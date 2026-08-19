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Mirtha Legrand habló de la serie de Moria Casán y fue tajante sobre la posibilidad de tener su propia biopic

La conductora se refirió al fenómeno de la biografías televisadas y aclaró por qué no llamó a La One por su cumpleaños 80

Mirtha Legrand respondió preguntas sobre la serie biográfica de Moria Casán y la posibilidad de producir una serie sobre su propia vida (MShow / Ciudad Magazine)
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La reciente aparición pública de Mirtha Legrand volvió a ponerla en el centro de la escena mediática. Abordada por la prensa en medio de una gala benéfica, la reconocida conductora fue consultada sobre la repercusión de la serie biográfica dedicada a Moria Casán y sobre la posibilidad de que su propia vida llegue a la ficción. El resultado fue una serie de definiciones directas que reflejan su visión sobre este tipo de proyectos.

Cuando se le preguntó si había visto la serie sobre la figura de La One, la respuesta de Mirtha fue clara: “No, no la he visto, pero me dijeron que es muy buena”. De este modo, Legrand dejó en evidencia que, aunque no accedió al contenido, conoce por comentarios ajenos que la producción recibió elogios.

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La conversación avanzó hacia un terreno más personal. Los periodistas quisieron saber si la diva máxima había saludado a Moria por su cumpleaños número 80. Legrand contestó con honestidad: “No, no llamé, pero bueno, igual le mando mi cariño desde acá”. Ante la repregunta sobre si la fecha se le había pasado, la diva admitió: “Sí, pero le mando un beso”.

En el tramo final de la entrevista, la consulta giró hacia la hipótesis de ver su vida plasmada en una serie o película. La respuesta de Mirtha fue contundente: “No, no”. De este modo, la conductora cerró cualquier posibilidad de que se realice una biografía audiovisual autorizada sobre su trayectoria. La negativa fue tajante, sin lugar para interpretaciones alternativas. Para quienes consultan sobre la posición de Mirtha ante la posibilidad de una biopic, la respuesta es directa: no está interesada en llevar su historia personal a la ficción televisiva o cinematográfica, según sus propias palabras.

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Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, la interpretan en las distintas etapas de su vida (Netflix)

Esta postura contrasta con el fenómeno reciente de series biográficas en el ambiente artístico argentino, donde figuras de alto perfil decidieron contar sus vidas en producciones que combinan relato, testimonio y dramatización. La negativa de Legrand adquiere, así, un valor noticioso en sí misma.

La interacción entre Mirtha y Moria fue objeto de atención en los medios a lo largo de los años. Si bien no existe un vínculo de amistad estrecha, y estuvieron enfrentadas por un tiempo, las declaraciones públicas entre ambas suelen transitar el terreno de la cortesía y el reconocimiento profesional. En esta ocasión, la ausencia de un saludo telefónico por el cumpleaños de Casán fue matizada por Mirtha con el envío de un cariño a distancia, lo que refuerza la idea de respeto entre colegas.

El Teatro Colón fue el escenario de una Gala Solidaria convocada a beneficio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, una cita que reunió a exponentes del espectáculo, la televisión, el periodismo y la política. Mirtha fue una de las personalidades que dijeron presente en la velada, reafirmando su histórico compromiso con causas benéficas y su vigencia como figura referencial.

La gala conmemoró los 70 años de la institución y fue destacada por la presencia de celebridades que se sumaron al objetivo de recaudar fondos para el hospital. Legrand, al igual que otros invitados, participó de los actos protocolares y se prestó a hablar con la prensa a su llegada al evento.

La pregunta de Mirtha que incomodó a Moria
La relación entre Mirtha y Moria siempre fue de respeto y admiración, pero no amistad

Para la ocasión, Mirtha lució un vestido negro brillante y sofisticado, acompañado por un abrigo de piel en tono chocolate de longitud media. Esta prenda se convirtió en la pieza clave de su atuendo, aportando calidez y una impronta de lujo acorde a la ocasión. Completó su imagen con accesorios elegantes y un peinado ondulado, logrando un look clásico y atemporal que volvió a captar la atención de los presentes.

La elección estética de Legrand reafirma su sello personal, caracterizado por la distinción y la coherencia a lo largo de los años. Así, su presencia en la gala se inscribió no solo en términos solidarios sino también como una reafirmación de su lugar como referente de estilo en la escena pública argentina.

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