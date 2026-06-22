Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depositar $1 millón a 30 días

Los bancos digitales y compañías financieras encabezan el ranking de plazos fijos con tasas que superan el 23% anual

El mercado de depósitos a plazo fijo en pesos mostró una marcada dispersión en las tasas que ofrecen los bancos argentinos. El seguimiento de las condiciones vigentes en las principales entidades permite observar cómo la brecha entre los bancos de mayor tamaño y aquellos digitales o regionales se amplió en las últimas semanas, en un contexto donde la tasa promedio del sistema descendió a valores históricamente bajos. Esta situación impactó de forma directa en los rendimientos obtenidos por los ahorristas que inmovilizaron fondos a 30 días.

Los datos actuales muestran que la tasa promedio de los plazos fijos a 30 días para personas humanas se ubicó en torno al 19% en los primeros días de junio de 2026, según la serie histórica registrada. Este valor representa una caída significativa respecto de los promedios de meses anteriores, cuando el sistema llegó a ofrecer tasas superiores al 30% anual e incluso alcanzó un pico de 49,14% a principios de septiembre de 2025. Desde entonces, el descenso se acentuó y la tasa promedio bajó de manera sostenida, acompañando los cambios en la política monetaria y la reducción de la inflación mensual.

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La comparación entre las tasas actuales y las informadas en semanas previas permite observar el retroceso generalizado en el costo de oportunidad para los depositantes. Por ejemplo, Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa máxima de 19%, que arroja un rendimiento de $1.015.616,44 por cada millón de pesos colocado a 30 días. La semana pasada, esta entidad mantenía la misma tasa, y hace un mes el promedio del sistema aún se encontraba por encima del 24%, reflejando una caída de más de cinco puntos en apenas cuatro semanas.

En el caso de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., la tasa máxima vigente es 15%, con un rendimiento de $1.012.328,77, mientras que Banco BBVA Argentina S.A. paga 18,75% y permite alcanzar $1.015.410,96. Banco Santander Argentina S.A. se ubicó en el extremo inferior, con una tasa de 14,5% y un saldo final de $1.011.917,81. Todos estos bancos integran el grupo de entidades tradicionales y de mayor volumen de depósitos, donde las tasas sufrieron bajas pronunciadas durante el último mes.

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Por su parte, Banco de la Provincia de Buenos Aires anunció un incremento y paga actualmente una tasa máxima de 21%, lo que eleva el rendimiento de un millón de pesos a $1.017.260,27. Este aumento contrasta con los valores informados por otros bancos públicos y privados del mismo segmento, cuyos ajustes resultaron menos marcados. Banco Macro S.A. paga 18,5% ($1.015.205,48), mientras que Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. otorga 17,2% ($1.014.136,99) y Banco de la Ciudad de Buenos Aires se mantiene en 17% ($1.013.972,60). Banco Patagonia S.A. informó una tasa de 16% ($1.013.150,68) y Banco Credicoop Cooperativo Limitado estableció su tasa máxima en 17,5% ($1.014.383,56).

El segmento de bancos digitales, regionales y compañías financieras volvió a mostrar las mejores condiciones del mercado. Banco Meridian S.A., Banco Voii S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. ofrecen tasas de 23%, lo que permite que un depósito de $1 millón alcance $1.018.904,11 en solo 30 días. Banco Bica S.A. y Banco CMF S.A. pagan 22%, con rendimientos de $1.018.082,19 cada uno. En tanto, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. paga 20,75% ($1.017.054,79) y Banco Hipotecario S.A. subió su tasa a 21,5% ($1.017.671,23).

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Otros bancos regionales y digitales, como Banco del Sol S.A., Bibank S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Dino S.A., se ubicaron entre 20% y 21%, con saldos que superan los $1.017.000 por millón invertido. Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco del Chubut S.A., Banco de Comercio S.A., Banco de Formosa S.A., Banco Julio Sociedad Anónima, Banco Masventas S.A., y Banco Provincia de Tierra del Fuego ofrecieron tasas que oscilan entre 17% y 19%, con rendimientos en el rango inferior del mercado.

La dispersión entre las tasas más altas y más bajas volvió a superar los ocho puntos porcentuales. Para un ahorrista, esto representa una diferencia de más de $7.000 en el rendimiento mensual por cada millón de pesos, según el banco elegido. Así, mientras Banco Santander Argentina S.A. paga $1.011.917,81, los bancos líderes del segmento digital y regional otorgan $1.018.904,11. La diferencia se amplía si el monto depositado es mayor o si se reinvierte el capital durante varios meses consecutivos.

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La diferencia en el rendimiento mensual entre los bancos con menor y mayor tasa supera los $7.000 por cada millón de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El promedio del sistema, que en septiembre de 2025 llegó a 49,14%, cayó en forma constante hasta los actuales 19%. Este descenso afectó tanto a los bancos tradicionales como a los digitales, aunque estos últimos lograron mantener tasas por encima del promedio general. La tendencia a la baja se acentuó desde noviembre de 2025, cuando el promedio bajó del 30% al 24% en menos de un mes. En enero de 2026, la tasa promedio continuó en descenso y en las últimas semanas apenas superó el 19%.

La evolución de las tasas también reflejó la estrategia de cada banco y la competencia por captar depósitos en un escenario de menores expectativas de inflación. Las entidades digitales y financieras, como Banco Meridian S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A., mantuvieron tasas altas para atraer nuevos clientes y fondos, mientras los bancos tradicionales ajustaron sus tasas de manera más conservadora.

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El análisis de las condiciones actuales muestra que la posibilidad de obtener mejores tasas depende principalmente de la elección del banco y de la disposición a operar a través de canales digitales o regionales. Las entidades más competitivas permiten acceder a tasas iguales tanto para clientes como para no clientes, y facilitan la apertura de plazos fijos online, lo que amplió la oferta para los ahorristas de todo el país.

La comparación semanal y mensual revela que las tasas actuales se encuentran en mínimos históricos, tanto en el promedio del sistema como en las mejores ofertas del mercado. El diferencial entre bancos digitales y tradicionales se mantiene estable, aunque la caída general de tasas redujo el atractivo de los plazos fijos como herramienta para preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

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