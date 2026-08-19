Nick Kyrgios dio positivo por cocaína en un control de dopaje y quedó suspendido del circuito de tenis: “Pido perdón”

Nick Kyrgios dio positivo en un control de dopaje (REUTERS/Amr Alfiky/Pool)

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El australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína en un control realizado durante el torneo de Mallorca, una medida que le impedirá competir, entrenar o asistir a eventos oficiales mientras siga vigente la sanción aplicada desde el 4 de agosto de 2026.

La muestra fue tomada el 22 de junio y un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó el 17 de julio la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, según informó la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis. El organismo precisó que la sustancia está prohibida en competición dentro del Programa Antidopaje del Tenis.

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La ITIA explicó que la cocaína está clasificada por la Agencia Mundial Antidopaje como estimulante y sustancia de abuso. La naturaleza de este compuesto activa una suspensión provisional obligatoria, aunque el reglamento prevé sanciones reducidas cuando el consumo ocurre fuera de competición.

Mientras dure la medida, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni presentarse en ningún evento organizado o autorizado por World Tennis, la WTA, la ATP, los torneos de Grand Slam o cualquier federación nacional. De acuerdo con el comunicado, el tenista tiene derecho a recurrir la suspensión provisional, pero hasta ahora no lo ha hecho.

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El jugador australiano, de 31 años, había alcanzado el mejor ranking de su carrera en octubre de 2016, cuando llegó al puesto 13 del mundo. Ese dato sitúa el caso en un tramo final de una trayectoria marcada, según sus propias palabras, por problemas físicos y mentales derivados de las lesiones.

El australiano quedó suspendido de manera provisional tras dar doping positivo (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Antes de que se difundiera el comunicado de la ITIA, el tenista publicó un mensaje en redes sociales en el que informó de la sanción y asumió la responsabilidad. “Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”.

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También pidió disculpas a su entorno y a quienes lo siguen. “Pido perdón a mis seguidores, a mi familia, a mis patrocinadores y a todas las personas cercanas a mí. Por encima de todo, pido perdón a los niños que me siguen. Soy consciente del ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado conmigo mismo. No voy a poner excusas, pero quiero explicar el contexto”.

En ese mensaje, Nick Kyrgios sostuvo que los últimos años de lesiones le habían pasado “una factura enorme, tanto física como mentalmente”. Y agregó: “Mi cuerpo no ha sido capaz de hacer lo que mi mente esperaba de él, y aceptar que estoy llegando al final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé”.

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El australiano también describió el conflicto personal que, según dijo, atravesaba ante la posibilidad del retiro. “Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, fue el tenis el que me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”.

En el cierre de su declaración, citado por la publicación, afirmó que la sanción le sirvió para darse “cuenta de la realidad” y anunció que se apartará de la vida pública durante 28 días. “Me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme. Pido que se respete mi privacidad durante ese tiempo y, sobre todo, la privacidad de mi familia. Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes”.

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El comunicado de Nick Kyrgios:

Quería que lo supieran primero por mí.

Hace poco no pasé una prueba de drogas en Mallorca, ya que di positivo por cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad por ello.

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Pido perdón a mis fans, a mi familia, a mis patrocinadores y a todos los que me rodean. Sobre todo, pido perdón a los niños que me siguen. Sé el ejemplo que esto da y estoy profundamente decepcionado de mí mismo.

No voy a poner excusas, pero sí quiero dar un poco de contexto sobre por lo que he pasado. Los últimos dos años de lesiones me han afectado muchísimo, tanto física como mentalmente. Mi cuerpo no ha podido hacer lo que mi mente esperaba que hiciera, y aceptar que estoy cerca del final de mi carrera ha sido más difícil de lo que jamás imaginé.

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Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, sino que el tenis me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar. En algunos momentos me he sentido impotente y sola.

Nada de eso justifica lo que hice.

Sin embargo, la buena noticia es que esto me ha servido como una llamada de atención. Durante los próximos 28 días, me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me concentro en recuperarme.

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Les pido que respeten mi privacidad durante ese tiempo y, lo más importante, la privacidad de mi familia.

Lo siento. Trabajaré duro y volveré mejor que antes.

Nick