La tristeza de Flor Torrente tras la muerte de su perro: “Gracias por enseñar el amor más puro y hermoso”

Flor Torrente, su novio y su perrito (Foto: Instagram)

Fueron días difíciles para Flor Torrente. Durante esta semana, la actriz contó que su perrito Kung Fu estaba atravesando un cáncer. “Ayer fue un día hermoso, pero bastante difícil también porque le descubrimos al gordo una nueva metástasis, así que no está pudiendo caminar... Vamos a atacarlo con todo lo que podamos, También vamos a darle todo el amor que tenemos y más... Así que manden buena vibra”, expresó a través de sus stories de Instagram.

Lamentablemente, esta tarde de jueves su mascota falleció y la hija de Araceli González decidió contar cómo llegó a su vida. “La historia de un gordo Pelota: Hace 7 meses exactos sucedió un #MeetCute. Se preguntaran qué es. Es lo que sucede en las películas cuando los protagonistas se encuentran mágicamente. Eso sucedió con nosotros 5: #KungFu #Roma y #Yo llegamos al encuentro de papá y #Mometito para formar esta hermosa familia. No sabíamos muy bien qué estaba sucediendo, pero teníamos la certeza de que estaba bien, y que nuestro instinto decía que teníamos que estar todos juntxs y darnos mucho amor”, comenzó escribiendo junto a una imagen de ella con Kung Fu.

Luego, le dedicó unas emotivas palabras: “Gordo, foca, lagarto, cucarachero, que decirte que no sepas. Me enseñaste tantas cosas en tan poco tiempo. El amor mas puro, la compañía, las miradas profundas, el juego, los abrazos, los ronquidos, los pedos ( jajajaja ), nos dejabas sin aire .Tus pelotas, no sabes lo que es el altar, están todas ahí venerándote”. Y continuó: “No te voy a negar que estoy triste, que te voy a extrañar, todoooo el tiempo. Mientras cocino, cuando regábamos el pasto, cuando me acompañabas a bañarme, cuando jugábamos con tus pelotas y descubrimos que eras el Messi de los perros.” “Ay gordo hermoso, sos tan especial, tan lleno de amor, gracias por tus eternas miradas y por enseñarme una nueva forma de amar. Y sabe que soy la mas feliz de mundo.”, agregó.

Una de las imágenes con las que Flor Torrente homenajeó a su perro (Foto: Instagram)

Por último, también le agradeció a su novio, Guido Iannaccio, por ayudarla en la crianza de su perro: “Sos el padre perruno mas presente , amoroso, atento , cariñoso y responsable que jamás alguien vio. Sabe que el gordo esta mas que agradecido de la vida que nos regalamos. Te amo, nos amo y siempre estarás en todo nuestro ser y en cada rincón. Besos eternos. Eternamente agradecida de encontrarte en esta vida, nos vemos en las próximas gordo y jugaremos todos juntos con tus pelotas”.

Su pareja, por su parte, también le dedicó un extenso posteo a la mascota. “Adios kung fu hijito amado. Nos sangra el corazón por tener que despedirte, en los últimos días con mami @ftorrente esperábamos que llegue un milagro y que vuelvas a correr a roma o a saltar a la mañanita pero no... el milagro ya había sucedido el día que llegaste a nuestras vidas y nos convertiste en una familia”, escribió. Luego, agradeció a todos los que lo ayudaron a atravesar la enfermedad del perrito y finalizó: “Vola hijito y disfruta el reencuentro con tu mami, y espéranos que algún día vamos a volver a jugar juntos con mome, mami y Romita. Mientras, cada vez que ruede una pelota, nos vamos a acordar de este amor infinito. Chau fu, Kung fu te amamos”.

Una de las postales que publicó Guido Ianaccio para despedir a Kung Fu (Foto: Instagram)

Conmovida por estas palabras, la ex de Nicolás Cabré comentó la publicación de su pareja: “Bebé pelota, pelotukii (sic) hermoso, gracias por enseñar el amor más puro y hermoso. Gracias por encontrarnos. Te amo por todas las vidas”.

