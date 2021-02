Karina Gao, la cocinera de Flor de equipo quien se encuentra embarazada, salió del coma inducido tras casi dos semanas

Karina Gao

Este miércoles tras doce días de internación, Karina Gao, la chef del ciclo televisivo Flor de equipo, salió del coma farmacológico inducido. La joven, quien se encuentra embarazada, contrajo coronavirus y su cuadro respiratorio se complicó al punto que necesitó ser intubada el pasado 5 de febrero.

La información de su mejoría fue dada a conocer desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera y replicada por Fernanda Iglesias, compañera del ciclo de Florencia Peña. “¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido!”, escribieron. “Ella y Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo ¡Gracias por tanto amor!”, completaron.

En su momento y desde el sanatorio, la propia Karina había escrito un mensaje que puso en alerta a sus seguidores: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, escribió.

El mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Karina Gao

Desde entonces, sus familiares decidieron mantener en la intimidad los partes médicos que le informan la evolución de la salud de la también influencer de 36 años, cuya internación causó impacto entre sus seguidores. “Gracias por todo el amor y el apoyo. A seguir rezando y enviando lindas energías para Kari”, indicaron desde la cuenta oficial de recetas de la cocinera al ver las repercusiones. “No nos alcanzan las palabras para agradecer los miles de mensajes de apoyo y todo lo que están haciendo por Kari. Sigamos con esta fuerza y esta energía hermosa que es lo que ella merece y genera”, agregaron sobre Gao, que está internada en el Sanatorio Otamendi.

Cabe recordar que Gao está casada con el francés Dominique Croce, alias El Franchute, a quien conoció cuando fue a hacer un Master en Management en HEC París, Francia. Y ambos tienen, además del bebé en camino, dos hijos gemelos. Todos ellos se contagiaron de un cepa del virus que, según explicaron, sería “bastante compleja” por lo que el hombre y uno de los chicos pasaron algunos días con alta temperatura.

A pesar de la situación, Karina siempre había demostrado su coraje y había compartido cada instancia de su tratamiento con sus seguidores, que se encargaron de darle ánimo frente a la adversidad. “Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco”, había escrito antes de ser inducida al coma. Y ella misma se alentó: “A ponerle garra, estoy segura de que falta poco. Voy a estar bien. ¿Cómo no estarlo con tantos mensajes de amor y de apoyo?”.

