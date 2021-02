Nancy Pazos relató el momento más crítico en la internación de Karina Gao: “Me quedé helada”

Nancy Pazos relató cómo fue el momento más dramático en la internación de Karina Gao (Video: "Flor de Equipo", Telefé)

En las últimas semanas la salud de Karina Gao, chef de Flor de Equipo (Telefé), generó preocupación tanto en la comunidad televisiva como en sus espectadores. Luego de contraer coronavirus, su cuadro respiratorio se agravó y tuvo que ser intubada. Pero las noticias comienzan a ser positivas: ayer 17 de febrero salió del coma farmacológico, hecho que fue celebrado por sus compañeros de programa y sus seguidores.

La cocinera, además, está embarazada, lo que le agregó una cuota aun más dramática a la situación. En ese sentido, Florencia Peña -conductora del ciclo- comenzó a contar una situación ocurrida la semana pasada: “Por cautela, por su familia y por que tampoco daba, no lo dijimos, pero ella estuvo muy grave. Nosotros sabíamos que estaba muy grave y estábamos todos realmente preocupados cuando llegaba un parte... El viernes pasado hubo un parte muy feo que recibimos, con el que nos quedamos todos en shock”, dijo.

A su lado, Nancy Pazos -una de las panelistas del programa-, recordó: “Fue en mitad del programa, lo recibí yo. Me quedé helada, quería salir del aire”. Y narró cómo fue el momento más crítico en la internación de Gao: “Hay una situación muy complicada y es que cuando entrás en terapia, te intuban. Y cuando te intuban, ya sos vos contra el ‘bicho’, peleándola. Y además están las complicaciones, que pueden ser las infecciones. Porque, justamente, una persona que está intubada, recibe mucha cosa externa, entonces los ‘bichitos’ van y vienen. En un momento determinado, hubo que pronarla, que es cuando te ponen boca abajo... ¡a una mujer que está embarazada, con esa panza!”.

Después de unas semanas de preocupación, Karina Gao -chef de Flor de Equipo (Telefé)- salió del coma farmacológico y su salud comienza a evolucionar

“¡Con su bebé! Ese era el punto: no sabían qué hacer con su bebé”, puntualizó Peña y se explayó: “Yo creo que también genero mucha consternación y también mucha empatía su caso. Porque era el primero que se escuchaba de una mamá con su bebé en la panza, con un estado de salud tan grave”.

Por otra parte, Noelia Antonelli, otra de las panelistas del ciclo, agregó: “Hay que destacar también todo lo que tuvo que atravesar Dominique, el marido de Kari, porque ellos tiene mellizos de 6 años. Los nenes tuvieron que estar solos con su papá porque estaban aislados. Él también se sentía mal, tenía fiebre, tuvo que estar unos días internados, también salió. Le puso mucha garra, mucho amor y tuvo que salir solo de la situación esta”.

A la vez, los integrantes de Flor de Equipo mostraron optimismo y felicidad ante las buenas noticias sobre la salud de Karina. La mayor sorpresa al respecto, contaron, la tuvieron al leer los mensajes que Gao mandó al grupo de WhatsApp que comparten, desde el sanatorio en el que se encuentra internada. Es que Gao les escribió: “Hola equipoooo”. Y, además, le puso un poco de humor a la situación: “Estoy de vuelta a la vida humana, jajajajaja”.

“¿No les pasó que cuando apareció en el chat no lo podían creer?”, preguntó Marcelo Polino a sus compañeros. En el chat, Nancy Pazos se mostró tan alegre como emocionada ante esta favorable evolución: “Kari me estás haciendo llorar, qué lindo que estás de vuelta”. Y Florencia Peña agregó un mensaje en la misma línea: “Ay Kari hermosa, pedimos tanto por vos se me caen las lágrimas”.

