. El público me mima mucho, pero algunos me detestan porque más allá de lo profesional yo supe cuidar mi vida personal. Yo sé que en esta profesión son diez los que triunfan y el resto sigue haciendo lo que pude. Como yo estoy dentro de esos diez a muchos les molesta”. (La Prensa, enero de 1995)

35. “Tengo una filosofía de vida muy oriental. No practico ninguna religión, no hago yoga, no soy vegetariana, como mis bifes de chorizo y hago el amor todos los días y la paso bomba”. (La Prensa, enero de 1995)

36. La cadena Telemundo la convocó para hacer un talk show en Miami pero no aceptó.

37. Famosa por su lengua karateca, sus frases tan ingeniosas como afiladas se convierten en memes. “Es una piñata de revotril”, “Si querés llorar, llorá”, “Por favor, me hago una hamburguesa de tanta grasa que chorean”, “Se calla el decorado”, “¿Qué se puede espera de un burro más que una patada?”, “Por más que me caiga en una cloaca, me levanto y huelo a rosas, mi amor”, “Es un helado de pollo, no existe”, “Se cuelgan de mis tetas”, “Comen mortadela y eructan caviar”, son algunas de las más conocidas.

Las frases de Moria se replican en memes y stickers que se viralizan

38. Otras frases: “Hay que usar un pene de bufanda”, “Todo lo que entra tiene que salir”, “Mi espejo es mi gran compañero”, “En Mar del Plata no hay estrellas, solo cornalitos”, “Te hacés tu propio vampirismo, te renuevan tu sangre”, “Farándula outlet”.

39. La primera vez que se casó a los 20 años la llevaron engañada a la iglesia. El enlace civil fue a las 9 en el juzgado de Morón y ella fue con minifalda negra y botas. Después con su pareja se subieron a un remís. Ella pensó que iban a un almuerzo pero terminaron en la catedral de Morón donde los esperaba un sacerdote que los casó. Eso sí, se puso una capelina.

40. “Yo nunca permití que un cómico usara mi culo para rematar un sketch. Pero tenía claro que era un objeto, porque si iba al teatro a mostrar las tetas y el culo la gente no se iba a ponerse a pensar si era inteligente o no. Pero a mí que no me usaran, en todo caso me usaba yo”. (Clarín, enero de 1995).

Su autobiografía y una foto que causó impacto

41. “Si yo me quiero comer un sándwich de chorizo en la costanera con los camioneros, lo como. Si tengo ganas de ir al Once, voy. No vivo encapsulada en mi supuesto divismo. Si yo trabajé para ser conocida me parece una estupidez trabajar para ser anónima” (Siete días, agosto 2008).

42. “Mientras coma, duerma y vaya al baño, así tenga 90, voy a seguir haciendo el amor, es una necesidad orgánica”. (Siete días, agosto 2008).

43. “Susana era como más quedada y yo siempre le actuaba como disparador cuando estábamos juntas. Yo no creo que ella sea inocente, Susana es menos audaz que yo. Ella estuvo más focalizada en su programa y en hacer dinero, pero está más encapsulada en su divismo. Yo soy como una ícono pop, una transgresora que nunca se sintió diva. Rompo el molde, entro y salgo, codifico y decodifico”. (Siete días, agosto 2008).

Aunque fueron compañeras de trabajo Moria aclaró que con Susana nunca fueron amigas y que muchas de las veces que fue a su programa lo hizo porque le pagaron

44. En el año 2007 uno de sus ex, Luis Vadalá estaba en Gran Hermano y otro de sus ex, Xavier Ferrer Vázquez cayó preso. Cuando le preguntaron a Moria contestó: “Me fui a Santiago con mi nuevo sex toy. Nos la pasamos en el cuarto encerrados haciendo cosas que no era precisamente mirar televisión y no me enteré de nada”.

45. En el 2005 fue candidata a diputada por el Movimiento Federal del Centro.

46. Mario Raúl Castiglione fue pareja de Moria pero además el hombre que la convenció de ser madre. Cuando comenzaron su romance, ella estaba casada con Mario Sexton.

"Mario venía de una vida bohemia, era muy culto, amante de la política. Era un tipo muy cabeza abierta, y conservador a la vez, como me gustan a mí. Un día entra a mi camarín y me dice que estaba enamorado. Así empezamos nuestra relación", contó Moria Casán sobre el comienzo de su historia con Mario Castiglione.

