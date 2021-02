Ulises Jaitt apuntó contra Actrices Argentinas: “Abandonaron a Natacha cuando estaba viva y ahora la abandonaron muerta”

Ulises Jaitt encabezó la marcha para pedir justicia por su hermana Natacha

Se cumplen dos años de la muerte de Natacha Jaitt y su familia organizó una marcha para pedir Justicia. La mediática murió a los 41 años en el salón de fiestas Xanadú, en el barrio de La Ñata, en Benavídez. Hasta el momento, no hubo grandes avances en la causa que investiga los motivos de su fallecimiento. Ulises Jaitt y su sobrina Antonella Olivera sospechan que fue un homicidio y sigue luchando intensamente por la búsqueda de la verdad.

“Esta marcha la pensamos hace bastante con Uli, él estuvo hablando con las chicas de Ni una menos y el colectivo de Actrices, como verán no están presentes, ninguna representante. Inclusive hoy Actrices Argentinas subió el posteo una hora antes sin darle tiempo a la gente que venga a la marcha”, aseguró la hija mayor de Natacha.

En una entrevista con Los Ángeles de la Mañana, la joven explicó: “Esta marcha se organizó con un fin social, ya que en la Argentina no hay justicia. Hay justicia para unos y para otros no. Como verán en la causa de Maradona se hizo hasta lo imposible, se imputó hasta al perro. Pero en la causa de mamá todavía no se imputó a nadie, están todos libres. Él único que está preso es el que llevó la droga a ese lugar y después no se sabe más nada”.

Ulises Jaitt contra Actrices Argentinas (Video: LAM, El Trece)

En diálogo con Ángel de Brito, Ulises aseguró: “El colectivo de Actrices abandonaron a Natacha cuando estaba viva y ahora la abandonaron muerta. Yo me la encuentro a Laura Azcurra porque ella vive en Villa Urquiza, en este barrio. Debe vivir acá a tres cuadras y no está acá presente. Hace un mes me la encontré y le dije si me podían ayudar por favor. Ella me contestó: ‘Vos nos atacaste cuando paso lo de Natacha’. Me dijo que estaban dolidas las chicas porque las critiqué. Pero yo las critiqué porque no estuvieron. Y le dije: ‘Dejen el rencor, el odio, vengan a apoyarme y arranquemos de nuevo, porque la víctima es Natacha’”.

Luego, el conductor mostró unos chats de WhatsApp que Ulises tuvo con Laura en los que él le pedía tener una reunión para explicarle sobre la causa de Natacha y para que lo apoyara en la marcha. El insistió varias veces para pedirle ayuda y Laura dejó de contestarle.

“Ella se hace la falsa preocupada, me dice que sí arreglemos para tomar un café, me promete que se va a juntar conmigo, pero me dejó colgado. Es una hipocresía tremenda, me conecta con otra chica de Actrices, Melissa Metzger y me prometen que van a publicar en las redes del colectivo. Hablé el jueves y publicaron el aviso hace una hora. Es una falta de respeto, la gente no se enteró”, señaló el conductor radial de El show del espectáculo que se emite por Radio Urbana.

Las remeras que usaron en la marcha que se realizó a dos años de su muerte

Además, relató que volvió a tener un encuentro casual con la actriz: “A Laura Azcurra me la encontré hace poco en el barrio. Le pregunté por qué no me contestó más el teléfono. Y me dice: ‘Lo que pasa es que estuvimos averiguando con una abogada de la colectiva y nos dijeron que la causa está muy densa’. Le contesté: ‘Mirá vos, ¿cuándo es densa ustedes no se meten?...’”.

Por último, la periodista Andrea Taboada también criticó el accionar de Actrices Argentinas: “Así como pasa con tu hermana que hay cero apoyo en la investigación... No pongo a todas en la misma bolsa, pero hay muchas actrices que hacen papeles secundarios que han pedido ayuda y no las han ayudado. Tengo testimonios que han reclamado muchísimo, actrices que no son de renombre y no les llevaron el apunte. Es selectivo, con algunas sí, con otras no”.

Su familia asegura que la causa de Natacha no avanza

