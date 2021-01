“This Is Us”: un regreso lleno de nuevas tramas que van a sorprender

This Is Us

Los cuatro episodios que se emitieron en los coletazos de 2020 dejaron sabor a poco. Apenas nos involucramos con los nuevos conflictos (adopción de la bebé de Kate, el embarazo de los hijos de Kevin, la madre biológica de Randall) llegó el corte de noviembre. Aunque sucede habitualmente, esta temporada fue inusual, como lo fue el año pasado, ya que el inicio se atrasó por los conocidos sucesos mundiales de la pandemia.

Pero el parate no fue tan imposible de digerir. Este miércoles regresa por Fox Premium This Is Us, la serie que conquistó la pantalla de los argentinos más que nada durante la cuarentena. Aunque en los Estados Unidos se estrena un día antes, la llegada a Latinoamérica se producirá el miércoles 6. “A Long Road Home” (”Un largo camino a casa”) es el nombre del quinto episodio con el que se inaugura este nueva tanda de capítulos de la temporada (son 18 en total).

En los últimos episodios, se dispusieron dos temas de los que hasta el momento no se habían mencionado. Por un lado la aparición de la madre biológica de Randall, que, aunque no sabemos con exactitud si sigue con vida o no, sí podemos ver que sobrevivió al parto de su hijo y rehizo su vida. ¿De qué manera esto afectará la historia de Randall? Es uno de los grandes dilemas que tendrá esta temporada y también el trabajo del nuevo psicólogo de nuestro querido personaje, que se encuentra lidiando con sus ataques de pánico, sus repentinos cambios de humor y el conflicto de discriminación racial en su país, que lo afecta directamente.

Por otro lado, hacia el final del último episodio emitido, Kate recordó un suceso trascendental de su adolescencia. La escena nos mostró a la joven con un test de embarazo positivo en sus manos. Hasta el momento no sabemos si el embarazo siguió su curso o no, pero sin dudas fue una bisagra en la vida de aquella joven que en ese entonces estaba de novia con Mark (Austin Abrams), un joven tóxico, violento y abusivo.

Con respecto a esto, y a la necesidad del personaje de Kate de comentarle a su esposo Tobey sobre este momento de su vida, la actriz Chrissy Metz reflexionó en una entrevista: “Creo que lidiar con su pasado de esta manera es algo con lo que todos pueden identificarse. No importa cuán grande o pequeño sea el evento en nuestra vida: cuando lo cargamos, realmente lo llevamos a todas partes”. Vale recordar que el destino de Kate está bastante difuso, ya que cuando vemos escenas del futuro (aquella en la que la familia se reúne en la casa de Kevin alrededor de Rebecca enferma) ella nunca aparece… “¡Ella podría tener cosas que hacer! Podría haber lavado el auto. ¿Quién sabe? Yo digo que no se preocupen. Además, si ella no está viva, muchachos: nadie se ha ido realmente. Quiero decir, lo vemos con Jack. Entonces, no se preocupen de ninguna manera “, aseguró la actriz a TV Line.

El resto de los personajes tienen historias sin cerrar. Rebecca y Miguel se encuentran asilados por el avance del COVID-19 en la cabaña familiar de los Pearson, a la espera de poder comenzar el tratamiento en la clínica de St. Louis donde la madre de los trillizos intentará llevar a cabo un tratamiento para su Alzheimer. El deterioro cognitivo de Rebecca es cada vez más evidente, y los hijos se enfrentan a esta nueva realidad.

En este quinto episodio también se mostrarán escenas con Sophie, quien supo ser novia y esposa de Kevin, quien ahora se encuentra en una relación poco estable con Madison, la futura madre de sus hijos. ¿Volverán a estar juntos en el futuro?

Lo cierto es que tenemos This is Us para rato, y su guionista, Dan Fogelman, no deja de sorprendernos con los giros que le otorga a esta historia que sabe conmover, hace disfrutar y encontrarnos con los sentimientos más profundos de cada uno de nosotros. Es una historia que invita a llorar y a entender el origen de los sentimientos de cada uno de nosotros. Por eso siempre viene bien una dosis de This Is Us.

