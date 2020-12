Piden la exhumación del cuerpo de Natacha Jaitt para hacer un análisis similar al de la autopsia de Diego Maradona

Natacha Jaitt murió a los 41 años el 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, en el barrio de La Ñata, en Benavídez. A un año y diez meses de su fallecimiento, no hubo grandes avances en la causa que investiga los motivos de su fallecimiento. La familia sospecha que fue un homicidio y sigue luchando intensamente por la búsqueda de la verdad.

En la autopsia se determinó que la causal de la muerte de la mediática fue una falla multiorgánica. Los estudios de laboratorio ordenados por la Justicia indicaron resultados positivos para cocaína y se detectó que poseía un 0,7 por ciento de alcohol en sangre al momento de perder la vida. Además, precisaron que Natacha padecía una patología cardíaca y otra pulmonar.

Como particular damnificada, su hija, Antonella Olivera, realizó un pedido a través de su abogado, Alejandro Cipolla, para que se realice la exhumación del cuerpo de la mediática. De esta manera, solicitó que “se amplíen las medidas de prueba respecto a la casa de la muerte de la Sra. Natacha Jaitt”, como expresa el documento presentado a la fiscal de la causa.

“Entiende esta parte que al momento de realizar la autopsia y demás para detectar señales de drogas o venenos que pudieran hacer hecho colapsar su sistema, quedó faltante siendo una omisión de los peritos intervinientes la extracción de cabellos para ser analizados a los fines de buscar demás sustancias que solo pueden ser encontradas por análisis del cabello de la difunta”, asegura el escrito al que accedió Teleshow.

El pedido de exhumación del cuerpo de Natacha Jaitt

Además, explica que durante la autopsia de Diego Armando Maradona sí realizaron la extracción de cabello en el marco de la investigación sobre su fallecimiento. Y asegura que dicha prueba “fue realizada sin pedido de las partes, es decir, respetando el protocolo se extrajo cabello del mencionado, para ser analizado y llegar a la verdad de dicha causa de muerte”.

“En este mismo lineamiento esta parte entiende que funcionando el mismo cuerpo forense, dicha formación es de público conocimiento, no puede existir dos protocolos, según la persona que fallezca, es decir que el Señor Maradona sea una estrella mundial, no lo hace especial a la vista de la Justicia, inclusive esta cuestión se ve reflejada en la Constitución Nacional respecto a la igualdad, y más aún en lo que concierne en una posible comisión de un delito contra una mujer, se debería respetar la convención de Belem do Para, y así llega a una igualdad con el difunto Maradona”, señala el documento.

Por último, manifiesta: “Por lo expuesto a fines de respetar el debido proceso legal, y la persecución de la verdad, solicito la exhumación del cuerpo de Natacha Jaitt, a los fines de ampliar la pericia de causal de muerte, con la extracción de cabello, y que el mismo sea periciado a fines de buscar sustancias, tal cual sucedió con Diego Maradona”.

Antonella y Ulises buscan justicia para Natacha (Maximiliano Luna)

Cabe recordar que no es la primera vez que los familiares de Natacha realiza un reclamo ante la Justicia para que avance la causa. Anteriormente, solicitaron si podían desbloquear el iPad de la actriz con el mismo sistema con el que habían logrado acceder a los celulares de los acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell.

Luego de ese pedido, lograron acceder al material guardado en el dispositivo. “¿Por qué abrieron la tablet de Natacha? Porque nosotros expusimos a la Justicia que en la causa de los rugbiers pudieron, y en la investigación de mi hermana, no”, había declarado Ulises Jaitt a Teleshow. Se trató de un trabajo en conjunto realizado por Gendarmería Nacional Argentina y Celebrate Inc., una compañía israelí especializada en desbloquear este tipo de dispositivos.

“Estoy contento. Hicieron una apertura parcial y encontraron 20 mil imágenes y 370 videos –informó el conductor–. Tienen que seguir buscando más información en la memoria. Los fiscales nos decían que hasta que no se abriera la tablet, la causa no podía avanzar. Los testigos que estuvieron con ella esa noche gozaron de que no se les adjudicara ningún delito, porque la primera medida que tenían los fiscales era abrir la tablet, y tardaron un año en hacerlo”.

Más allá de este avance, Ulises señaló que seguía sin confiar en la Justicia por la manera en la que trabajaron en la investigación. Además, esperaba poder recuperar la tablet de su hermana que contiene muchos recuerdos familiares, como fotos y videos. “Me da felicidad saber que la voy a poder reclamar. No creo que haya algún esclarecimiento del caso, no va a pasar nada”, finalizó.

