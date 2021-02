Martín Baclini se conmovió al hablar de Cinthia Fernández: “Es la mujer, por escándalo, más importante de mi vida”

Martin Baclini reveló el contenido de la carta que le mando a Cinthia Fernández (Video: "Vino para vos", Kzo)

Después de un año y medio de noviazgo, en el mes de octubre de 2019 Cinthia Fernández y Martín Baclini confirmaron su separación en la pista de ShowMatch, dónde ambos estaban participando como pareja del Bailando. A decir verdad, para entonces ya llevaban un tiempo distanciados. Pero, en ese momento, la actual panelista de Los ángeles de la mañana había asegurado que la decisión había sido del empresario. Y derramó sus lágrimas por todos los programas de televisión en los que fue invitada. Sin embargo, hoy que la bailarina parece haber sanado definitivamente las heridas que le dejó aquella relación, el rosarino decidió abrir su corazón y compartir los sentimientos que aún tiene por ella.

“¿Qué la hizo distinta a Cinthia?”, le preguntó Tomás Dente durante una entrevista íntima en Vino para vos, por Kzo. Y Baclini, con los ojos empañados, contestó: “Nunca hablé de ella así en televisión, pero en privado sí. Es la mujer, por escándalo, más importante de mi vida. Pero lejos. Hasta le dediqué una carta. ¡Imaginate! Yo, haciendo una carta...Y hace poco se la mandé. Después de un año y medio de estar separado, se la mandé. Porque hubo muchas cosas que ella no entendió al principio. Y yo esperé, en silencio, el momento. Porque lo que viví con ella fue....Los dos conocimos el amor más lindo del mundo. Yo firmaría ahora vivir, eso que viví con ella, toda mi vida”.

Enseguida, el empresario sumó a su relato a Charis, Bella y Francesca, las tres hijas que Cinthia tuvo junto al ex jugador Matías Defederico. Y aseguró: “Pensá que las nenas siguen estando en mi vida. Me llaman, me mandan corazones...Lo que hemos vivido, sólo ella y yo lo sabemos”. En ese momento, el conductor quiso saber cuál era el contenido de esa misiva, que le había mandado a su ex el mes pasado. Y el empresario accedió a leerla desde su teléfono celular.

El llanto de Cinthia al separarse de Baclini

“Le puse: siempre estás presente. Sos, fuiste y vas a ser mi gran amor. Ese amor que no se olvida. Mi primer amor que no olvido. Y por mi pu...costumbre de estar libre, no me lo permito celebrar con más hechos. Si de algo te sirve, estás hasta en mi herencia, tanto vos como las nenas”, leyó aclarando que se trataba de una confesión bastante fuerte.

Y siguió: “Ojalá algún día me decida a soñar y vos estés para compartir la vida hasta el fin. Te amo, las amo. Y seis corazones, que tienen un significado también”. ¿A qué se refería? “Cinthia, yo, las tres nenas y, si algún día soñábamos con tener un hijo, ese era el sexto corazón. Es demasiado todo esto, pero así se dio”, explicó el empresario.

Cabe recordar que, durante su paso por el certamen de baile del programa de Marcelo Tinelli, la relación entre ambos se había desgastado, sobre todo, por los constantes enfrentamientos de Fernández con Luciana Salazar, amiga íntima de Baclini, a quien la bailarina acusaba de “bebotear” a su por entonces novio. Sin embargo, cuando la relación ya no daba para más, ambos siguieron mostrándose como pareja para el programa. Y, recién al quedar afuera del concurso, el empresario contó su verdad.

“No sé si podría haber una reconciliación. Creo que la verdad es el camino. Yo sostuve esto por dos meses por respeto a ella, porque es una mujer del medio y me costaba un montón entrar a bailar sabiendo que estábamos separados. Estar ahí paradito y no poder decir nada...”, había admitido entonces en diálogo con Ángel de Brito en el living de LAM.

SEGUÍ LEYENDO