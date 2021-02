Mandy Moore, la actriz de This is us, fue mamá y compartió la primera foto de su bebé

Mandy Moore está casada desde 2018 con el músico Taylor Goldsmith (Foto: Instagram)

Todo es felicidad en la vida de Mandy Moore. Mientras disfruta del suceso que genera la serie que protagoniza, This is Us, fue mamá por primera vez. Emocionada, posteó la primera foto de su hijo en Instagram, donde tiene más de 4 millones de seguidores.

“Chicos, está acá, nuestro dulce niño, August Harrison Goldsmith. Él fue puntual y llegó justo en la fecha prevista, para el deleite de sus padres. Nosotros estábamos preparados para enamorarnos en todo tipo de formas, completamente nuevas, pero esto va más allá de todo lo que podríamos haber imaginado”, escribió junto a la imagen del bebé.

La primera foto del bebé de Mandy Moore (IG: @mandymooremm)

La postal cosechó millones de likes en poco tiempo, y miles de comentarios, entre los que se resaltaron los de varias figuras de Hollywood, como Claire Holt, Zachary Levi, Kiernan Shipka y Jenna Fischer.

La actriz de 36 años está casada con el músico Taylor Goldsmith desde noviembre de 2018. Lo hicieron en una ceremonia privada a la que acudieron familiares y amigos cercanos de la pareja, en el jardín de la casa de Mandy en Los Ángeles. “Los dos somos gente bastante reservada”, dijo ella a ‘People’ antes del enlace. “Nunca me imaginé con un vestido hermoso frente a 300 personas. Será tranquilo y privado, solo para nosotros”, añadió.

Su historia de amor es bastante particular. En 2015, ella escuchó en la radio la banda Dawes, que su actual pareja fundó con su hermano, y luego se enteró de que iban a sacar un nuevo álbum. Luego, Mandy publicó una foto de la portada del álbum All Your Favorite Bands, y etiquetó en ella a la banda. Goldsmith encontró el mensaje y le habló. Después, comenzaron un intercambio de mails que terminó en una primera cita. En septiembre del año pasado, Mandy había anunciado su embarazo. Publicó tres fotos de ella y su pareja acunando su incipiente panza, con la leyenda: “Baby Boy Goldsmith llegará a principios de 2021”

En el plano laboral, la flamante mamá sigue grabando el drama estadounidense que cosechó millones de fanáticos en todo el mundo y por la que estuvo nominada en los premios Emmy y los Globos de Oro en la categoría de mejor actriz dramática. Creada por Dan Fogelman, This is us se estrenó el 20 de septiembre de 2016 en NBC, y está protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, y Ron Cephas Jones. Se trata de la vida de la familia Pearson y las conexiones de varias personas que comparten el mismo cumpleaños y las formas en que son similares y diferentes. A fines de 2020, luego de un parate por la pandemia, se habían emitido los primeros cinco episodios de la quinta temporada y, después de un receso, la cadena NBC comenzó a trasmitir una segunda tanda de capítulos.

Jack y Rebecca, los personajes centrales de "This Is Us"

En Argentina, una de las celebridades que se convirtió en fanática de esa serie fue Marcelo Tinelli. “Nunca vi algo tan hermoso”, escribió el animador en sus redes sociales cuando ni siquiera había visto la mitad de la primera temporada. Con el correr de las semanas, se volvió más fanático al punto tal que se quedaba hasta altas horas de la madrugada siguiendo la historia de Jack, Rebecca, Kate, Kevin y Randall. “Estoy por terminar de ver la cuarta y última temporada de This is us. Realmente nunca vi una serie tan conmovedora. Se las recomiendo. Las emociones a flor de piel, siempre”, escribió Tinelli antes de darle play a los últimos capítulos de la serie que, definitivamente, fue un antes y un después en su vida.





