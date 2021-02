Ivana Icardi espera su primer hija con su novio uruguayo: “Se han convertido en dos los amores de mi vida”

Ivana Icardi espera su primer hijo con Hugo Martín Sierra

A menos de un año de confirmar su relación, Ivana Icardi anunció que espera una hija con su novio, el ex basquetbolista uruguayo Hugo Sierra. Después de separarse de Luifa Galesio, la hermana de Mauro y cuñada de Wanda Nara se instaló en Mallorca con su pareja, al que también conoció en un reality y su vida dio un cambio tan grande que se prepara para agrandar la familia.

La rosarina anunció la noticia con un posteo en su cuenta de Instagram, que supera largamente los 900 mil seguidores: “Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida”, escribió la mediática, en una foto que la mostraba besando a su pareja y sosteniendo entre ambos una imagen de la ecografía. “Bienvenida nuestra felicidad GIORGIA”, escribió el uruguayo revelando elnombre de la beba, sobre la misma fotografía, pero en una tonalidad blanco y negro, acorde a su perfil en la red social.

La pareja se conoció en Supervivientes 2020, un reality español al estilo del recordado Expedición Robinson. La rosarina pasó 18 semanas en la isla de Cayo Cochinos, donde pasó diferentes situaciones extremas, que pusieron a prueba su tenacidad y su resistencia. Llegó a bajar 14 kilos, que recuperó orgullosa a pesar de algunas críticas acerca del eterno debate de la silueta perfecta. Y en esa isla desierta encontró el amor.

Hugo Martín Sierra también tenía un recorrido en los realities televisivos ya que en 2017 ganó la edición española de Gran Hermano Revolution. Tiene una hija adolescente que vive en Miami con su madre y un hijo pronto a cumplir dos años, fruto de su relación con Adara Molinero, otra mediática de armas tomar.

Lo de Ivana y Hugo fue amor a primera vista y desde el flechazo en la isla centroamericana no se separaron. Para las fiestas, la rosarina le dedicó un emotivo posteo en su Instagram, donde señalaba el vuelvo que dio su vida el año pasado: “Me mudé de Italia a España de nuevo, pasé de estar sin pareja a conocer a un hombre maravilloso, al que amo con el alma y que a día de hoy seguimos compartiendo todo juntos”. Todavía no había indicios de Giorgia, al menos públicamente.

Ivana no tiene buena relación con su hermano futbolista ni con su cuñada Wanda, quienes hasta el momento no se expresaron públicamente sobre la noticia. El primer foco público de conflicto se dio desde el ingreso de la entonces ignota joven a la casa de Gran Hermano en 2016. Se especulaba que la carta que tenía para jugar Ivana era la de revelara intimidades de la pareja. Y si bien no fue así, con el tiempo empezó a salir a la luz la mala relación que había entre las dos mujeres que se expandió a los hermanos Icardi.

En 2019, Ivana pasó por la versión italiana de la famosa casa, donde confesó que la relación con el actual jugador del Paris Saint Germain se había arruinado “desde el momento en que llegó una persona en su vida”. ¿Quién? Ni más ni menos que Wanda, de quien dijo: “Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”. Como era de esperar, la mujer de Icardi no dejó pasar este agravio. “La vida te demuestra siempre quién te utilizó por interés, y lo compruebas cuando, aún alejado de ti, sigue buscando beneficios económicos sobre tu persona”, escribió Wanda en su cuenta de Instagram en clara referencia a Ivana.

La joven insistió con las críticas a su cuñada en las redes sociales, diciendo que ella lo único que buscaba era tener a su hermano “de vuelta”, fue el mismo Mauro quien salió a responderle. “Como esto no va a pasar, ¡preocupate en ocupar el tiempo que desperdiciás en Twitter con pavadas en trabajar! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio”, escribió el futbolista. Y luego todo quedó en manos de los abogados.

Durante su participación en Supervivientes 2020, Ivana se quebró al recordar la difícil relación con su hermano: “La culpa siempre la he tenido en mi mente porque muchas veces me he sentido culpable de situaciones con mi familia, que muchas veces las he creado yo sin darme cuenta, tratando de solucionar cosas que no han estado a mi alcance. En vez de mejorarlas, las he embarrado mucho más, generando más conflicto sin darme cuenta”, comenzó diciendo Ivana.

Días después de abandonar la isla, Ivana abrió su corazón a la revista española Lecturas para contar la difícil situación que vivió con su papá, Juan Carlos Icardi, por tratar de defender a su madre, Analía Rivero, de sus maltratos. Aseguró que “muchas veces” había pensando en matar a su progenitor, a quien finalmente terminaron por denunciar. Wanda le contestó a través de un mensaje que leyó su abogada, Ana Rosenfeld: “Es absolutamente falso, el papá de Mauro es un santo y ella inventa cualquier cosa con tal de tener prensa”.

Lejos de parte de su familia, pero también lejos de los escándalos, Ivana empieza el año con la mejor de las noticias: enamorada y esperando su primer hija. Quizás sea un empujoncito que faltaba para iniciar el camino a la reconciliación.

