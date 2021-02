Polémicas declaraciones de Nora Cárpena sobre el vacunatorio vip: “Si tuviera poder y un amigo que se quisiera vacunar, no sé si no lo ayudo”

Polémicas declaraciones de Nora Cárpena sobre los vacunados vip: “Si tuviera poder, lo haría”

El escándalo del vacunatorio vip que desembocó en la renuncia de Ginés González García al Ministerio de Salud, parece no tener fin. Luego de que circulara una falsa lista de famosos supuestamente beneficiados con la dosis contra el coronavirus, fueron muchos los que se vieron obligados a salir a desmentir esa información. De hecho, este lunes, Alejandro Fantino realizó un fuerte descargo en su programa. “Yo antes de pedir un turno por izquierda y que me vacunen por izquierda, juro por la salud de mi madre que está viva que prefiero infectarme 177 veces de COVID y le voy a tratar de ganar las 177 veces con los linfocitos T, con los anticuerpos o con lo que sea”, dijo el conductor de Fantino a la tarde, por América, en solidaridad con Marcelo Tinelli, Ángel de Brito, Verónica Lozano, Pablo Echarri y todos los mencionados.

Sin embargo, en la vereda opuesta, Nora Cárpena sorprendió con sus declaraciones en relación al tema. Entrevistada por Marcelo Polino en Polino Auténtico, su programa de Radio Mitre, la actriz señaló: “Yo si me pudiera vacunar, me vacuno. Si tuviera poder y tengo un amigo que se quiera vacunar, está mal lo que estoy diciendo, pero yo no sé si no ayudo a mi amigo“. Y enseguida, cuando el periodista le consultó si hubiese aceptado la propuesta del ex funcionario del gobierno de inocularse contra el coronavirus en caso de haberla recibido, respondió: “No sé qué decirte. Si te digo que sí, quedo mal, si te digo que no, capaz que mienta... Yo lo único que quiero es vacunarme”.

Hace tan sólo unos días, la actriz había sido noticia por abandonar sorpresivamente su participación en Corte y Confección, el reality conducido por Andrea Politti en El Trece. “No me sentía contenta, no estaba a gusto. A esta altura de mi vida, para comprar la zanahoria y el zapallito tengo. Yo había entrado porque me divertía, nunca había estado en un reality, me interesaba. Pero un día volvía de grabar mirando la hora, porque tenía que llegar al teatro, y dije: ‘¿Qué estoy haciendo acá?’”, explicó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, por ElTrece.

Nora Cárpena en la última emisión de Corte y Confección famosos

Y agregó: “Sentí que no me trataron bien, pero no fue un tema de notas. Yo entiendo que no soy Coco Chanel. Creo que tratan mejor a los hombres que a las mujeres. Si sos alto, rubio y de ojos celestes, te ponen buena nota. Verónica de la Canal también te pone bajas notas, pero te habla de otra forma. Creo que a los señores yo no les caía bien”, opinó sobre Benito Fernández y Fabián Zitta.

En el plano laboral, Nora se encuentra protagonizando Brujas, uno de los éxitos teatrales de la temporada porteña, junto a Moria Casán, Thelma Biral, Sandra Mihanovich y María Leal. La obra cuenta la historia de cinco ex compañeras de un colegio religioso que se reencuentran después de mucho tiempo para una cena, es todo un hito teatral. Estuvo siete años en cartel desde aquel 3 de enero de 1991. En el 2000 volvió a escena durante una temporada, para otro retorno posterior, en 2009. Y siempre lo hizo con un éxito de taquilla absoluto. Este 2021, regresó 30 años después con tres de las “brujas” originales.

“Esto es como una resistencia cultural -dijo Carlos Rottemberg, en diálogo con Teleshow-, en la que artistas con muchos años en la profesión están convencidas de que la manera de responderle al público y fomentar el regreso al teatro es haciendo funciones. Y demostrando que, cuidando los protocolos, no sólo se puede trabajar, sino que también la gente puede ir a las salas a disfrutar de un espectáculo”. Y agregó: “Se lo dedico a Guillermo Bredeston, que fue mi amigo y mi socio en esta aventura de Brujas”.

Moria Casán y Nora Cárpena son dos de las Brujas

SEGUÍ LEYENDO