47. Con Castiglione tardaron seis meses en tener sexo. “Las primeras veces que íbamos a hoteles, súper clandestinos, no me hacía nada, no me tocaba un pelo, hablábamos de teología ¡y me calentaba tanto! Yo decía: ‘¡Este hombre es un genio!’. Yo tampoco lo seducía, pero íbamos a charlar a un telo. Hasta que un día dijo: ‘Vos no te aflijas que yo voy a poder’, y un día pudo”. (Paparazzi, marzo de 2019).

48. Playa Franka fue un balneario en Mar del Plata impulsado por Moria. Permitía a las mujeres estar sin corpiño sin preocuparse por miradas ajenas. Empezó con mucha fuerza pero poco a poco se diluyó.

Su propuesta de una playa donde las mujeres pudieran hacer topless sin problemas fue otro de sus emprendimientos rupturistas

49. Moria también tuvo un boliche gay friendly en Mardel, un restaurante con strippers en Palermo, una ruidosa disco en Punta del Este y una escuela de danza en Caballito.

50. En pareja con Xavier Ferrer Vázquez a la redacción de la revista Paparazzi llegaron una fotos de él caminando acaramelado con una joven de 25 años. Luis Ventura, por entonces director de Paparazzi, llamó a la diva. Le contó del “material” que conseguido y le preguntó si tenía algún problema en que lo publicaran. “Si es cierto, dale para adelante” fue su respuesta.

51. Con el engaño en tapa y de tema en todos los programas, lejos de ubicarse en el lugar de la diva engañada, Moria anunció la ruptura y le agradeció a Ventura por “haberme ayudado a terminar con algo que evidentemente me estaba haciendo mal. Me saqué al Borda de encima y él se quedó sin el cajero automático que tenía abierto las 24 horas. Ahora tendrá que ponerse a trabajar por primera vez”.

Desenfadada, dueña de un estilo único es querida y muy respetada- Verónica Guerman/Teleshow.com 164

51. Tuvo dos experiencias donde presintió la muerte de alguien querido. Una vez que su papá la fue a ver a un teatro y aunque lo notó bien, ella pensó “se va a despedir pronto”. A la semana siguiente su padre falleció.

52. En la última etapa de Cacho Castaña, solía hablar con Marina la esposa del cantante. Pero un día, sin saber por qué estaba en su casa y se desesperó. Agarró el celular y llamó a Marina. No le contestaba y le mandó un mensaje: ‘Marina, te mando fuerzas para vos porque sé que Cachito no está tan bien’. En ese mismo momento cuando se moría Cacho.

Amiga de Cacho Castaña lo defendió. "Soy una feminista no agresiva, no hay que ir adelante ni atrás del hombre", dijo la diva. Y agregó: "Todo el mundo ahora te dice 'de esto no se puede hablar'. Si no se puede hablar ahora, en el siglo XXI y en plena democracia, ¿cuándo se puede hablar?".

53. A los 13 años soñaba con un par de zapatos pero no quería pedírselo a su papá. Así que puso una academia de baile en el garage de su casa y comenzó a ganar su propio dinero.

54. Una vez acompañó a una amiga que quería conquistar a un hombre y le fue a pedir ayuda a una bruja. Pero la mujer le dijo a Moria ‘vos quedate’ y le vaticinó todo lo que le pasó después. Hasta que iba a ser una de las mujeres más famosas de la Argentina.

55. Hace cuatro años protagonizó The Hole en el Maipo. La innovadora propuesta contaba con desnudos, poses provocativas, juguetes sexuales y hasta una rata amaestrada de nombre Cristóbal.

56. Incansable, al terminar las funciones teatrales en Mar del Plata solía cenar con todo el elenco y después ir a bailar a alguna disco de moda. En toda su trayectoria solo faltó dos veces al teatro: el día que murió su papá y el día que lo enterró.

Telam Mar del Plata 04/01/06 Moria Casan participo de la presentacion de Mar del Plata Moda Show que se realizo esta noche en las escalinatas del Hotel Costa Galana, Foto:Fernando Gens/enviado especial/Telam/cf

57. “Yo sé cuál es mi momento feliz. La primera vez que vine a Mar del Plata y conocí el mar. Tendría 5 añitos y me metí en el mar con mi viejo, que medía como uno noventa y cinco, y me abrazó y una ola nos cubrió...” (La Nación, abril de 1998).

58. Trabajó en decenas de películas con Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Gimenez. Pero también se animó a hacer reportajes desde una cama, vestirse de monja para una telenovela y escuchar problemas de parejas en su programa Amor y Moria.

60. “El momento de la vida en el que estoy siempre es el mejor. Todo lo que emprendo es nacimiento nada es muerte. Si bien en la vida existe la muerte yo siempre renuevo, me reinvento, transformo todo”.

