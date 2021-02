Moria Casán anunció que se va dar la vacuna rusa contra el coronavirus: “No se sabe si inmuniza o no, pero yo creo en la ciencia”

Moria Casán se va a aplicar la vacuna rusa contra el coronavirus (Video: "Implacables" - El Nueve)

En medio del rebrote por la pandemia del coronavirus, cada vez son más los contagiados en el mundo del espectáculo. Es por esto que, en una nota que brindó a Implacables, Moria Casán reveló que este viernes tiene turno en La Plata para aplicarse la primera dosis de la vacuna rusa.

“Soy pro-vacuna, me voy a vacunar con la Sputnik. Me llamaron para saber si quería por mi edad, porque soy de riesgo, y les dije que sí, que absolutamente. Para eso están los científicos que trabajan: para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante, si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta?”, señaló.

Y luego agregó: “No se sabe si inmuniza o no, pero yo creo en la ciencia”. Por otra parte, también aclaró que si bien aun no tiene turno para la segunda dosis, tienen que pasar 21 días desde la primera aplicación.

Cabe destacar que esta acción de la One se enmarca dentro de una campaña de difusión para que los bonaerenses se vacunen. Axel Kicillof había adelantado que iban a invitar a algunos representantes de la cultura y el deporte a que se apliquen el inoculante públicamente. “Estamos invitando a referentes de otros campos a que se vacunen. Utilizaríamos pocas vacunas, unas 100, para que con su ejemplo puedan convencer a otros”, dijo el gobernador.

Y agregó: “Al ver que ellos también ponen el hombro, algunos pueden convencerse de que esta vacuna, como todo lo que aprueba nuestro ANMAT, sirve, previene y cuida”.

La ex jurado del Cantando 2020 también destacó que, si bien goza de muy buena salud, quiere prevenir su contagio y cumplir con todas las vacunas que sean necesarias. En tono de broma, aunque también aclarando que es verdad, dijo: “Yo solamente entro al quirófano para hacerme cirugías estéticas, pero jamás entré para operarme de nada ni por enfermedad”.

Moria regresa al teatro con Brujas, a 30 años de su estreno (Foto: Instagram)

Por otra parte, también relató cómo fue su postura apenas se instaló la cuarentena estricta. “Yo cuando salió lo del COVID, estaba haciendo Incorrectas y le aviso a uno de mis productores que vengan a hacer el programa a mi casa, porque si iba a haber riesgo de contagio yo soy una persona de riesgo y tengo que empezar a dar el ejemplo. El 19 el Presidente dijo que empezaba la cuarentena y el miércoles 17 me llamó la Parodi (Liliana, la directora de programación de América) y yo le dije que no podía hacer este programa desde mi casa y tampoco quería hacer una extensión del noticiero y hablar todo el día del coronavirus”. Y detalló: “Así que me quedé en mi casa cuatro meses hasta que empezó el Cantando, que me ofrecieron y fui con todos los cuidados”.

Además, la diva recalcó que toma todos los cuidados a la hora de salir de su casa: santiza sus manos con alcohol, si baja a la platea del teatro siempre trata de utilizar guantes y renovarlos, y tampoco da besos.

En el plano laboral, Moria regresó esta temporada de verano al teatro con Brujas, a 30 años de su estreno. Hace algunas semanas, Carlos Rottemberg le contó a Teleshow de qué manera surgió la idea de sumar a Sandra Mihanovich y María Leal, y cuál fue la respuesta de la Casán a la propuesta del retorno a las tablas. “¡Por supuesto, vamos a hacerla!”, contestó la diva, con ese “tono positivo y optimista” que la define.

